«Работодатель года — 2026»: в Калуге чествовали тех, к кому люди идут работать осознанно

В конференц-зале отеля «Азимут» в Калуге 14 сентября было непривычно многолюдно для понедельника.

Люди в строгих костюмах и форменных куртках с логотипами предприятий занимали места в уютном зале, переговаривались.

Кто-то пришёл целой делегацией во главе с директором, кто-то — поодиночке, но с явным чувством собственного достоинства.

Здесь собрались те, кого в течение нескольких месяцев калужане называли лучшими работодателями области. Не по версии министерств или рейтинговых агентств, а по собственному опыту — своему и своих знакомых.

Полный список победителей вы можете посмотреть здесь.

Церемония награждения народной премии «Работодатель года» проводилась медиахолдингом «Комсомольская правда — Калуга» уже в четвёртый раз.

Проект стартовал в 2023 году на фоне растущего спроса на специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки. Тогда, три года назад, идея казалась почти авантюрной: дать людям самим решить, какие компании достойны звания лучших. Без анкет, без формальных критериев, без бюрократических согласований.

Просто спросить у читателей: где бы вы хотели работать? За кого вы готовы голосовать не потому, что так надо, а потому что действительно считаете этого работодателя хорошим?

Голосование длилось несколько месяцев. Читатели сайта kp40.ru присылали свои списки кандидатов, предлагали номинации, спорили в комментариях. Кто-то агитировал за завод, где работает сам, кто-то — за компанию, куда мечтает попасть. В итоге организаторы получили тысячи голосов, которые и определили победителей.

Как это было

Открывал церемонию генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» Павел Коренюгин:

Павел Коренюгин

Генеральный директор медиахолдинга "Комсомольская правда - Калуга" Калужская область — регион-локомотив, регион-новатор, регион-лидер. Но что стоит за этими громкими словами? Люди. Их энергия, ум, преданность своему делу и огромна самоотдача. Но чтобы эта энергия раскрылась, нужна особая среда. Среда, которую создают те, кого мы собрались сегодня чествовать.

Он напомнил, что в 2023 году проект начинался с 20 лучших организаций региона, и с тех пор число участников только растёт. По словам Павла Коренюгина, участником могло стать любое предприятие области — от небольшой мастерской до крупного завода. Кандидатов выдвигали сами читатели, и это принципиальный момент: премия не была спущена сверху, она выросла снизу, из реальных историй людей, которые каждый день ходят на работу и знают, что такое хороший коллектив, честный руководитель и достойные условия труда.

— Сегодня мы не просто вручим статуэтки, — продолжил Павел Коренюгин. — Сегодня мы назовем лучших работодателей 2026 года. Мы чествуем компании за которыми идут осознанно, в которых работают с гордостью и куда стремятся попасть, которые меняют к лучшему не только бизнес-ландшафт, но и жизни тысяч калужан. Поздравляю всех победителей с этими заслуженными наградами!

Эти слова задали тон всему вечеру. Не было пафоса, не было казённых формулировок о высоких достижениях и укреплении экономического потенциала. Было ощущение, что речь идёт о чём-то более простом и одновременно более важном: о том, что работа занимает треть жизни, и от того, какая это работа, зависит очень многое.

Те, кто вручал награды

Почётными гостями церемонии стали заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Екатерина Сысоева и советник губернатора Андрей Ильницкий. Оба они выходили на сцену не для формального приветствия, а чтобы вручить награды победителям — статуэтки и дипломы.

Екатерина Сысоева, говорила о том, что за последние годы рынок труда в регионе серьёзно изменился. Конкуренция за специалистов стала жёстче, и выигрывают те работодатели, которые не просто предлагают зарплату, а создают условия для развития, поддерживают сотрудников, заботятся об их семьях.

По её словам, именно такие компании становятся точками притяжения для молодёжи и опытных профессионалов. Она отметила, что государство заинтересовано в тиражировании лучших практик, и премия «Работодатель года» как раз выполняет эту функцию — показывает другим, что можно делать иначе, по-человечески.

Екатерина Сысоева

Заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Калужский регион уже не первый год является лидером инвестиционной привлекательности в Российской Федерации, многое благодаря тому, что наши работодатели создают действительно современные рабочие места, защищённые и с достойной заработной платой, поэтому так держать.

