Вспоминаем съемки фильма «Слёзы капали».

Фото автора, из архива Алексея Урусова и кадры из фильма «Слезы капали». Евгений Леонов во дворике Дома Гончаровых (ул. Баумана, 11).

Фото автора, из архива Алексея Урусова и кадры из фильма «Слезы капали». Евгений Леонов во дворике Дома Гончаровых (ул. Баумана, 11).

2 сентября исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова.

Десятки театральных работ, любимые всеми фильмы — «Джентльмены удачи», «Полосатый рейс», «Белорусский вокзал», «Обыкновенное чудо», «Афоня». А ещё мультики: голосом Леонова говорит Винни-Пух, который стал частью нашего детства.

Но дело не только в ролях. Евгений Леонов был тем редким артистом, в котором люди видели своего, родного.

Калуга тоже помнит Леонова. В 1982 году режиссёр Георгий Данелия привёз в наш город съёмочную группу фильма «Слёзы капали».

Сказочный сюжет с философским финалом

Премьера фильма состоялась 15 января 1983 года. Посмотрели его 7,3 миллиона зрителей.

Помимо Леонова в картине снимались Ия Саввина, Нина Гребешкова, Александра Яковлева, Ольга Машная, Нина Русланова, Борис Андреев, Николай Парфенов, Борислав Брондуков — звёздный состав.

Фильм сразу окрестили современной «Снежной королевой».

Писали даже, что сценаристы Кир Булычёв и Александр Володин предсказали закат советской эпохи.

Слишком уж безрадостной получилась картинка: унылые коридоры учреждений, убогий быт, тускло освещённые улицы и душевный холод.

По сюжету злой тролль разбивает волшебное зеркало, искажающее реальность.

Один из осколков попадает в глаз обычному советскому человеку — Павлу Васину. И он на глазах превращается в злого и ворчливого. Видит везде только плохое.

Рушит отношения с сыном, женой и коллегами. И «всем на зло» пытается покончить с собой, но его искренние слёзы вымывают осколок из глаза.

Финал фильма — философский. Герой играет «Лунную сонату», а на горизонте возникает целое, неразбитое зеркало. И только от зрителя зависит, что он увидит в этом зеркале: добро или зло.

Главную роль — Павла Ивановича Васина — Леонов получил почти случайно.

Изначально сценарий писали для Юрия Никулина. Но цирк уезжал на гастроли в Австралию, и Никулин не мог участвовать в съёмках. Данелия растерялся: фильм запущен, а актёра нет.

Тогда сценарист Виктор Конецкий предложил Леонова. Режиссёр сомневался: не получится ли слишком комедийно? Ведь он знал артиста в основном по «Полосатому рейсу».

Ассистент по актёрам Лика Ароновна посоветовала посмотреть на Леонова в роли Лариосика в «Днях Турбиных» — там он был другим, трагическим.

И Данелия согласился. С тех пор Леонов снимался у него во всех фильмах.

«Было в Леонове что-то такое — магнетизм, биотоки, флюиды, не знаю, как это назвать, — что безотказно вызывало у людей положительные эмоции», — вспоминал Данелия.

Леонов на встрече с калужанами.

Заблудился в центре города

Натурные съёмки «Слёз капали» проходили в Ашхабаде, Одессе, Ростове Великом и Калуге.

В кадры попали улица Дарвина, дворик краеведческого музея, дворы на улице Пацаева, 7а, и на Баумана, 11. А из окна кабинета, где сидит героиня Нины Гребешковой, видны церковь Покрова на рву и улица Марата.

Есть легенда, что во время съёмок Леонов умудрился заблудиться на калужских улочках, когда шёл со стороны ул. Воскресенской к Дому печати.

Шёл, говорят, своей знаменитой походкой — чуть вразвалочку, задумчиво.

Такие истории только добавляют тепла к образу актёра: даже великий Леонов мог растеряться в незнакомом городе.

Встречался с калужанами

Подробности о съемках фильма, нам рассказал писатель, краевед, автор книги «Тайны старой Калуги. Истории за кадром» Алексей Урусов.

Мы встретились с ним на перекрестке ул. Баумана и Георгиевской, где установлен стенд, напоминающий о съемках.

Как раз на этом самом месте и работала съемочная группа. Это ул. Баумана, 11, Дом Гончаровых, и сейчас еще сохранилась часть старинных ворот из красного кирпича, которую можно видеть в фильме.

В фильме видно, что церковь в то время была покрашена в голубой, сейчас - в розовый.

Некоторые прохожие останавливаются, изучают информацию.

Дальше Алексей ведет нас к краеведческому музею, куда приезжал на автомобиле герой Евгения Леонова, и потом - к ул. Марата, рассказывая по пути:

Алексей Урусов

писатель, краевед, автор книги «Тайны старой Калуги. Истории за кадром» В Доме печати отсняли несколько эпизодов. А после окончания работы устроили творческую встречу с калужанами. Пришли Евгений Леонов и Георгий Данелия. И Леонов говорил с залом так, будто знал каждого лично. Сказал одну очень важную вещь: «Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым. И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека». Леонов всегда искал в людях доброту. Говорил, что совсем неспособных к добру людей нет, просто иногда человек ожесточается, и ему кажется, что в душе нет места для доброты. Но это ошибка, это временно. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно.

Алексей делает паузу, вспоминая архивные записи.

— А ещё он тогда признался, что всегда любил комедии. Журналисты вечно донимали его вопросом: «Почему вы стали комиком?»

А Евгений Павлович отшучивался: «Потому что у меня лицо круглое!». Но потом серьёзно добавил, что комику нужны доброе сердце и способность сострадать.

Зритель любит комедию не потому, что смеяться приятнее, чем плакать. А потому, что комедия вселяет веру в нравственный идеал. Высмеяв зло, мы открываем в себе силу его преодолеть.

Леонов часто шутил, что Данелия снимает его, потому что он — его талисман.

Но сам режиссёр называл его камертоном.

«Он задавал тон стилистике — добрый, смешной и грустный», — писал Данелия.

Они общались в основном на съёмках или по телефону, в гостях друг у друга практически не бывали.

Как-то в одной из газет даже опубликовали письмо Леонова сыну, которое растрогало Данелию. Актер писал: «Съёмки у Данелии закончили.

Что за фильм получится — не знаю, грусть какая-то в нём сидит, хоть и комедия. Назвали — «Слёзы капали».

Гия всегда о тебе спрашивает, привет передаёт. Когда начинаешь работу с ним, думаешь: сколько мучений!

А когда закончили — пустота. Вот бы тебе такого друга, такого режиссёра».

Не только кино

Во время съёмок в Калуге Леонов нашёл время и посетить Музей истории космонавтики.

Сохранились фотографии с экскурсии и автограф актёра. Эти снимки в прошлом году Алексей Урусов передал в дар музею, и теперь они — часть нашей истории.

Побывал Леонов и в Кондрове. Это было в начале 1980-х.

Актера пригласили посетить Дом культуры, организовали экскурсии на бумажную фабрику, на молочный завод и даже на спиртовой завод в селе Острожном.

«Замечательный, весёлый и порядочный человек, — вспоминали местные жители. — Самое трудное было не рассмеяться, глядя ему в лицо, когда он не говорил ничего смешного».

Сегодня, в 100-летний юбилей любимого актёра, можно ещё раз пересмотреть «Слёзы капали» и увидеть Евгения Леонова на улицах нашего города и еще раз вспомнить, какой была Калуа сорок лет назад.