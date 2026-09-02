День в истории: в Калуге начали готовить народных учительниц, ночью прошла буря и гроза, на вокзале открыли четверть паровоза

Что в нашей области происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Подробнее расскажем об одном из учебных заведений города.

3 сентября 1909 года открылась Калужская женская учительская семинария с действующей при ней начальной школой.

Пост директора заняла дочь генерала Ольга Михайловна Роппонет. Она была классной дамой Киевского института благородных девиц.

Попечительницей стала княгиня, жена губернатора Анна Евграфовна Горчакова.

Разместилась женская учительская семинария в историческом здании на улице Дзержинского, сейчас это школа №3.

История этого здания интересная.

В начале XIX века оно принадлежало заводчику Зюзину. Он решил не просто обновить усадьбу, а возвести на этом месте настоящий дворец в модном тогда стиле ампир.

Краеведы не без гордости отмечали, что по красоте и великолепию особняк не уступал домам московских и петербургских дворянских семей.

Однако содержать такой роскошный дом оказалось не по карману даже успешному заводчику. Уже в 1840-х годах Зюзин стал сдавать свои парадные залы в аренду Калужскому дворянскому собранию.

В 1880 году, желая увековечить память о 25-летии царствования императора-освободителя Александра II, калужское дворянство решило учредить пансион-приют.

Его цель — обеспечить детям из обедневших дворянских семей комфортное проживание и достойное образование.

15 января 1881 года пансион был торжественно открыт в арендованном у Зюзиных особняке.

Как писал в начале XX века краевед Дмитрий Малинин, на обустройство была выделена щедрая сумма, а на ежегодное содержание — 10 тысяч рублей.

Воспитанники, число которых редко превышало 45 человек, учились в гимназии и училищах, а при пансионе даже были своя больница и фельдшер.

В 1909 году эпоха дворянского пансиона завершилась.

И здесь открылась женская учительская семинария. Она готовила учительниц низших учебных заведений.

Для нужд нового учебного заведения к историческому особняку со стороны улицы Масленниковской (ныне — часть улицы Дзержинского) пристроили большой современный учебный корпус.

Не все оценили эту архитектурную «модернизацию».

Краевед Малинин в своем путеводителе писал: «Семинарское здание совершенно изуродовало бывшее здание дворянского пансиона…

Это было прекрасное здание в стиле empire; теперь от него уцелела только ионическая колоннада».

В ноябре 1909 года за парты сели первые 60 девушек.

После революции, в 1919 году, здесь разместилась 5-я советская трудовая школа, позднее преобразованная в школу-семилетку №6, а перед самой войной — в среднюю школу №3.

2 сентября

1971 – вышел указ о награждении г. Калуги орденом Трудового Красного Знамени.

1971 - в рамках празднования 600-летия Калуги был открыт памятник Николаю Бауману, чье имя носит Московский государственный технический университет.

Авторы: скульптор Михаил Смирнов, архитектор Павел Перминов.

В 2014 году памятник был перенесен на ул. Королева. Теперь он стоит во дворе технического университета.

Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

1972 – открыт памятник в честь 100-летия Калужского железнодорожного узла на станции «Калуга-1».

Памятник представляет собой четвертую часть паровоза Су-214-33.

3 сентября

1812 – В юбилейном сборнике в память войны 1812 г. мы читаем:

«и в скором времени в Калуге и ее предместьях появились огромные магазины, наполненные мукой, сухарями, овсом и другими хлебными припасами.

Эти распоряжения производились с такой ревностью и поспешностью, что в течение месяца ( с 3 августа по 3 сентября) уже сформированы были полки ратников, снабженные, по возможности, оружием, амуницией, провиантом и всеми к сему нужными потребностями»

2002 - состоялась презентация Калужской областной социальной программы «Школьный автобус».

2005 - в Калуге во внутреннем дворике Управления внутренних дел открылась часовня в память о сотрудниках УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

4 сентября

1776 – по Указу Екатерины II Мещовск и Перемышль были причислены к Калужскому наместничеству в качестве уездных городов.

В описании наместничества (1785) сказано: жителей в Мещовске 1608 душ, в Перемышле - 1389.

5 сентября

1840 – (по стар. стилю) ночью в Калуге прошли буря и гроза, сопровождающиеся значительными разрушениями.

1826 – в Калуге открылся Золотаревский больничный Дом (ныне неврологическое отделение 4-й больницы).

1911 – в Калуге было получено сообщение о покушении на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина.

В кафедральном соборе прошла панихида, перед началом которой законоучитель Николаевской гимназии протоирей Иоанн Остроглазов произнес прощальную речь. (Константин Афанасьев «Летопись провинции»).

1951 – в газете «Знамя» вышла статья под заголовком «Покупатели требуют»:

«Многие жители Калуги топят печи углем. Но где купить колосники?

В магазине «Росметизостроя» имеются в продаже колосники малых размеров, и они не годятся под уголь.

Артель «Механотруд» имеет возможность поставлять нужные колосники торгующим организациям.

Следует лишь заключить с артелью соответствующие договоры.

Покупатели ждут нужные им колосники».

Примечание: Колосник — элемент колосниковой решетки в печи (иногда вся такая решётка) или агрегате для высокотемпературной обработки материала.

6 сентября

1862 - в Москве родился прозаик, публицист, потомственный дворянин Сергей Александрович Нилус.

Его отец, Александр Петрович Нилус, титулярный советник, бывший старший чиновник особых поручений при Калужском гражданском губернаторе Николае Смирнове.

Мать - Наталья Дмитриевна Карпова, кузина писателя Тургенева.

С 1909 года Нилус стал летописцем жизни Оптиной Пустыни.

1922 – Газета «Коммуна», №200, сообщила о работе в губархиве по систематизации старых фондов документов:

«архив нотариального отдела уже разобран и выдаются всякого рода справки, необходимые как учреждениям, так и просителям.

Постепенно будут разобраны архивы и других учреждений.

Всей работой в губархиве руководит известный в Калуге педагог-историк т. Малинин».

2013 – в Калуге состоялось открытие памятника Святославу Николаевичу Федорову. Автор работы: калужский скульптор Светлана Фарниева.

7 сентября

1842 – (ст. стиль) высочайше утвержден герб города Сухиничей.

1871 – в Калуге родился политический деятель Михаил Петрович Доброхотов. В Калуге создал марксистскую организацию.

1920 – Газета «Коммуна» напечатала заметку «К открытию Калужской театральной школы».

Обучение двухгодичное. Официальное открытие состоялось 10 октябя.

Школа располагалась на втором этаже здания знаменитой аптеки на стрелке.

8 сентября

1812 - жители города Юхнова торжественно встречали Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года, командира подразделения Ахтырского гусарского полка, организовавшего партизанские действия в тылу армии Наполеона.

1951 – газета «Знамя» писала: «Необычно теплая погода держалась почти весь август.

Даже в конце месяца среднесуточные температуры были 17-19 градусов, а ночные не опускались ниже 11-13 градусов.

Такие температуры обычно бывают в конце июля…

Теплая погода исключительно благоприятна для роста всех сельскохозяйственных культур…

Обилие тепла и влаги вызвало в лесах массовое появление грибов».

1997 - в день праздника Владимирской иконы Божией Матери была открыта Козельская Православная гимназия.

1998 – на улицах Калуги появился первый троллейбус, полностью сделанный на предприятиях города.