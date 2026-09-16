Кого калужане назвали «Работодателем года – 2026»

Публикуем список победителей.

Как мы уже писали ранее, в понедельник, 14 сентября, в Калуге состоялась церемония награждения победителей народного голосования ежегодного конкурса «Работодатель года».

Напомним, в течение нескольких месяцев читатели нашего сайта отправляли нам свои мнения о том, какие из организаций Калуги на их взгляд достойны этого звания в той или иной сфере деятельности. Участником могло стать любое, работающее в Калужской области.

По завершении этапа голосования мы посчитали все присланные голоса и те, кого калужане упоминали чаще всего в номинации, стали ее лауреатами.

Подробности о том, как прошла церемония, читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем список победителей «Работодатель года -2026».

Заслуженные награды им вручали почетные гости церемонии – заместитель министра труда и соцзащиты Калужской области Екатерина СЫСОЕВА, а также советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.