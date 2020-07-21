Меры поддержки калужского бизнеса обсудили в Законодательном Собрании области

Расширенное заседание комитета по экономической политике прошло в Законодательном Собрании.
Оно состоялось в четверг, 16 июля, под председательством депутата Карпа Диденко.
— Пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь и продолжает наносить урон многим отраслям, — отметил в начале заседания председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН. — Особенно страдают в настоящее время малый и средний бизнес, самозанятые граждане.
По его словам, этому вопросу уделяется пристальное внимание как со стороны президента и правительства, так и со стороны правительства Калужской области.
— Предпринимательство имеет свои особенности: человек, который решил заниматься бизнесом, начинает всё с нуля и надеется только на свой труд, — рассказал Виктор Бабурин. — К сожалению, сегодня в трудном положении оказались тысячи людей. Многие меры предприняты, в том числе и на региональном уровне. Нужно посмотреть, как они работают, какие ещё есть предложения.
Бабурин напомнил о мерах поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне. Они направлены на сохранение рабочих мест.
Одновременно с этим парламент Калужской области одним из первых в стране принял закон, позволяющий вернуть налог самозанятым гражданам.
Виктор Бабурин выразил надежду, что выделенные средства и ресурсы будут эффективно использоваться и помогут предпринимателям преодолеть трудности.
Карп Диденко подробно остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области.
В числе принятых мер он назвал снижение налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения, изменение сроков уплаты по налогу на имущество организаций, освобождение от арендной платы за использование имущества, в том числе земельных участков, находящихся в региональной собственности.
В выступлениях представителей профильных ведомств подчеркивалось, что на текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки воспользовалось около 17 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с которыми сталкиваются представители бизнеса при получении льгот. Они связаны в первую очередь с ограничениями по видам экономической деятельности.
— Эти случаи занесены в журнал мониторинга обращений и направлены в федеральный ситуационный центр, — пояснила представитель Управления Федеральной налоговой службы Ирина Суворова.
Отмечалось, что региональное Агентство развития бизнеса также проводит работу по решению актуальных проблем и поддержке предпринимателей. Эта работа будет продолжена при взаимодействии с законодателями и профильными ведомствами.
Калужский аэропорт планирует открыть рейсы в Чехию
На расширенном заседании комитета по экономической политике участники заслушали информацию о работе и планах по ремонту и строительству автомобильных дорог в Калужской области и отчёт о том, как будет развиваться аэропорт «Калуга».
По словам министра дорожного хозяйства Калужской области Михаила Голубева, на реализацию программ дорожных работ в 2020 году направлено 9,8 млрд. рублей. Дорожный фонд увеличился на 2,8 млрд. рублей за счёт консолидированных средств, направленных на строительство Южного обхода г. Калуги.
Отмечалось, что в 2020 году планируется отремонтировать 280 км автодорог областного и местного значения и ввести в эксплуатацию 22 километра дорог.
— В Калужской области увеличились не только объёмы финансирования, но и эффективность использования бюджетных средств, — отметил в связи с этим Карп ДИДЕНКО. — Важно, что эти результаты уже заметны.
На заседании рассматривался также вопрос о перспективах развития международного аэропорта «Калуга». Генеральный директор Салават Кутушев подчеркнул, что аэропорт продолжает наращивать темпы развития и является одним из самых перспективных в ЦФО.
— В 2020 году выполнено 1500 рейсов, что на 37% больше, чем в прошлом году, — сказал Кутушев. — В 2017-м аэропорт «Калуга» был признан лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 500 тысяч человек в год.
Он пояснил, что в апреле-мае текущего года в связи с проблемами, вызванными пандемией, аэропорту была выделена субсидия на возмещение заработной платы сотрудникам.
Отмечалось, что коронавирусная инфекция затрудняет реализацию ряда проектов. Вместе с тем в настоящее время ведутся переговоры об открытии международных полётов в Белоруссию, Чехию, а также в Ташкент, Самарканд, Поволжье, Киров, Самару. Предполагается, что пассажиропоток в текущем году составит более 130 тысяч человек.
Карп Диденко выразил надежду, что аэропорт продолжит успешно развиваться, а калужанам будет удобно пользоваться его услугами.
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