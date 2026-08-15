Евгений Водолазов на радио «КП – Калуга»: «Курам табличку, бабушке спокойствие»

Руководитель калужского веткомитета Евгений Водолазов — о том, как деревенской хозяйке узаконить свой курятник и не попасть на штраф.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила маркировки и учёта домашней птицы для владельцев личных подсобных хозяйств.

В интернете уже ходят самые разные слухи: кто-то пугает поголовной кольцевкой каждой курицы, кто-то огромными штрафами.

Что на самом деле нужно сделать бабушке в деревне, у которой во дворе десяток кур?

Обо всём по порядку мы поговорили в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM с председателем комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгением Водолазовым.

Про курятник в законе

- Евгений Александрович с 1 сентября грядут изменения, которые в народе называют маркировкой курятников. Что это вообще такое и кого касается?

- Эта история началась не сегодня. Ещё в 2023 году вступили изменения в Федеральный закон о ветеринарии, которые обязали вести маркирование и учёт сельскохозяйственных животных и птицы. А затем было принято постановление Правительства, определившее сроки и порядок. С 1 сентября 2024 года вся птица в организованном секторе - птицефабрики, крестьянско-фермерские хозяйства, юридические лица - уже должна была быть промаркирована. А для частников, владельцев личных подсобных хозяйств, сделали отсрочку. И вот как раз один из первых этапов для них вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Но касается это не всех, а только тех, у кого в хозяйстве содержится более 10 голов сельскохозяйственной птицы.

- Это только куры?

- Нет. Сюда входят куры, утки, гуси, индейки, цесарки, индоутки, перепела, страусы и другие виды. Речь идёт об общем поголовье, без разбивки по видам. Если у вас, скажем, 6 кур, 3 утки и 2 гуся — в сумме получается 11, значит, вы попадаете под новые требования. Попугаев и других домашних питомцев это, понятно, не касается.

- Итак, у бабушки в деревне больше десяти голов. Что она должна конкретно сделать?

- Всё просто. Ей нужно промаркировать свою птицу и поставить её на учёт. Маркирование для птицы в личных подсобных хозяйствах предусмотрено групповым методом. Это значит, что кольцевать каждую курицу не нужно, слухи об этом совершенно безосновательны.

Владелец приобретает специальное табло. По сути, табличку из пластика или другого материала, устойчивого к внешним воздействиям. На этой табличке указан уникальный номер средства маркирования, который присваивается Россельхознадзором. Табличку нужно закрепить на внешней стенке курятника или другого помещения, где содержится птица.

Главное требование: информация на табло должна легко читаться с расстояния не менее полутора метров. Никаких других нормативов ни по высоте, ни по способу крепления правилами не предусмотрено.

- А где эту табличку взять? И сколько она стоит?

- Таблички продаются у производителей и тех, кто реализует средства маркирования для сельскохозяйственных животных. Сейчас они есть и на маркетплейсах в открытом доступе. Стоят в пределах нескольких сотен рублей.

Если владелец сам не может найти и купить табличку, можно обратиться в местную ветеринарную станцию. Там подскажут и при необходимости продадут.

- Табличку прикрутили. Что дальше?

- Дальше самое важное. В течение пяти дней после маркирования владелец должен обратиться в государственную ветеринарную службу по месту расположения хозяйства и предоставить сведения о поголовье. Это можно сделать в любой ветеринарной станции. Они есть в каждом районе и муниципальном округе Калужской области.

С собой нужно взять паспорт и, если есть, документы о происхождении птицы. Специалисты помогут заполнить все необходимые бумаги и внесут данные в компонент «Хорриот» - это федеральная государственная информационная система в области ветеринарии.

- А если бабушка не дружит с интернетом? Она же не сможет сама в эту систему зайти.

- Ей и не нужно работать в системе. Задача владельца лишь промаркировать птицу и прийти на ветеринарную станцию. Все данные в «Хорриот» вносят специалисты. Если человек пожилой и не совсем понимает, о чём речь, ему всё разъяснят, подскажут и расскажут. Лучше предварительно позвонить в станцию, чтобы не получилось так, что все специалисты на выездах.

