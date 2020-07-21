Меры поддержки калужского бизнеса обсудили в Законодательном Собрании области

Расширенное заседание комитета по экономической политике прошло в Законодательном Собрании.

Оно состоялось в четверг, 16 июля, под председательством депутата Карпа Диденко.

— Пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь и продолжает наносить урон многим отраслям, — ​отметил в начале заседания председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН. — ​Особенно страдают в настоящее время малый и средний бизнес, самозанятые граждане.

По его словам, этому вопросу уделяется пристальное внимание как со стороны президента и правительства, так и со стороны правительства Калужской области.

— Предпринимательство имеет свои особенности: ​человек, который решил заниматься бизнесом, начинает всё с нуля и надеется только на свой труд, — ​рассказал Виктор Бабурин. — ​К сожалению, сегодня в трудном положении оказались тысячи людей. Многие меры предприняты, в том числе и на региональном уровне. Нужно посмотреть, как они работают, какие ещё есть предложения.

Бабурин напомнил о мерах поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне. Они направлены на сохранение рабочих мест.

Одновременно с этим парламент Калужской области одним из первых в стране принял закон, позволяющий вернуть налог самозанятым гражданам.

Виктор Бабурин выразил надежду, что выделенные средства и ресурсы будут эффективно использоваться и помогут предпринимателям преодолеть трудности.

Карп Диденко подробно остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области.

В числе принятых мер он назвал снижение налоговой ставки по упрощённой системе налогообложения, изменение сроков уплаты по налогу на имущество организаций, освобождение от арендной платы за использование имущества, в том числе земельных участков, находящихся в региональной собственности.

В выступлениях представителей профильных ведомств подчеркивалось, что на текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки воспользовалось около 17 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с которыми сталкиваются представители бизнеса при получении льгот. Они связаны в первую очередь с ограничениями по видам экономической деятельности.

— Эти случаи занесены в журнал мониторинга обращений и направлены в федеральный ситуационный центр, — ​пояснила представитель Управления Федеральной ­налоговой службы Ирина Суворова.

Отмечалось, что региональное Агентство развития бизнеса также проводит работу по решению актуальных проблем и поддержке предпринимателей. Эта работа будет продолжена при взаимодействии с законодателями и профильными ведомствами.

Калужский аэропорт планирует открыть рейсы в Чехию

На расширенном заседании комитета по экономической политике участники ­заслушали информацию о работе и планах по ремонту и строительству автомобильных дорог в Калужской области и отчёт о том, как будет развиваться аэропорт «Калуга».

По словам министра дорожного хозяйства Калужской области Михаила Голубева, на реализацию программ дорожных работ в 2020 году направлено 9,8 млрд. руб­лей. Дорожный фонд увеличился на 2,8 млрд. руб­лей за счёт консолидированных средств, направленных на строительство Южного обхода г. Калуги.

Отмечалось, что в 2020 году планируется отремонтировать 280 км автодорог областного и местного значения и ввести в эксплуатацию 22 километра дорог.

— В Калужской области увеличились не только объёмы финансирования, но и эффективность использования бюджетных средств, — отметил в связи с этим Карп ДИДЕНКО. — ​Важно, что эти результаты уже заметны.

На заседании рассматривался также вопрос о перспективах развития международного аэропорта «Калуга». Генеральный директор Салават Кутушев подчеркнул, что аэропорт продолжает наращивать темпы развития и является одним из самых перспективных в ЦФО.

— В 2020 году выполнено 1500 рейсов, что на 37% больше, чем в прошлом году, — ​сказал Кутушев. — ​В 2017-м аэропорт «Калуга» был признан лучшим регио­нальным аэропортом с пассажиропотоком до 500 тысяч человек в год.

Он пояснил, что в апреле-­мае текущего года в связи с проблемами, вызванными пандемией, аэропорту была выделена субсидия на возмещение заработной платы сотрудникам.

Отмечалось, что коронавирусная инфекция затрудняет реализацию ряда проектов. Вместе с тем в настоящее время ведутся переговоры об открытии международных полётов в Белоруссию, Чехию, а также в Ташкент, Самарканд, Поволжье, Киров, Самару. Предполагается, что пассажиропоток в текущем году составит более 130 тысяч человек.

Карп Диденко выразил надежду, что аэропорт продолжит успешно развиваться, а калужанам будет удобно пользоваться его услугами.