Калужской области исполнилось 76 лет

5 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР».



В досоветское время на этой территории располагалась Калужская губерния. В конце XIX века губернатором служил В.А. Арцимович, которого А.И. Герцен ­назвал лучшим губернатором в России. В это время в губернии особенно славились Троицкая и Кондровская бумажные фабрики, Полотняный завод Гончаровых. В Жиздринском уезде заводы начинают выпускать рельсы для железных дорог, чуть позже осваивается производство паровых машин и паровозов, строится первый пароход.

В Калуге в тот период большое внимание уделялось проблемам благоустройства. Под руководством купца первой гильдии И.К. Ципулина решались вопросы, связанные со строительством водопровода и канализации, с проведением электричества, с асфальтированием и озеленением улиц, с ремонтом домов и дорог.

Революция и упразднение губернии

Октябрьскую революцию 1917 года калужане встретили с энтузиазмом. В её поддержку прошли многочисленные митинги и манифестации. Позже, в ходе Гражданской вой­ны, Калужская губерния трижды оказывалась на военном положении. После её окончания началось ­восстановление народного хозяйства. В губернии осваивалась новая продукция. Калужский электро­механический завод наладил серийное производство телефонных аппаратов, Кондровская бумажная фабрика перешла на выпуск более высокосортной бумаги. В 1927 году в Калуге открылась швейная ­фабрика, в 1931-м построили спичечную фабрику «Гигант». К 1940 году только в одной Калуге действовало 35 фабрик и заводов, на которых работало свыше 15 тысяч человек.

В это время начинаются кардинальные изменения в территориально-­административном делении страны. В 1929 году Калужскую губернию упраздняют, а её территория делится между Московской и Западной областями.

Вой­на и оккупация

С началом Великой Отечественной вой­ны на Калужской земле развернулась мобилизация. В ходе оборонительного этапа битвы под Москвой наша земля была практически полностью оккупирована противником. Немецко-­фашистские захватчики нанесли экономике и культуре Калужского края огромный ущерб. Было разграблено и уничтожено 3400 колхозов, 119 совхозов, 47 МТС с 900 тракторами, 2300 общественных построек. Окончательное освобождение территории произошло 17 сентября 1943 года. Началось восстановления народного хозяйства, и для этого 5 июля 1944 года объявлено образование Калужской области, в которую, за небольшим исключением, вошла территория существовавшей до 1929 года Калужской губернии.

Мирная жизнь в Калуге налаживалась быстро. Меньше чем за полгода образованы правоохранительные и финансовые органы, начинает работу пожарная охрана и даже областной кинопрокат. Открываются музыкальное училище, филармония, художественный музей.

Возрождалась и промышленность. К 1950 году в области начали действовать 14 крупных предприятий, в том числе Калужский турбинный завод, Комбинат синтетических душистых веществ, Балабановский кирпичный завод, Калужский стекольный завод, ­Калужский щебзавод № 1, фабрика «Аккорд».

Курс на развитие

За несколько послевоенных десятилетий старые предприятия области реконструировали, построили десятки новых. Калужская продукция экспортировалась со «Знаком качества» в 90 стран мира. Большого расцвета достигла наука. Гордостью всей страны и калужан стал первый в СССР город науки Обнинск. Здесь была запущена первая в мире промышленная АЭС. В послевоенные годы Калуга стала центром проведения научных чтений им. К.Э. Циолковского с участием зарубежных учёных. Вместе с ростом уровня образования населения стала развиваться и культура региона. Работают старейший в России Калужский драмтеатр, музыкальное и культурно-­просветительное училища, 617 библиотек, концертный зал и 14 музеев.

За достижения в со­циально-­экономическом развитии Калужская область в 1967 году была награждена Орденом ­Ленина, а в 1971-м — ​Орденом Трудового Красного Знамени.

Экономическое чудо

Новый толчок развития регион получил под руководством А.Д. Артамонова, которому удалось привлечь колоссальное количество инвестиций. Первой ласточкой в этом деле стало открытие в 2007 году завода Volkswagen. ­Сегодня в области функционируют два огромных индустриальных парка: ​«Ворсино» и «Калуга-­Юг». Благодаря развитию промышленности начала меняться инфраструктура региона. В 2015 году возобновил работу калужский аэропорт, а в 2018 году здесь появился международный терминал. В этом же году открылось движение по Южному обходу Калуги. После него началось строительство Северного обхода, которое продолжается и сегодня.

Ещё одно направление, получившее развитие при Артамонове, — туризм. В области появились такие масштабные объекты, как «Этномир», «Никола-­Ленивец», Парк птиц «Воробьи». В Калуге открылись горнолыжный комплекс «Квань» и экопарк. ­Началось строительство второй очереди Музея истории космонавтики.

И это далеко не все новшества, которые ­появились в Калужской области за последние два десятка лет. В целом её развитие идёт семимильными шагами, и наш регион по праву носит звание экономического лидера.

Поздравления

Глава Калужской области Владислав ШАПША

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём образования Калужской области и её официальных символов!

Это праздник многих поколений жителей, каждое из которых вписало свою страницу в историю края трудовыми достижениями, научными открытиями и именами своих ­выдающихся современников.

У нашей области славное, яркое прошлое, богатое победами и успехами, свершениями и преодолениями.

Сегодня летопись региона заполняют новые созидательные проекты во благо живущих здесь людей.

Каким окажется будущее — ​решает сегодня каждый из нас.

Верю, что наших талантов, нашей воли и сил хватит, чтобы передать детям цветущий и перспективный регион, которым они будут гордиться.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Будьте счастливы на своей родной земле.

От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской области — ​

его председатель Виктор БАБУРИН

Уважаемые жители региона!

От всей души поздравляем вас с Днём образования Калужской области!

5 июля 1944 года наш регион был воссоздан спустя почти полтора десятилетия после упразднения. Богатая и насыщенная история нашего края не исчерпывается столь коротким временным отрезком. Калужская земля не раз становилась центром важнейших для всей страны событий. Яркие примеры — ​оборона Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре 1480 года, Малоярославецкое сражение Отечественной вой­ны 1812 года.

Немало выдающихся имён связано с нашим регионом. Здесь работали знаменитые на весь мир учёные, многие поэты, писатели, художники и композиторы черпали вдохновение в красотах нашей природы, целые династии сохраняют и продолжают славные трудовые традиции.

Мы гордимся Калужской областью. На современном этапе калужане добиваются высоких экономических результатов. В 2015 году наша область стала регионом-­донором, что позволило собственные ресурсы бюджета направлять на социальную поддержку жителей региона.

Искренне желаем всем счастья, здоровья, благополучия, мира и добра!