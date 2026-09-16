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Новость дня Экономика и бизнес

Кого калужане назвали «Работодателем года – 2026»

Публикуем список победителей.
Редакция
16.09, 13:20
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Как мы уже писали ранее, в понедельник, 14 сентября, в Калуге состоялась церемония награждения победителей народного голосования ежегодного конкурса «Работодатель года».

Напомним, в течение нескольких месяцев читатели нашего сайта отправляли нам свои мнения о том, какие из организаций Калуги на их взгляд достойны этого звания в той или иной сфере деятельности. Участником могло стать любое, работающее в Калужской области.

По завершении этапа голосования мы посчитали все присланные голоса и те, кого калужане упоминали чаще всего в номинации, стали ее лауреатами.

Подробности о том, как прошла церемония, читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем список победителей «Работодатель года -2026».

Заслуженные награды им вручали почетные гости церемонии – заместитель министра труда и соцзащиты Калужской области Екатерина СЫСОЕВА, а также советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.

  1. Работодатель года в сфере двигателестроения
    ПАО «КАДВИ»
  2. Работодатель года в сфере автомобилестроения
    АГР Холдинг
  3. Работодатель года в сфере автомобилестроения
    ООО «Автомобильные технологии»
  4. Работодатель года в сфере производства автокомпонентов
    ООО «Жуйчуан Автомобильные компоненты Рус»/ RUIC AUTO
  5. Работодатель года в сфере торговли
    ООО «Кровля и Изоляция – Калуга»
  6. Работодатель года в сфере строительства и недвижимости
    ООО Специализированный застройщик «Новый город»
  7. Работодатель года в сфере приборостроения и электроники
    АО «Тайфун»
  8. Работодатель года в сфере строительства малоэтажных домов
    Строительная компания «Дом Мечты»
  9. Работодатель года в сфере финансовых услуг
    Калужский филиал ООО «Компания БКС»
  10. Работодатель года в сфере целлюлозно-бумажной промышленности
    Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
  11. Работодатель года в сфере изготовления металлоконструкций
    ООО «ВМК Инвест»
  12. Работодатель года в сфере производства автомобильных стекол
    ООО «Фуяо Стекло Рус»
  13. Работодатель года в сфере сельского хозяйства
    ООО «СП «Лидер»
  14. Работодатель года в сфере пищевой промышленности
    ЗАО «Хлебокомбинат»
  15. Работодатель года в сфере информационных технологий
    АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
  16. Работодатель года в производственной сфере
    ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
  17. Работодатель года в сфере промышленного производства
    Компания «Напитки вместе»
  18. Работодатель года в области машиностроения
    ООО «Меркатор Калуга»
  19. Работодатель года в сфере производства санитарно-гигиенических изделий
    ООО «Архбум тиссью групп»
  20. Работодатель года в сфере производства строительных материалов
    АО «Стройполимеркерамика»

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