Андрей Ильницкий, советник губернатора по информационной политике, в своем выступлении не раз подчёркивал, что Калужская область — это территория, где бизнес и власть научились слышать друг друга. Премия, по его мнению, — ещё один инструмент такого диалога.

Андрей Ильницкий

Советник губернатора Калужской области по информационной политике Я благодарен «Комсомольской Правде», что они учредили вот такой конкурс где голосуют не журналисты, голосуют читатели, то есть обычные жители Калужской области. Это общественное признание людей. Это бесценно.

Проект «Работодатель года — 2026» проходил при поддержке официального партнера – компании «БКС Мир инвестиций».

Директор Калужского филиала ООО «Компания БКС» Александр Волков отметил:

Александр Волков

Директор Калужского филиала ООО «Компания БКС» Вот уже 31 год БКС помогает людям управлять капиталом и строить финансовое будущее. За этим стоят более миллиона клиентов, высшие рейтинги надежности и команда из шести тысяч профессионалов по всей стране. «БКС - мир инвестиций» — это высокий уровень финансового сервиса, собственная аналитика и экспертиза, актуальные инвестиционные идеи для преумножения капитала. Но главный капитал любой компании — это люди. Именно поэтому нам близка и важна миссия данной премии — отмечать лучших работодателей, тех, кто создает среду, где хочется работать, расти и побеждать. Благодарю организаторов за то, что даже в непростое время вы находите поводы говорить о позитивных событиях, людях и компаниях, которые развивают свой регион. Такие проекты действительно важны.

Номинации и имена

Список победителей 2026 года получился широким — от двигателестроения и автомобилестроения до торговли, строительства, приборостроения, финансовых услуг и целлюлозно-бумажной промышленности. За каждой номинацией — не просто отрасль, а конкретные предприятия, которые люди назвали лучшими.

Когда зачитывали названия, зал реагировал по-разному. Где-то аплодисменты были вежливыми, где-то — громкими и долгими. Представители компаний выходили на сцену, получали награды, говорили короткие ответные слова. Кто-то благодарил коллектив, кто-то — своих наставников, кто-то — семьи, которые ждут дома. Одна женщина, директор небольшого предприятия, сказала со сцены: «Мы не самый крупный работодатель в области, но мы знаем каждого сотрудника по имени. И, наверное, это и есть главное». Зал ответил ей аплодисментами, которые были не просто вежливостью.

Что стоит за статуэткой

Премия «Работодатель года» — это не олимп, не вершина, после которой можно почивать на лаврах. Это, скорее, общественный договор.

Люди говорят: «Мы вам доверяем, мы считаем вас хорошими». А компания, получая статуэтку, берёт на себя обязательство соответствовать. Не перед жюри, а перед теми, кто за неё голосовал.

В кулуарах церемонии можно было услышать разные разговоры. Один директор завода сетовал, что молодёжь не хочет идти на производство, даже при хорошей зарплате. Другой возражал: «А ты попробуй создать условия, чтобы хотела. У нас вон ребята после техникума приходят и остаются, потому что видят перспективу». Третий рассказывал, как они вместе с сотрудниками придумывали систему премий, и это сработало лучше, чем любая команда сверху.

Эти разговоры, пожалуй, и есть настоящая суть премии — не награды, а обмен опытом, возможность увидеть, что другие делают иначе, и, может быть, попробовать у себя.

Не только цифры

Казалось бы, что такого — премия. Вручили статуэтки, сфотографировались, разошлись. Но если присмотреться, за этим стоит многое. Это и сигнал для других работодателей: есть планка, есть примеры, можно расти. Это и поддержка для сотрудников: их выбор увидели, их мнение услышали. Это и повод для компаний ещё раз посмотреть на себя со стороны — не только на финансовые показатели, но и на атмосферу в коллективе, на отношения между людьми.

В Калужской области за последние годы появилось немало производств, и конкуренция за кадры действительно выросла. Но премия «Работодатель года» показывает, что выигрывают не всегда те, у кого больше бюджет на рекрутинг. Выигрывают те, кто умеет строить отношения. Те, кто не боится вкладываться в людей, даже когда это не даёт быстрой отдачи. Те, для кого работник — не «ресурс», а человек.

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