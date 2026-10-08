Ад «Острова надежды»: тысячу собак и щенков держали в тесных клетках взаперти

Председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов в эфире радио «КП-Калуга» рассказал все подробности о деятельности скандального заведения для бездомных животных.

Скандал вокруг приюта для бездомных животных «Остров надежды» взорвал соцсети и всколыхнул весь регион.

Фото и видео, присланные бывшими сотрудниками приюта, показали чудовищные условия содержания собак. На снимках сотни животных в тесных клетках, годами не видящих света, горы мусора и неиспользованных кормов.

Владелица приюта скрылась, а правоохранительные органы и комитет ветеринарии при правительстве Калужской области наконец-то попали на территорию.

Что они там увидели? Почему приют существовал вне правового поля более 20 лет? И что теперь будет с тысячей спасённых собак?

На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Калуга», 93.1 FM в минувшую среду, 7 октября, ответил председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

Собак держали, как птицу в клетках

- Евгений Александрович, Вы были там лично. Что вы увидели?

- То, что мы увидели повергло нас в ужас. Признаться честно, такого я ещё никогда не встречал.

За период своей работы я много видел разной информации о том, что в приютах животные содержатся по-разному. Но то, что мы увидели, — это вопиющий случай и полное безобразие.

- Говорят, это какой-то ангар, где собаки годами не видели света и сидели чуть ли не в куриных или кроличьих клетках. Это правда?

- Да, приют расположен на территории бывшей Карачевской птицефабрики. Те помещения, которые остались от содержания птиц, так называемые птичники, частично использовались для содержания животных. Один из них представляет собой кирпичное строение с бетонными перекрытиями без окон. Там содержалось огромное количество собак, посчитать их очень сложно. Помещение было полностью забито клетками. Причём, клетки не в таком состоянии, которое позволило бы животным свободно находиться, а именно в стеснённом, как птицу содержат. У нас сложилось впечатление, что собак сажали туда щенками, и они вырастали до зрелых особей, находясь в этой клетке, не выходя оттуда вообще никогда.

- А щенков там много было?

- Да, щенков было достаточно много. Мы обратили внимание на тот факт, что в клетках содержались собаки разных полов, и они не стерилизованы. Мы все прекрасно понимаем, к чему это приводит.

На мой взгляд, это просто вопиющий случай. Такое ощущение, что это целенаправленно делали так, чтобы это потомство появлялось. Поэтому количество щенков, которое мы увидели, было очень огромным. Сосчитать мы их не смогли.

То, что там происходит, я даже не знаю, как назвать, но это явно дикая ситуация, которая в нормальной голове не может уложиться.

Этого приюта юридически нет

- Давайте отойдем от эмоций и посмотрим на юридическую сторону проблемы. Почему столько лет комитет ветеринарии не мог ничего сделать с этим приютом?

— С момента вступления в силу Федерального закона об ответственном обращении с животными комитет ветеринарии был наделён полномочиями на осуществление регионального надзора в сфере обращения с животными. То есть мы стали обладать правом проведения проверок приютов, расположенных на территории нашего региона.

Эту работу мы начали, и когда формируем планы проверок, мы уточняем количество приютов, которые располагаются на территории региона. И в момент согласования проверок мы выяснили, что вот этот приют, который носит название «Остров Надежды», просто некоммерческая организация, его вообще как такового нет, он не существует юридически.

- А как же они деньги собирали?

- Получается, что владелец этого приюта прикрывалась другой организацией, зарегистрированной в Московской области, которая имеет такое же название.

Но по факту, как оказалось, это просто физическое лицо, которое собирало животных на протяжении долгих лет и на этих животных собирало пожертвования.

Но здесь нас больше всего беспокоит то, что весь этот кошмар видели люди, которые там работали, но почему-то молчали.

- На каком основании было выдано разрешение на то, что эта женщина устроила там собачий ад?

- Это всё-таки не муниципальная земля, а частная, принадлежащая одному из предприятий и это предприятие сдавало землю в аренду.

