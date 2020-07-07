Открыл публичную библиотеку и типографию

О калужском губернаторе Петре Долгорукове говорили, что он «ума обширного».



Долгоруковы — ​известный княжеский род, ветвь князей Черниговских. Родоначальником был старший сын князя Андрея Константиновича Оболенского ​Иван (17-е колено от Рюрика), получивший прозвище Долгорукий. У его сына, князя Владимира Ивановича, жившего в конце ХV в., родилось 7 сыновей, четверо из которых стали родоначальниками четырёх ветвей рода.



Военная карьера

Калужский губернатор, генерал от инфантерии князь Пётр Петрович Долгоруков родился 18 мая 1744 года. Он был младшим сыном генерал-­майора Петра Сергеевича Долгорукова.

Окончив Кадетский корпус, приступил к службе в 1757 году при Берлинском посольстве, но с началом военных действий против Турции отправился в действующую армию под руководство графа Орлова-­Чесменского. Командовал Спартанским легионом, составленным из жителей Греции. И до такой ­степени приобрёл уважение и любовь туземцев, что через 36 лет, когда через Грецию проезжал его сын, князь Михаил, местные старожилы, узнав, что это сын князя Петра Долгорукова, встретили его со слезами восторга.

За отличие в боях князь получил чин майора и Орден Святого Георгия IV степени. Вернувшись в Россию, служил в Тамбовском полку в звании подполковника.



Год в Калуге

30 сентября 1792 года Петра Петровича ­Долгорукова назначили губернатором в Калугу. Здесь в 1793 году он основал Дворянский благородный пансион, называвшийся тогда Дворянским корпусом, открыл первую в городе публичную библиотеку.

Запись из протокола заседания Приказа общественного призрения 1 ноября 1793 года: «…приказали, согласно оному его сиятельства предложению, при главном народном училище публичной библиотеке быть». В библиотеке книги можно было читать бесплатно, а на дом они выдавались за небольшую плату.

В том же 1793 году в нашем городе открылась новая типография. Из документов известно, что 3 июня был заключён контракт «с мещанином Котельниковым на открытие книжной лавки и типографии».



Ушёл в отставку после ссоры

Пётр Долгоруков губернаторствовал в Калуге чуть больше года, до 27 октября 1793-го. По отзывам современников, «он был муж ума обширного, учёности всеобъемлющей, твёрд и возвышен духом, бескорыстен и пламенно любил своё Отечество».

Затем Долгорукова произвели в генерал-­майоры и отправили губернатором в Москву. Однако в 1796 году из-­за ссоры с фаворитом Екатерины II Платоном Зубовым он вышел в отставку.

После воцарения Павла I Пётр Петрович был назначен начальником Тульского оружейного завода, дослужился на этой должности до чина генерала от инфантерии.



Пятеро детей

Отслужив, Пётр Петрович жил в поместье Спешнево Тульской губернии, где занимался сельским хозяйством.

Женат он был на Анастасии Симоновне (в девичестве Лаптевой). Современники говорили, что она отличалась умом и смогла дать своим детям хорошее образование. А детей в семье было пятеро: три сына — Владимир (генерал-­майор, шеф Кавалергардского полка), Пётр (генерал-­адъютант, дипломат), Михаил (генерал-­лейтенант, убит во время русско-­шведской вой­ны) и две дочери. Елена в молодости отличалась красотой, имела кроткий и сдержанный нрав. Вышла замуж за капитана гвардии Сергея Толстого и посвятила себя воспитанию детей. Один из её сыновей — ​Владимир — стал декабристом. Марию современники характеризовали так: «собою нехороша и кривобока, но хорошо воспитана и умна». Мария вышла замуж за статского советника Николая Римского-­Корсакова.

Пётр Долгоруков скончался в феврале 1815 года в своём поместье Спешнево и похоронен в монастыре Святого Духа близ города Новосиля Тульской губернии (ныне — Орловская обл.), в 25 верстах от своего поместья. Его жена Анастасия умерла в 1827 году и покоится рядом с мужем.

Род князей Долгоруковых записан в пятую часть дворянских родословных книг Владимирской, Московской, Подольской, Полтавской, Санкт‑Петербургской, Симбирской, Тульской и Черниговской ­губерний.