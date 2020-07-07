Всю жизнь Татьяна Мартынюк ухаживает за воинскими захоронениями в Юхновском районе.

Педагога, бывшего директора школы в посёлке Климов Завод Юхновского района Татьяну Александровну Мартынюк даже летом дома не застать. С утра заводит мотоцикл и уезжает за грибами: пошли лисички. А после обеда надо какие-то вопросы по селу решить, кому-то помочь, с домашними делами управиться. У Татьяны Александровны две дочери и сын, внуки. Для всех находится время. Но главное, уже много лет она ухаживает за всеми окрестными воинскими захоронениями, сопровождает к ним родственников погибших бойцов, которые едут в Климов Завод со всех уголков страны. Во время Великой Отечественной войны вдоль реки Угры здесь проходила линия фронта, велись ожесточённые бои. В этих местах погиб командарм 33-й армии генерал-лейтенант ­Михаил Ефремов.

— Что такое война, я знаю с детства, — ​рассказывает Татьяна Александровна. — ​Дедушка воевал, пришёл инвалидом 2-й группы, у него была ампутирована нога до колена. Ранение серьёзное, один осколок неоперабельный, и он выходил. Дедушка кричал от боли. Всё это было на наших глазах.

Люди, пережившие войну, всегда были скупы на рассказы. Моя мама — ​труженик тыла, работала на оборонном предприятии на станции Угра в Смоленской области. Она тоже не любила вспоминать военные годы. Только 9 Мая они, бывало, всплакнут… Тяжело им было рассказывать.





У памятника погибшим в 1942 году бойцам. Как только сходит снег, начинается работа по благоустройству.

Место гибели лыжной роты 43-й армии.

Первый урок

— Я родилась и выросла в Климовом Заводе. Училась в нашей климовской школе. Класс был большой — ​24 человека. Первая учительница, замечательный человек — ​­Галина Ивановна Кононова — ​с первых уроков рассказывала о войне, о том, какие серьёзные испытания пережил наш народ. Она родилась в августе 1941 года. Её семье нелегко пришлось с таким маленьким ребёнком выносить все лишения, тяготы военного времени. Директором школы была Екатерина Георгиевна Барская, а нашим классным руководителем — ​учитель русского языка Владимир Ильич Барский. Это семья учителей, почётные работники общего образования. Они привили нам любовь к своему краю. 1 сентября первый урок у нас всегда начинался у памятника Воину-освободителю, который стоит в центре села, около школы. Из Климова Завода многие воевали, здесь жили 74 ветерана. Сейчас осталась только Ксения Гавриловна Козлова, которая дошла до Кёнингсберга. Больше 124 сельчан не вернулись с войны. И о каждом мы знали и не забыли. На территории поселения — 7 воинских захоронений. Мы с братом Борисом ещё в детстве ходили берегом реки на отдалённое воинское кладбище. Всё шло от сердца, это заложила семья, наши учителя, которым я очень благодарна.



Всю жизнь в школе

— Наша климовская школа была общеобразовательной, поэтому 9–10-й класс я заканчивала в калужской школе № 22. Там тоже вела патриотическую работу, была участницей поста № 1. Потом закончила пединститут, немного поработала в Калуге с трудными подростками. Вышла замуж и вернулась домой в Климов Завод. Не смогла бы жить в Калуге, мне и сейчас в городе душно! А в селе больше 40 лет проработала в школе, была завучем, директором. Сейчас работаю учителем и педагогом-психологом. И буду работать до 80 лет!

Загруженность всегда была огромная — ​и на работе, и дома. Но если мне надо ехать с родственниками погибших солдат на мемориальное кладбище в Большое Устье, заведующая отделом образования, Зоя Алексеевна, всегда отпускала. А я свою «документальную» работу могу и поздно вечером сделать, и ночью. Всё успевала! Семья понимала: если я еду, то домашние дела останавливаются — поеду безоговорочно.



Помогают даже дачники

— У нас в Климовом Заводе всегда проводилось много патриотических мероприятий. Смотрю старые фотографии: сколько народу идёт с венками, с цветами 9 Мая! И сейчас приезжают родственники захороненных здесь бойцов и те, кто интересуется историей. Память остаётся, время ничего не стирает.

У нас есть инициативная группа по благоустройству села, захоронений. Мы работаем вместе с Климовским домом культуры, где директором Людмила Викторовна Думчева, с библиотекой, которой заведует Любовь Ивановна Голубева, с коллективом школы. У нас прекрасный музей Михаила Ефремова, посвящённый бойцам 33-й армии.

Помогают все — ​и местные, и дачники-москвичи. Например, нужно косить, а это проблематично, территория большая. Мемориальное кладбище Большое Устье в 13 км от нас. Никто не отказывает! Сельская администрация идёт навстречу, транспорт даёт. Многие захоронения расположены на территории нацпарка Угра, а там один работник, он не может всё охватить. Мы взяли работу по благоустройству в свои руки, и у нас полный порядок. Трудно? Им, воевавшим, было гораздо труднее. Ведь только на мемориальном кладбище больше 6,5 тысячи учтённых захоронений, а сколько не учтено? Cредний возраст погибших — ​19 лет, а что они видели?



Целый день шли люди

— 9 Мая к нам едут со всей страны: Тюмень, Краснодарский край, Киров областной (на мемориальном кладбище из этого города больше 800 человек захоронено), ­Тольятти, Нижний Новгород, Петрозаводск… С Узбекистаном, Украиной поддерживаем связь. Кто-то одним днём приезжает, а кто-то остаётся в селе на ночь. Гостиниц нет, ночуют у нас дома. Моя семья уже к этому привыкла. Со многими мы дружим, становимся, как браться и сёстры.

В этом году, несмотря на ­режим самоизоляции, 9 Мая мы устроили автопробег по всем воинским захоронениям нашего района. Возложили живые цветы, венки. И на каждом ­встречали людей, которые приехали почтить память погибших. А на месте гибели командарма Ефремова в деревне Горнево собралось больше 50 человек! Играла музыка военных лет, целый день чередой шли люди. ­Приятно, что помнят, что ничего не ­проходит ­бесследно. Многие родственники погибших солдат не смогли в нынешнем году приехать. Мы от их имени возложили венки. Весь день отправляла всем им фотографии и видео.



Невозможно не почувствовать

— Некоторые меня спрашивают: «Зачем тебе это надо?» Это смысл моей жизни, мой человеческий долг! Этого требует моя душа! И я уверена, что мою работу будет вести последующее поколение, её продолжат мои ученики. Приезжайте к нам в Климов Завод! Сейчас обустроены и Павловский плацдарм, и Лукановский аэродром. Всегда найдём транспорт, привезём, всё покажем. И вы поймёте, какие бои здесь шли. Когда подходишь к месту гибели Ефремова и видишь сосны — ​свидетели тех событий, ощущения непередаваемые! Это невозможно не почувствовать! Мы просто обязаны помнить о войне.