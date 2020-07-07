Открыл публичную библиотеку и типографию

О калужском губернаторе Петре Долгорукове говорили, что он «ума обширного».
Долгоруковы — известный княжеский род, ветвь князей Черниговских. Родоначальником был старший сын князя Андрея Константиновича Оболенского Иван (17-е колено от Рюрика), получивший прозвище Долгорукий. У его сына, князя Владимира Ивановича, жившего в конце ХV в., родилось 7 сыновей, четверо из которых стали родоначальниками четырёх ветвей рода.
Военная карьера
Калужский губернатор, генерал от инфантерии князь Пётр Петрович Долгоруков родился 18 мая 1744 года. Он был младшим сыном генерал-майора Петра Сергеевича Долгорукова.
Окончив Кадетский корпус, приступил к службе в 1757 году при Берлинском посольстве, но с началом военных действий против Турции отправился в действующую армию под руководство графа Орлова-Чесменского. Командовал Спартанским легионом, составленным из жителей Греции. И до такой степени приобрёл уважение и любовь туземцев, что через 36 лет, когда через Грецию проезжал его сын, князь Михаил, местные старожилы, узнав, что это сын князя Петра Долгорукова, встретили его со слезами восторга.
За отличие в боях князь получил чин майора и Орден Святого Георгия IV степени. Вернувшись в Россию, служил в Тамбовском полку в звании подполковника.
Год в Калуге
30 сентября 1792 года Петра Петровича Долгорукова назначили губернатором в Калугу. Здесь в 1793 году он основал Дворянский благородный пансион, называвшийся тогда Дворянским корпусом, открыл первую в городе публичную библиотеку.
Запись из протокола заседания Приказа общественного призрения 1 ноября 1793 года: «…приказали, согласно оному его сиятельства предложению, при главном народном училище публичной библиотеке быть». В библиотеке книги можно было читать бесплатно, а на дом они выдавались за небольшую плату.
В том же 1793 году в нашем городе открылась новая типография. Из документов известно, что 3 июня был заключён контракт «с мещанином Котельниковым на открытие книжной лавки и типографии».
Ушёл в отставку после ссоры
Пётр Долгоруков губернаторствовал в Калуге чуть больше года, до 27 октября 1793-го. По отзывам современников, «он был муж ума обширного, учёности всеобъемлющей, твёрд и возвышен духом, бескорыстен и пламенно любил своё Отечество».
Затем Долгорукова произвели в генерал-майоры и отправили губернатором в Москву. Однако в 1796 году из-за ссоры с фаворитом Екатерины II Платоном Зубовым он вышел в отставку.
После воцарения Павла I Пётр Петрович был назначен начальником Тульского оружейного завода, дослужился на этой должности до чина генерала от инфантерии.
Пятеро детей
Отслужив, Пётр Петрович жил в поместье Спешнево Тульской губернии, где занимался сельским хозяйством.
Женат он был на Анастасии Симоновне (в девичестве Лаптевой). Современники говорили, что она отличалась умом и смогла дать своим детям хорошее образование. А детей в семье было пятеро: три сына — Владимир (генерал-майор, шеф Кавалергардского полка), Пётр (генерал-адъютант, дипломат), Михаил (генерал-лейтенант, убит во время русско-шведской войны) и две дочери. Елена в молодости отличалась красотой, имела кроткий и сдержанный нрав. Вышла замуж за капитана гвардии Сергея Толстого и посвятила себя воспитанию детей. Один из её сыновей — Владимир — стал декабристом. Марию современники характеризовали так: «собою нехороша и кривобока, но хорошо воспитана и умна». Мария вышла замуж за статского советника Николая Римского-Корсакова.
Пётр Долгоруков скончался в феврале 1815 года в своём поместье Спешнево и похоронен в монастыре Святого Духа близ города Новосиля Тульской губернии (ныне — Орловская обл.), в 25 верстах от своего поместья. Его жена Анастасия умерла в 1827 году и покоится рядом с мужем.
Род князей Долгоруковых записан в пятую часть дворянских родословных книг Владимирской, Московской, Подольской, Полтавской, Санкт‑Петербургской, Симбирской, Тульской и Черниговской губерний.
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