Соответственно, скорее всего, изначально, когда земельный участок сдавали в аренду, это и было отдано под цели приюта. Скорее всего, владелица просто не стала регистрировать приют, а начала дальше осуществлять деятельность, которая похожа на деятельность приюта, но при этом не является таковой.

Сейчас мы получили многие решения судов, когда был спор между арендодателем и арендатором этого земельного участка, и там уже оказывается, насильственно пытались её выселить, но не получилось.

Это просто огромная свалка

- Но сейчас ситуация вышла из тени. Даже если суд встанет на сторону арендодателя и решит, что надо выселить, куда девать животных?

- Вот в этом-то и есть самый главный вопрос сейчас для нас. Прежде, чем прибегать к таким действиям, надо всё-таки решить вопрос с теми животными, которые там находятся.

Побывав там, мы не смогли зафиксировать точное количество животных. Но по оценкам зооволонтёров, там до 1000 голов точно содержится. Поэтому, конечно, это огромная масса животных, которую надо пристраивать.

Благодаря тому, что ситуация приобрела такую огласку, неравнодушные люди, зоозащитники из разных регионов откликнулись. Мы были сами свидетелями, как они приезжали и предлагали свою помощь, забирали, вывозили.

По информации, которую мы получили, более ста животных уже уехало оттуда. Мы с волонтерами проговорили, вроде как понимание есть, и дальше будет вестись работа по пристройству этих животных.

Понятно, что это не один день займёт, но если ситуация будет благоприятно развиваться и приюты будут откликаться, я думаю, что удастся пристроить всех животных.

- А потом уже заняться закрытием этого приюта?

- Да, дальше нужно прекратить деятельность этого приюта, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Здесь надо работать с арендодателем, чтобы он прекратил всяческие отношения с хозяйкой.

Стоит отметить, что территория, которая была арендована владелицей, просто полностью захламлена годами накопленным мусором.

Я уж не говорю о продуктах жизнедеятельности собак, но просто бытовыми отходами. Это просто огромная свалка. Огромное количество кормов, медикаментов, шприцов в упаковках, ещё даже не распечатанных, было просто смешано вместе с бытовым мусором.

То есть насколько человек относился наплевательски к той помощи, которую оказывали.

Лишь административка. Пока

- Официально какие именно нарушения содержания животных были зафиксированы?

- Если бы это был официальный приют, мы бы зафиксировали кучу нарушений, а так наибольшая статья - это жестокое обращение, не связанное с уголовным деянием.

По этой статье мы пойдём, она предусматривает ответственность от 5 до 15 тысяч рублей.

- А привлечь как-то к уголовной ответственности не получится?

- Будем работать с полицией, они ещё будут давать оценку именно со своей стороны тем действиям, которые были совершены.

Наверное, можно и какое-то мошенническое действие попробовать вменить, потому что непонятным образом собирались деньги, куда они уходили и каким образом распределялись и использовались вообще на те цели, на которые собирались. Но это уже им выяснять.

От редакции

Ситуация вокруг этого приюта сложилась, действительно, жуткая.

Мало того, в наше поле зрения этот приют уже попадал. В 2017 году в поддержку этого приюта даже проходил анимационный фестиваль. А в 2019 году наш корреспондент посетил различные приюты Калуги с московскими зооволонтерами, которые приехали проверять их. Но вот в «Остров надежды» проверяющих не пустили.

Глядя на жуткие фотокадры оттуда, сделанные сейчас, становится понятным почему…

Надеемся, что полиция проведет тщательную проверку того ада, что творился в «Острове надежды» и даст свою оценку не только по финансовой части.

И не можем не акцентировать внимание на недоумении Водолазова тем, что бывшие сотрудники псевдоприюта так долго молчали о том, что творится в его стенах. Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, не молчите, не раздумывайте и не сомневайтесь - сообщите в комитет ветеринарии или полицию как можно скорее.

Ведь помочь можно только тогда, когда знаешь, что помощь требуется.

Программу «Диалоги» на радио «Комсомольская правда – Калуга» 93.1 FM с участием Евгения Водолазова слушайте с четверга по понедельник в 13:03, 14:03, 15:03 и 17:03.