Съел курицу - отчитайся

- А если родились цыплята? Или, наоборот, курицу забили и съели? Хозяин должен каждый раз бежать и отчитываться?

- Да, аналогичное требование. В течение семи дней после появления молодняка владелец должен его промаркировать. А в течение пяти дней сообщить на ветстанцию о том, что поголовье увеличилось. Точно так же нужно сообщать и о выбытии птицы независимо от причины: падёж, естественная смерть или если птицу забили для личного употребления.

- Звучит как бюрократический кошмар для пожилого человека.

- Понимаю, это может казаться сложным. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Мелкие частные хозяйства, как правило, несут больший риск в эпизоотическом плане. А учёт позволяет нам точно знать, сколько и где содержится птицы.

В случае вспышки заболевания ветеринарные специалисты могут быстро прийти, провести вакцинацию, исследования или, если потребуется, изъять и уничтожить птицу с возмещением стоимости по среднерыночной цене.

Это делается не для того, чтобы усложнить жизнь, а для того, чтобы защитить самих владельцев и их соседей от распространения болезней.

- Хорошо, а что будет, если проигнорировать все эти требования?

- Тогда вступает в силу статья 10.6 КоАП РФ нарушение ветеринарных правил. Штраф для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей. При повторном нарушении от 3 до 5 тысяч.

Без таблички не продашь

- А если я хочу продать яйца или мясо своей птицы на рынке? Мне дадут какие-то преимущества от того, что курятник маркирован?

- Без маркировки и учёта в «Хорриоте» на вашу продукцию не оформят ветеринарные сопроводительные документы. А любая реализация, будь то яйцо или мясо птицы, должна сопровождаться такими документами. На рынке без них просто не допустят к продаже.

Конечно, бывают случаи, когда люди игнорируют правила и торгуют, но это уже несанкционированная торговля, и здесь вмешивается полиция.

- Есть и другие нововведения с 1 сентября. Говорят, теперь и овощи с личных участков нужно проверять?

- Да, но здесь важно понимать, что эти требования существовали ещё с советских времён. Просто обновили правила. Реализовывать продукцию с личных подсобных хозяйств можно только на рынках, где есть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Каждую партию овощей и фруктов исследуют по органолептике, проводят проверку на нитраты. Раз в полгода нужна проверка на радионуклиды, раз в год на микробиологию и токсические элементы.

- Сколько это стоит? Для бабушки, которая продаёт ведро яблок, это же огромные деньги?

- Яблоки, кстати, под проверку на радионуклиды не попадают. А если говорить о картошке, моркови, огурцах, помидорах, то стоимость лабораторных исследований действительно может составлять от 1 до 2 тысяч рублей.

- И ещё вопрос про овец и коз. Я слышал, что там сроки уже прошли?

- Да, здесь ситуация изменилась. Изначально по постановлению Правительства овцы и козы в ЛПХ должны были маркироваться до 1 сентября 2026 года групповым методом.

Но эпизоотическая обстановка изменилась, риски стали выше, и было принято решение сократить сроки и ужесточить требования.

С 1 декабря 2025 года все овцы и козы уже должны быть промаркированы индивидуально. На каждое животное крепится бирка в ухо. Те, кто не успел, должны в срочном порядке обратиться на ветстанцию.

- А что с господдержкой? Говорят, теперь без маркировки её не получить.

- Совершенно верно. Те, кто рассчитывает на меры поддержки со стороны регионального Министерства сельского хозяйства, теперь обязаны полностью внести поголовье скота и птицы в компонент «Хорриот».

Без этого субсидии предоставляться не будут. Минсельхоз запрашивает у нас информацию о том, соблюдает ли заявитель требования по маркировке и учёту, и мы эту информацию предоставляем.

Подкаст программы «Диалоги» с Евгением Водолазовым можно послушать на сайте «Комсомольской правды».