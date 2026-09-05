Последнее желание Марины: как коллекция из Буэнос-Айреса оказалась в Калуге

Сотрудники Русского музея ахнули, когда увидели один из листов.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств впервые показывают 84 гравюры и литографии, которые собирал русский офицер Александр Гершельман.

В 2015 году его коллекция вернулась в Россию. И теперь находится в нашем музее.

Рассказываем, как она туда попала.

Редкая работа. Неизвестный литограф первой половины ХIХ века. Портрет Александра Васильевича Суворова, 1828г. По оригиналу Анри Греведона (1776 – 1860).

Разыскивал старьевщиков и антикваров

Александр Сергеевич Гершельман — потомственный дворянин, петербуржец, выпускник Пажеского корпуса, участник Первой мировой войны. После революции он не принял новую власть, воевал на стороне Белой армии, а в 1920-м уехал из России. Жил в Берлине, Вене, после Второй мировой перебрался в Аргентину. И всю жизнь собирал старые гравюры. В основном — портреты членов императорской семьи, виды Петербурга, батальные сцены. Покупал, где мог: у антикваров, на распродажах, у других эмигрантов.

Его дочь Марина Александровна вспоминала:

«В какую бы страну он ни попадал, при первой же возможности разыскивал старьёвщиков-антикваров и копался в их залежах.

Таким образом ему часто удавалось приобретать искомое. Большинство вставлялось в рамки и висело на стенах наших жилищ, придавая им вид музея».

Когда семья перебралась в пригород Буэнос-Айреса, новых гравюр почти не появлялось.

«К огорчению отца, здесь удача закончилась, никто из русских эмигрантов сюда не довозил интересовавшее его», — признавалась Марина.

Почему Калуга

Марина Гершельман долго думала, что будет с собранием после её смерти. И решила передать коллекцию в Россию. Наш город выбрала не случайно.

Марина была замужем за Сергеем Сергеевичем Аксаковым, родственником писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора «Аленького цветочка». Родился Сергей Сергеевич в селе Верхние Прыски, а детство провел в Калуге, в доме на Нижней Садовой (ныне Гагарина, 16).

«Мне 88 лет, и я с грустью думала, что после меня ожидает коллекцию, по крупицам собранную. К счастью, Бог осенил меня мыслью вернуть в Россию то, что когда-то было из нее вывезено… Появилось решение о Калуге, отчасти в память о моем муже, калужанине Сергее Сергеевиче Аксакове. Он в детстве проживал в «аксаковском доме» под зорким оком строгой бабушки. По воскресеньям и праздникам Сергей Сергеевич прислуживал в храме святого Георгия Победоносца. Я рада, что наше семейное сокровище находится в Калуге, где люди интересуются им», - писала сотрудникам музея Марина Александровна.

Сюрпризы для куратора

Куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА рассказывает: коллекция оказалась ценнее, чем они думали сначала.

— Когда листы приехали из Аргентины, они были в плохом состоянии — сказалась высокая влажность. Пришлось реставрировать. И только после этого мы увидели их настоящими.

А потом начались сюрпризы. При более плотном изучении обнаружились доселе неизвестные листы.

Сотрудники Русского музея и Эрмитажа считают их шедеврами.

Например, вид Зимнего дворца. В Русском музее такого нет, в Эрмитаже — тоже.

Специалисты уверены, что это работа по оригиналу знаменитого мастера, но сам оригинал не найден.

— Сотрудники Русского музея ахнули, когда увидели этот лист, сказали: «Мы вам завидуем», — поделилась куратор.

Или портрет Суворова 1828 года в обрамлении его знаменитого завещания.

Предполагают, что раньше он хранился в коллекции полковника Козлова, который был женат на правнучке полководца.

Но та коллекция давно распродана, и многие листы считались утерянными.

Эмиль Руарг (1795 - 1865). Санкт-Петербург, вид на Исаакиевский собор с моста, 1840-1850 гг.

