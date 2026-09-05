Последнее желание Марины: как коллекция из Буэнос-Айреса оказалась в Калуге
В Калужском музее изобразительных искусств впервые показывают 84 гравюры и литографии, которые собирал русский офицер Александр Гершельман.
В 2015 году его коллекция вернулась в Россию. И теперь находится в нашем музее.
Рассказываем, как она туда попала.
Разыскивал старьевщиков и антикваров
Александр Сергеевич Гершельман — потомственный дворянин, петербуржец, выпускник Пажеского корпуса, участник Первой мировой войны.
После революции он не принял новую власть, воевал на стороне Белой армии, а в 1920-м уехал из России.
Жил в Берлине, Вене, после Второй мировой перебрался в Аргентину.
И всю жизнь собирал старые гравюры. В основном — портреты членов императорской семьи, виды Петербурга, батальные сцены.
Покупал, где мог: у антикваров, на распродажах, у других эмигрантов.
Его дочь Марина Александровна вспоминала:
«В какую бы страну он ни попадал, при первой же возможности разыскивал старьёвщиков-антикваров и копался в их залежах.
Таким образом ему часто удавалось приобретать искомое. Большинство вставлялось в рамки и висело на стенах наших жилищ, придавая им вид музея».
Когда семья перебралась в пригород Буэнос-Айреса, новых гравюр почти не появлялось.
«К огорчению отца, здесь удача закончилась, никто из русских эмигрантов сюда не довозил интересовавшее его», — признавалась Марина.
Почему Калуга
Марина Гершельман долго думала, что будет с собранием после её смерти. И решила передать коллекцию в Россию. Наш город выбрала не случайно.
Марина была замужем за Сергеем Сергеевичем Аксаковым, родственником писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора «Аленького цветочка».
Родился Сергей Сергеевич в селе Верхние Прыски, а детство провел в Калуге, в доме на Нижней Садовой (ныне Гагарина, 16).
«Мне 88 лет, и я с грустью думала, что после меня ожидает коллекцию, по крупицам собранную.
К счастью, Бог осенил меня мыслью вернуть в Россию то, что когда-то было из нее вывезено…
Появилось решение о Калуге, отчасти в память о моем муже, калужанине Сергее Сергеевиче Аксакове.
Он в детстве проживал в «аксаковском доме» под зорким оком строгой бабушки.
По воскресеньям и праздникам Сергей Сергеевич прислуживал в храме святого Георгия Победоносца.
Я рада, что наше семейное сокровище находится в Калуге, где люди интересуются им», - писала сотрудникам музея Марина Александровна.
Сюрпризы для куратора
Куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА рассказывает: коллекция оказалась ценнее, чем они думали сначала.
— Когда листы приехали из Аргентины, они были в плохом состоянии — сказалась высокая влажность. Пришлось реставрировать. И только после этого мы увидели их настоящими.
А потом начались сюрпризы. При более плотном изучении обнаружились доселе неизвестные листы.
Сотрудники Русского музея и Эрмитажа считают их шедеврами.
Например, вид Зимнего дворца. В Русском музее такого нет, в Эрмитаже — тоже.
Специалисты уверены, что это работа по оригиналу знаменитого мастера, но сам оригинал не найден.
— Сотрудники Русского музея ахнули, когда увидели этот лист, сказали: «Мы вам завидуем», — поделилась куратор.
Или портрет Суворова 1828 года в обрамлении его знаменитого завещания.
Предполагают, что раньше он хранился в коллекции полковника Козлова, который был женат на правнучке полководца.
Но та коллекция давно распродана, и многие листы считались утерянными.
Набережные, модный магазин и пироскаф
По мнению специалистов, все 84 листа выполнены на высоком уровне. Гершельман в искусстве разбирался.
И это не просто портреты и пейзажи — это история России глазами художников XVIII–XIX веков.
Больше всего — портретов. Их 44.
Гершельман собирал в основном Романовых. Хотел представить всю царскую семью, со всеми родственными связями. Есть редкий портрет Бориса Годунова — без бороды.
— Исследователь Ровинский говорит, что в некоторых летописях указано, что Годунов был еретиком и не носил бороду. Но это спорный момент, — уточняет куратор.
Видов Петербурга - 29. Среди них есть редки: художника вручную раскрасил места, затопленные во время наводнения 1824 года.
В отдельном зале - работы мастерской Карла Беггрова.
Их легко узнать: они раскрашены акварелью, очень живые: набережные, дворцы, катера, люди.
Есть и то, чего сегодня не увидишь. Например, церковь Спаса-на-Сенной — её взорвали в 1961 году.
На одной из гравюр — знаменитый Английский магазин на Малой Миллионной (угол Невского и Большой Морской). Туда приходил весь свет аристократии, даже императорская семья. Бывал и Александр Пушкин.
Обратите внимание на детали: на многих пейзажах на первом плане — вода: река, канал.
Плывут парусные суда, лодки, гребные катера.
И можно разглядеть первый вооружённый пароход русского флота — пироскаф «Ижора».
Не случайный набор
Марина Зверева замечает: на первый взгляд коллекция казалась случайным набором картинок. Но чем глубже ее изучали, тем яснее становилась логика собирателя.
— Поначалу не приходило в голову, почему здесь везде Петербург и вдруг — виды Москвы. А потому что отец Александра Гершельмана — Сергей Константинович — был генерал-губернатором Москвы, участником военных сражений, пережил покушение.
21 ноября 1907 года эсерка Севастьянова бросила в него бомбу. Покушение не удалось — из кареты выбило стёкла, но генерал-губернатор не пострадал.
Был мороз, бомба упала в снег.
Сергей Гершельман сохранил хладнокровие, сказал только: «Кажется, она убита».
И это дает понимание, почему его сын Александр примкнул к Белому движению.
Ну и верность присяге — он не счёл возможным изменить.
Или, скажем, есть вид Пажеского корпуса. Александр Гершельман закончил его, как и отец.
Помнили о России
Марина Гершельман, дочь коллекционера, родилась в Вене в 1927 году.
Русской гимназии там не было, но дома говорили только по-русски. Ей с сестрой Ириной запрещали говорить по-немецки, хотя они жили в Германии и Австрии.
— Мне она писала по электронной почте на русском языке, — вспоминает Марина Зверева. — В семье Гершельман-Аксаковых всю жизнь помнили о России.
Отец Марины Александровны до конца жизни писал воспоминания и собирал чужие. Говорил: «Для будущей России».
Сама она работала в Аргентине секретарём, помогала больным русским эмигрантам в церковном сестричестве.
В 2015 году, за пару месяцев до кончины, успела вернуть коллекцию на родину.
Выставка будет работать до 27 сентября. Это редкая возможность увидеть вещи, которые всю жизнь собирал русский офицер.
На них — люди, улицы, дома, которых уже нет. И за каждым листом стоит история одной семьи. 0+
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