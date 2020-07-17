Юбилейное ностальжи: Калуга на черно-белой пленке

Мы продолжаем нашу акцию к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи». Изначально в этом номере мы планировали продолжить публикацию фотографий за 2006 год. Уж очень насыщенным он был в плане работы наших фотокорров.
Однако случилось событие, которое изменило планы. Наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ притащил в редакцию три пакета негативов с фотографиями Калуги, которые он сделал в период с 1993 по 2000 год.
И в этом номере мы начинаем публиковать эти поистине бесценные кадры, которые он снял еще на пленочный фотоаппарат. А двухтысячные подождут. Мы к ним обязательно вернёмся позже.
Кстати, на заглавной фотографии - митинг учителей у белого дома. Они приехли туда в 1995 году со всей области требовать зарплату.
1997 год. Один из главных символов Калуги
В 1997 году на стадионе «Центральный» прошли соревнования инвалидов-колясочников.
1997 год. Прогуливаясь по Калуге, в одном из дворов наш фотокорр увидел, как дети соорудили на дереве тарзанку и весело катаются на ней. Они согласились сделать групповое фото. Узнаете на нём себя? Расскажите об этом в комментариях!
1996 год. Эстафета 9 Мая.
9 Мая 1996 года. Вертолет на Театральной площади вызвал ажиотажный интерес и у детей, и у взрослых.
1996 год. Измученные постоянными невыплатами зарплаты, учителя съехались со всей области к зданию областного правительства. Им на встречу вышел тогда ещё вице-губернатор Анатолий Артамонов.
1995 год. Улица Кирова под дождем.
7 мая 1997 года. А вы помните эти лавочки на пощади Победы?
1997 год. Палатка-мечта любого ребенка.
1995 год. В то время в Калуге жили страшные люди, которые «облизывывали плиткой». Не языком, заметьте, а плиткой. Причем, строго из материала заказчика.
Визит Алексия II в Калугу. Предположительно 1999 год.
Просто бомж Гена. В 1997 году он жил в одном из подвалов дома в районе площади Победы. Увидев его, вылезаюзего из своих апартаментов, Сергей Константинов напросился в них с целью фотосессии. Геннадий с радостью согласился.
Памятник Медсестрам. 1997 год. Уже в двухтысячных такие лавочки, как на кадре, исчезли из Калуги по той причине, что на них любили сидеть не так как детишки и старичок на переднем плане, а как молодые люди слева от них.
1996 год, Звездный состав облдрамы. Генеральная репетиция спектакля, название которого, увы, нам неизвестно. Но, может, вы подскажете его в комментариях?
1997 год. Губернатор Валерий Сударенков вручает молодежи паспорта нового образца.
ДК "Строитель" 1999 год.
Дом Мастеров. Год неизвестен.
Не одно поколение калужских пацанят прошло через секцию картинга в Доме пионеров на улице Карла Маркса.
Очереди в молочную кухну. 1997 год. Эх, где их тогда не было... Калужане стояли в очередях за всем - от хлеба, до ботинок.
1995 год. Пожарные.
1995 год. Фото с улицы Кирова.
Ещё одна забастовка, но теперь уже водителей и в 1999 году.
А закончить наш фоторепортаж мы хотим совершенно бомбезными фотографиями с улицы Марата весной 1999 года.
На сегодня у нас всё. До встречи через неделю!
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