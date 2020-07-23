Торговля без ограничений. Как будет отмечать свой профессиональный праздник ритейл Калужской области

25 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники сферы торговли. Сотрудники калужских магазинов в этом году отметят свой праздник в особых условиях – с масками и в перчатках. В преддверии праздника руководство региона объявило о снятии всех ограничений на осуществление торговой деятельности, которые были ранее введены из-за коронавируса. Несмотря на то, что заболеваемость в целом по стране идет на спад, торговые центры и магазины постепенно открываются, ритейл продолжает работать в режиме повышенных мер безопасности.

Еще в конце марта эпидемиологическая обстановка потребовала от калужских продовольственных магазинов быстрой адаптации: дезинфекция всех помещений не реже, чем раз в 3 часа, обработка всех поверхностей, включая ручки корзин и тележек, измерение температуры всем сотрудникам в начале смены, закупка миллионов масок и перчаток для персонала и покупателей.

Помимо дополнительных мер безопасности, карантинные ограничения стали настоящей проверкой на прочность для калужского бизнеса еще и из-за практически 50-процентного падения трафика. По итогам первого полугодия общий розничный товарооборот уменьшился в товарной массе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%. При этом в отношении продовольственного товарооборота региона фиксируются более позитивные тенденции. По итогам первого полугодия он увеличился на 3,5% год к году.

Несмотря на постепенную стабилизацию, ритейл ждет еще достаточно долгий период реабилитации. Торговля продовольственными товарами, хоть и не была приостановлена, но тоже столкнулась с серьезными трудностями, с которыми, судя по данным за первое полугодие, она успешно справилась. Новые требования санитарной безопасности, сокращение покупательной способности, апрельское и майское сокращение трафика – все это потребовало от ритейла решительных действий и серьезных инвестиций.

«Коронавирус стал настоящей встряской для бизнеса по всей стране. И в этом году, отмечая профессиональный праздник – День торговли, мы точно можем сказать, что у нас есть реальный повод для гордости. После, фактически, полной приостановки деятельности непродовольственного ритейла в течение трех месяцев и существенных ограничений в работе продовольственной розницы по всей стране, сегодня торговля постепенно выходит на докризисные показатели. Карантин в очередной раз показал зрелость отрасли торговли, ее способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и идти навстречу и производителям, и потребителям. Я хотел бы поздравить всех работников торговли с профессиональным праздником и поблагодарить за тяжелый, но очень нужный каждому из нас труд», - подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Для обеспечения безопасности крупнейшие торговые сети с начала распространения коронавирусной инфекции закупили более 150 миллионов масок и перчаток, чтобы обеспечить ими сотрудников и гостей магазинов. Для сохранения и поддержания ассортимента в период ажиотажного спроса в региональных магазинах крупнейшие торговые сети инвестировали сотни миллионов рублей, а также при содействии Минпромторга и Минсельхоза организовали прямую работу с небольшими производствами, которые не покрывали всех необходимых объемов, но закрывали точечные запросы торговых сетей, позволяя им оперативно реагировать на запрос потребителей.

Торговля в Калужской области на сегодняшний день остается важнейшей отраслью в экономике региона. По итогам 2019 года доля торговли в формировании ВРП области превышала 12%.