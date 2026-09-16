Кого калужане назвали «Работодателем года – 2026»
Как мы уже писали ранее, в понедельник, 14 сентября, в Калуге состоялась церемония награждения победителей народного голосования ежегодного конкурса «Работодатель года».
Напомним, в течение нескольких месяцев читатели нашего сайта отправляли нам свои мнения о том, какие из организаций Калуги на их взгляд достойны этого звания в той или иной сфере деятельности. Участником могло стать любое, работающее в Калужской области.
По завершении этапа голосования мы посчитали все присланные голоса и те, кого калужане упоминали чаще всего в номинации, стали ее лауреатами.
Подробности о том, как прошла церемония, читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем список победителей «Работодатель года -2026».
Заслуженные награды им вручали почетные гости церемонии – заместитель министра труда и соцзащиты Калужской области Екатерина СЫСОЕВА, а также советник губернатора Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.
- Работодатель года в сфере двигателестроения
ПАО «КАДВИ»
- Работодатель года в сфере автомобилестроения
АГР Холдинг
- Работодатель года в сфере автомобилестроения
ООО «Автомобильные технологии»
- Работодатель года в сфере производства автокомпонентов
ООО «Жуйчуан Автомобильные компоненты Рус»/ RUIC AUTO
- Работодатель года в сфере торговли
ООО «Кровля и Изоляция – Калуга»
- Работодатель года в сфере строительства и недвижимости
ООО Специализированный застройщик «Новый город»
- Работодатель года в сфере приборостроения и электроники
АО «Тайфун»
- Работодатель года в сфере строительства малоэтажных домов
Строительная компания «Дом Мечты»
- Работодатель года в сфере финансовых услуг
Калужский филиал ООО «Компания БКС»
- Работодатель года в сфере целлюлозно-бумажной промышленности
Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
- Работодатель года в сфере изготовления металлоконструкций
ООО «ВМК Инвест»
- Работодатель года в сфере производства автомобильных стекол
ООО «Фуяо Стекло Рус»
- Работодатель года в сфере сельского хозяйства
ООО «СП «Лидер»
- Работодатель года в сфере пищевой промышленности
ЗАО «Хлебокомбинат»
- Работодатель года в сфере информационных технологий
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
- Работодатель года в производственной сфере
ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
- Работодатель года в сфере промышленного производства
Компания «Напитки вместе»
- Работодатель года в области машиностроения
ООО «Меркатор Калуга»
- Работодатель года в сфере производства санитарно-гигиенических изделий
ООО «Архбум тиссью групп»
- Работодатель года в сфере производства строительных материалов
АО «Стройполимеркерамика»
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