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Забыл про все болячки

Опубликовано: 14.07.2020 11:58 0 576
Забыл про все болячки

Пару месяцев назад, в апреле, я оправился с талоном к врачу Анне Черноус (отделение № 3, «Радиоламповый завод»). Талон на приём получил за две недели. К этому времени должны были прийти анализы. Перед выходом из дома решил по телефону убедиться, работает ли поликлиника, потому что тогда действовал карантин. Телефон не отвечал. Позвонил в «Скорую помощь», там мне подсказали телефон больницы № 4. Я обратился по нему. Раздался женский голос, представившийся замглавврача больницы № 4. Женщина поинтересовалась, дома ли я. Я ответил, что нет, иду на приём. И тут же доброжелательным голосом мне сказали: «Вернитесь домой. Очень вас прошу, будьте дома». Я одумался и заверил, что вернусь, только зайду в магазин напротив своего дома. Но голос настаивал: «Не смейте, идите ­домой, вам всё принесут волонтёры!»

Вернулся домой и тут же по телефону ­услышал приятный голос Анны Владимировны Черноус. Прежде всего она настоятельно просила быть дома: «Анализы ваши у меня на столе, они нормальные. А лекарства выпишем, их вам принесёт на дом медсестра». Признаться, такое отношение меня очень удивило! Настроение сразу поднялось, забыл про все свои болячки. И если бы встретил этих людей, которые проявили такую заботу, каждого бы обнял.

Волонтёры — ​славное сообщество. Работают с утра до вечера, не зная усталости. Надо вежливо ответить на телефонный звонок, принять заявку. Порой это не сразу удаётся, потому что абонент плохо слышит, а надо точно узнать его адрес. Больницы разбросаны в разных районах города. Бывает, что надо зайти не в одну аптеку, чтобы закрыть все рецепты. Необходимы терпение и силы. А каково ещё и на верхние этажи подниматься! И пожилые люди могут не сразу открыть: ​плохо себя почувствовали или уснули.

Милые волонтёры! От всех нас, нуждающихся в вас, огромное спасибо! Вы не только лекарства разносили, но и продукты. При каждой встрече на пороге квартиры у вас находились силы на улыбку — это можно было почувствовать и не видя маски, по голосу.

Письмо от Анатолия Сорокина

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Надбавка или обещания?
Узнал недавно, что старикам, которым за восемьдесят, положена ежемесячная надбавка к пенсии 1200 рублей. Однако, чтобы получить обещанное, нужно много потрудиться. Во-первых, найти желающего ухаживать за стариком. Во-вторых, собрать кучу справок, что он не работает и не получает зарплату, что он не пенсионер и не получает пенсию, справку с места жительства и о состоянии здоровья.

Получается, что таким кандидатом может стать только бомж, безработный или ребёнок. Но для ребёнка нужна ещё и справка из школы и разрешение его родителей. Даже студент не может выполнять эту работу, потому что получает стипендию… Кому нужна эта свистопляска? Почему большая фиксированная доплата к страховой пенсии в 5086,25 руб. для восьмидесятилетних увеличена вдвое — до 11372,50 руб. и выплачивается без всяческих справок, а мизерная доплата 1200 руб. требует кучи бумаг? Не шутка ли это первоапрельская? Почему бы не платить её престарелым пенсионерам в беззаявительном порядке? Мне скоро стукнет 82 года, и значит, мне не доплатили за эти два года.

Для полной ясности объясню чиновникам-бюрократам, что я вынужден регулярно нанимать работников по уходу за домом и участком вокруг него. За работу плачу не 1200 руб., а 3000–5000 руб. в месяц.

Анатолий СемЁнов, пенсионер.

Опубликовано: 14.07.2020 11:58 0 576
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