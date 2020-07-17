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Юбилейное ностальжи: Калуга на черно-белой пленке

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
Опубликовано: 17.07.2020 12:40 17 1065
Юбилейное ностальжи: Калуга на черно-белой пленке

Мы продолжаем нашу акцию к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи». Изначально в этом номере мы планировали продолжить публикацию фотографий за 2006 год. Уж очень насыщенным он был в плане работы наших фотокорров.

Однако случилось событие, которое изменило планы. Наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ притащил в редакцию три пакета негативов с фотографиями Калуги, которые он сделал в период с 1993 по 2000 год.

И в этом номере мы начинаем публиковать эти поистине бесценные кадры, которые он снял еще на пленочный фотоаппарат. А двухтысячные подождут. Мы к ним обязательно вернёмся позже.

Кстати, на заглавной фотографии - митинг учителей у белого дома. Они приехли туда в 1995 году со всей области требовать зарплату.

1997 год. Один из главных символов Калуги

В 1997 году на стадионе «Центральный» прошли соревнования инвалидов-колясочников.

1997 год. Прогуливаясь по Калуге, в одном из дворов наш фотокорр увидел, как дети соорудили на дереве тарзанку и весело катаются на ней. Они согласились сделать групповое фото. Узнаете на нём себя? Расскажите об этом в комментариях!

1996 год. Эстафета 9 Мая.

9 Мая 1996 года. Вертолет на Театральной площади вызвал ажиотажный интерес и у детей, и у взрослых.

1996 год. Измученные постоянными невыплатами зарплаты, учителя съехались со всей области к зданию областного правительства. Им на встречу вышел тогда ещё вице-губернатор Анатолий Артамонов.

1995 год. Улица Кирова под дождем.

7 мая 1997 года. А вы помните эти лавочки на пощади Победы?

1997 год. Палатка-мечта любого ребенка.

1995 год. В то время в Калуге жили страшные люди, которые «облизывывали плиткой». Не языком, заметьте, а плиткой. Причем, строго из материала заказчика.

Визит Алексия II в Калугу. Предположительно 1999 год.

Просто бомж Гена. В 1997 году он жил в одном из подвалов дома в районе площади Победы. Увидев его, вылезаюзего из своих апартаментов, Сергей Константинов напросился в них с целью фотосессии. Геннадий с радостью согласился.

Памятник Медсестрам. 1997 год. Уже в двухтысячных такие лавочки, как на кадре, исчезли из Калуги по той причине, что на них любили сидеть не так как детишки и старичок на переднем плане, а как молодые люди слева от них.

1996 год, Звездный состав облдрамы. Генеральная репетиция спектакля, название которого, увы, нам неизвестно. Но, может, вы подскажете его в комментариях?

1997 год. Губернатор Валерий Сударенков вручает молодежи паспорта нового образца.

ДК "Строитель" 1999 год.

Дом Мастеров. Год неизвестен.

Не одно поколение калужских пацанят прошло через секцию картинга в Доме пионеров на улице Карла Маркса.

Очереди в молочную кухну. 1997 год. Эх, где их тогда не было... Калужане стояли в очередях за всем - от хлеба, до ботинок.

1995 год. Пожарные.

1995 год. Фото с улицы Кирова.

Ещё одна забастовка, но теперь уже водителей и в 1999 году.

А закончить наш фоторепортаж мы хотим совершенно бомбезными фотографиями с улицы Марата весной 1999 года.

На сегодня у нас всё. До встречи через неделю!

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А у вас сохранились эксклюзивные фотографии Калуги былых времен? Присылайте фото нам в редакцию и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем:
на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru
по адресу: 248000, Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36, редакция «Калужского перекрестка»

Обязательно укажите, в каком году и где именно была сделана фотография.

 

 

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
Опубликовано: 17.07.2020 12:40 17 1065
Тэги: юбилейное ностальжи калуга общество
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