Набережные, модный магазин и пироскаф

По мнению специалистов, все 84 листа выполнены на высоком уровне. Гершельман в искусстве разбирался.

И это не просто портреты и пейзажи — это история России глазами художников XVIII–XIX веков.

Больше всего — портретов. Их 44.

Гершельман собирал в основном Романовых. Хотел представить всю царскую семью, со всеми родственными связями. Есть редкий портрет Бориса Годунова — без бороды.

— Исследователь Ровинский говорит, что в некоторых летописях указано, что Годунов был еретиком и не носил бороду. Но это спорный момент, — уточняет куратор.

Видов Петербурга - 29. Среди них есть редки: художника вручную раскрасил места, затопленные во время наводнения 1824 года.

В отдельном зале - работы мастерской Карла Беггрова.

Их легко узнать: они раскрашены акварелью, очень живые: набережные, дворцы, катера, люди.

Есть и то, чего сегодня не увидишь. Например, церковь Спаса-на-Сенной — её взорвали в 1961 году.

На одной из гравюр — знаменитый Английский магазин на Малой Миллионной (угол Невского и Большой Морской). Туда приходил весь свет аристократии, даже императорская семья. Бывал и Александр Пушкин.

Обратите внимание на детали: на многих пейзажах на первом плане — вода: река, канал.

Плывут парусные суда, лодки, гребные катера.

И можно разглядеть первый вооружённый пароход русского флота — пироскаф «Ижора».

Мастерская Карла Беггрова «Михайловская улица с видом на Михайловский дворец», 1830 гг.

Мастерская Карла Беггрова.

Не случайный набор

Марина Зверева замечает: на первый взгляд коллекция казалась случайным набором картинок. Но чем глубже ее изучали, тем яснее становилась логика собирателя.

— Поначалу не приходило в голову, почему здесь везде Петербург и вдруг — виды Москвы. А потому что отец Александра Гершельмана — Сергей Константинович — был генерал-губернатором Москвы, участником военных сражений, пережил покушение.

21 ноября 1907 года эсерка Севастьянова бросила в него бомбу. Покушение не удалось — из кареты выбило стёкла, но генерал-губернатор не пострадал.

Был мороз, бомба упала в снег.

Сергей Гершельман сохранил хладнокровие, сказал только: «Кажется, она убита».

И это дает понимание, почему его сын Александр примкнул к Белому движению.

Ну и верность присяге — он не счёл возможным изменить.

Или, скажем, есть вид Пажеского корпуса. Александр Гершельман закончил его, как и отец.

Каролина Уотсон (1761-1814)/ Портрет Екатерины II, 1787 г. По оригиналу Александра Рослина (1718-1793).

Неизвестный западноевропейский мастер ХIХ века. Гвардейцы провозглашают Екатерину II императрицей.

Неизвестный мастер второй полвины ХIХ века. Портрет великой княгини Марии Федоровны, 1860-е гг.

Помнили о России

Марина Гершельман, дочь коллекционера, родилась в Вене в 1927 году.

Русской гимназии там не было, но дома говорили только по-русски. Ей с сестрой Ириной запрещали говорить по-немецки, хотя они жили в Германии и Австрии.

— Мне она писала по электронной почте на русском языке, — вспоминает Марина Зверева. — В семье Гершельман-Аксаковых всю жизнь помнили о России.

Отец Марины Александровны до конца жизни писал воспоминания и собирал чужие. Говорил: «Для будущей России».

Сама она работала в Аргентине секретарём, помогала больным русским эмигрантам в церковном сестричестве.

В 2015 году, за пару месяцев до кончины, успела вернуть коллекцию на родину.

Неизвестный мастер первой половины ХIХ века. Вид на Зимний дворец и Неву с Дворцового моста. Редкая вещь, которой позавидовали специалисты столичных музеев.

Выставка будет работать до 27 сентября. Это редкая возможность увидеть вещи, которые всю жизнь собирал русский офицер.

На них — люди, улицы, дома, которых уже нет. И за каждым листом стоит история одной семьи. 0+