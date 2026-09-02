Евгению Леонову 100 лет: по каким калужским улицах ходил актер
2 сентября исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова.
Десятки театральных работ, любимые всеми фильмы — «Джентльмены удачи», «Полосатый рейс», «Белорусский вокзал», «Обыкновенное чудо», «Афоня». А ещё мультики: голосом Леонова говорит Винни-Пух, который стал частью нашего детства.
Но дело не только в ролях. Евгений Леонов был тем редким артистом, в котором люди видели своего, родного.
Калуга тоже помнит Леонова. В 1982 году режиссёр Георгий Данелия привёз в наш город съёмочную группу фильма «Слёзы капали».
Сказочный сюжет с философским финалом
Премьера фильма состоялась 15 января 1983 года. Посмотрели его 7,3 миллиона зрителей.
Помимо Леонова в картине снимались Ия Саввина, Нина Гребешкова, Александра Яковлева, Ольга Машная, Нина Русланова, Борис Андреев, Николай Парфенов, Борислав Брондуков — звёздный состав.
Фильм сразу окрестили современной «Снежной королевой».
Писали даже, что сценаристы Кир Булычёв и Александр Володин предсказали закат советской эпохи.
Слишком уж безрадостной получилась картинка: унылые коридоры учреждений, убогий быт, тускло освещённые улицы и душевный холод.
По сюжету злой тролль разбивает волшебное зеркало, искажающее реальность.
Один из осколков попадает в глаз обычному советскому человеку — Павлу Васину. И он на глазах превращается в злого и ворчливого. Видит везде только плохое.
Рушит отношения с сыном, женой и коллегами. И «всем на зло» пытается покончить с собой, но его искренние слёзы вымывают осколок из глаза.
Финал фильма — философский. Герой играет «Лунную сонату», а на горизонте возникает целое, неразбитое зеркало. И только от зрителя зависит, что он увидит в этом зеркале: добро или зло.
Главную роль — Павла Ивановича Васина — Леонов получил почти случайно.
Изначально сценарий писали для Юрия Никулина. Но цирк уезжал на гастроли в Австралию, и Никулин не мог участвовать в съёмках. Данелия растерялся: фильм запущен, а актёра нет.
Тогда сценарист Виктор Конецкий предложил Леонова. Режиссёр сомневался: не получится ли слишком комедийно? Ведь он знал артиста в основном по «Полосатому рейсу».
Ассистент по актёрам Лика Ароновна посоветовала посмотреть на Леонова в роли Лариосика в «Днях Турбиных» — там он был другим, трагическим.
И Данелия согласился. С тех пор Леонов снимался у него во всех фильмах.
«Было в Леонове что-то такое — магнетизм, биотоки, флюиды, не знаю, как это назвать, — что безотказно вызывало у людей положительные эмоции», — вспоминал Данелия.
Заблудился в центре города
Натурные съёмки «Слёз капали» проходили в Ашхабаде, Одессе, Ростове Великом и Калуге.
В кадры попали улица Дарвина, дворик краеведческого музея, дворы на улице Пацаева, 7а, и на Баумана, 11. А из окна кабинета, где сидит героиня Нины Гребешковой, видны церковь Покрова на рву и улица Марата.
Есть легенда, что во время съёмок Леонов умудрился заблудиться на калужских улочках, когда шёл со стороны ул. Воскресенской к Дому печати.
Шёл, говорят, своей знаменитой походкой — чуть вразвалочку, задумчиво.
Такие истории только добавляют тепла к образу актёра: даже великий Леонов мог растеряться в незнакомом городе.
Встречался с калужанами
Подробности о съемках фильма, нам рассказал писатель, краевед, автор книги «Тайны старой Калуги. Истории за кадром» Алексей Урусов.
Мы встретились с ним на перекрестке ул. Баумана и Георгиевской, где установлен стенд, напоминающий о съемках.
Как раз на этом самом месте и работала съемочная группа. Это ул. Баумана, 11, Дом Гончаровых, и сейчас еще сохранилась часть старинных ворот из красного кирпича, которую можно видеть в фильме.
Дальше Алексей ведет нас к краеведческому музею, куда приезжал на автомобиле герой Евгения Леонова, и потом - к ул. Марата, рассказывая по пути:
В Доме печати отсняли несколько эпизодов. А после окончания работы устроили творческую встречу с калужанами. Пришли Евгений Леонов и Георгий Данелия.
И Леонов говорил с залом так, будто знал каждого лично.
Сказал одну очень важную вещь: «Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым.
И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека».
Леонов всегда искал в людях доброту. Говорил, что совсем неспособных к добру людей нет, просто иногда человек ожесточается, и ему кажется, что в душе нет места для доброты.
Но это ошибка, это временно. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно.
Алексей делает паузу, вспоминая архивные записи.
— А ещё он тогда признался, что всегда любил комедии. Журналисты вечно донимали его вопросом: «Почему вы стали комиком?»
А Евгений Павлович отшучивался: «Потому что у меня лицо круглое!». Но потом серьёзно добавил, что комику нужны доброе сердце и способность сострадать.
Зритель любит комедию не потому, что смеяться приятнее, чем плакать. А потому, что комедия вселяет веру в нравственный идеал. Высмеяв зло, мы открываем в себе силу его преодолеть.
Леонов часто шутил, что Данелия снимает его, потому что он — его талисман.
Но сам режиссёр называл его камертоном.
«Он задавал тон стилистике — добрый, смешной и грустный», — писал Данелия.
Они общались в основном на съёмках или по телефону, в гостях друг у друга практически не бывали.
Как-то в одной из газет даже опубликовали письмо Леонова сыну, которое растрогало Данелию. Актер писал: «Съёмки у Данелии закончили.
Что за фильм получится — не знаю, грусть какая-то в нём сидит, хоть и комедия. Назвали — «Слёзы капали».
Гия всегда о тебе спрашивает, привет передаёт. Когда начинаешь работу с ним, думаешь: сколько мучений!
А когда закончили — пустота. Вот бы тебе такого друга, такого режиссёра».
Не только кино
Во время съёмок в Калуге Леонов нашёл время и посетить Музей истории космонавтики.
Сохранились фотографии с экскурсии и автограф актёра. Эти снимки в прошлом году Алексей Урусов передал в дар музею, и теперь они — часть нашей истории.
Побывал Леонов и в Кондрове. Это было в начале 1980-х.
Актера пригласили посетить Дом культуры, организовали экскурсии на бумажную фабрику, на молочный завод и даже на спиртовой завод в селе Острожном.
«Замечательный, весёлый и порядочный человек, — вспоминали местные жители. — Самое трудное было не рассмеяться, глядя ему в лицо, когда он не говорил ничего смешного».
Сегодня, в 100-летний юбилей любимого актёра, можно ещё раз пересмотреть «Слёзы капали» и увидеть Евгения Леонова на улицах нашего города и еще раз вспомнить, какой была Калуа сорок лет назад.
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