Ситуация требует вмешательства: жители дома на улице Карла Маркса остались без туалета

Полтора месяца 67-летняя женщина с больными ногами пробирается по досточкам через развороченный коридор, среди запаха канализации. Полтора месяца у неё нет нормального туалета.

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Ул. Карла Маркса, 3. Двухэтажное каменное здание 1890 года постройки, притаившееся за бывшим Дворцом пионеров. Тринадцать квартир.

Когда-то здесь были конюшни и жильё для прислуги — рядом стоит Дом гражданского губернатора, объект культурного наследия федерального значения, который, к слову, тоже ремонтируют. С 2023 года.

А в доме по ул. К. Маркса, 3 этим летом начался капремонт, которого не было с 1960-х годов прошлого века.

Фaасад привели в порядок, заменили окна, вставили новые входные двери с кодовым замком. Сейчас проводят водопровод и канализацию. Но дело зашло в тупик.

Окна поставили

Этим летом жители дома уже приходили в нашу редакцию.

В июле обратилась 86-летняя Валентина Владимировна Антонова: на общей кухне, которой она пользуется, не поменяли окна. Сейчас окна поставили.

Валентина Владимировна звонила, благодарила, говорила, что очень довольна. Мы выдохнули. Обрадовались, что хоть кому-то помогли.

А потом пришла Антонина Николаевна Щукина. Из того же дома. С первого этажа.

Хотя «этаж» — это громко сказано. По факту — подвальное помещение, в котором пять небольших комнат.

В трех – свои маленькие кухоньки, а в двух – одна общая, которая находится в конце длинного коридора.

— Помогите, — чуть не плача, попросила она. — Полтора месяца живём без туалета.

Антонина Николаевна живёт в этом доме сорок лет.

В ее собственности две комнаты из пяти на этом этаже. Комнату №3 она получила от трикотажной фабрики, на которой работала. Жила с дочкой Оксаной. Потом Оксана погибла.

Рядом, в комнате №18, жил брат. Переехал к сестре из Москвы. Семь лет назад умер. Комната перешла Антонине Николаевне. Кухни в ней нет — только общая, на две квартиры.

В документах на право собственности туалет и кухня в обоих квартирах обозначены как общее имущество.

Кроме того, по словам Антонины Николаевны, одна из квартир в этом подвальном помещении вообще не приватизированная.

«Идите аккуратно»

Мы заходим вместе в дом.

— Аккуратно, — предупреждает хозяйка.

В коридоре темно. Тусклая лампочка. Пол разворочен — прокладывают трубы.

Вдоль коридора настелены досточки. По ним мы и пробираемся, шаг за шагом. В нос бьет резкий запах канализации. Как тут люди вообще живут!

Антонина Николаевна открывает одну дверь.

— Здесь был туалет. А теперь вообще ничего нет. Даже унитаз сняли — нужно было делать канализацию.

Здесь был туалет.

За дверью — пустота. Рядом с туалетом та самая общая кухня на две квартиры. В одной из ее стен – дыра.

- Почему-то кирпичи вытащили. Раньше они были, - показывает Антонина Николаевна.

Идём дальше. Второй туалет — в середине коридора. Он более-менее работает. Но пол и нижняя часть стенки разрушаются, всё сгнило, доски трухлявые. Запах невыносимый.

— Надо «Белизной» еще раз побрызгать, — вздыхает Антонина Николаевна. —Раньше у нас плохо было, но не до такой степени. Это просто кошмар!

Сейчас Антонина Николаевна на всём этаже одна. Соседка в больнице. Остальные разъехались. Одна. В подвале. Без нормального туалета.

«Мы бессильны»

Мы обратились в Фонд капремонта Калужской области. Ведущий специалист производственно-технического отдела Андрей ПЕЧОРИН в курсе ситуации:

— У них проблема не с туалетами. Туалет восстановим, полы сделаем. Проблема в том, что стены разваливаются. Из-за этого мы не может доделать работы. Как поставить унитаз?

Если сейчас его на полы поставить — стены звалятся. По капремонту стены делать нельзя — это нецелевое использование средств.

По его словам, Фонд предложил жителям вариант: менять или ремонтировать стены по текущему ремонту. А текущий ремонт — зона ответственности управляющей компании.

— Мы тут бессильны, — сказал Андрей Печорин.

В управляющей компании МБУ «Служба жилищного обеспечения», к которой относится дом, ситуацию нам прокомментировали так:

- Первый (цокольный) этаж этого дома имеет статус коммунальной квартиры, - поясняет инженер по ТО Александр ЖЕГАЛИН. - И всё, что находится внутри этой квартиры, собственность собственника.

Места общего пользования - общеквартирные квартирные, а не общее имущество всего дома.

Проблема там в стенах туалетов. И это ни в коей мере не текущий ремонт, потому что текущий ремонт — это ремонт общего имущества всего дома.

А в данном случае это имущество конкретной коммунальной квартиры. Ваша управляющая компания не приходит к вам в квартиру делать ваши стены, перегородки или прочее.

Вы это делаете сами либо кого-то нанимаете. Управляющая компания делает общие стены в подъезде, например.

Вот у нас паспорт, передо мной вся история. Мы смотрим не схему, а экспликацию к этой схеме.

Туалеты, кухни, жилые помещения – все находится в квартире. Все это считается одной квартирой.

Мы с начальником по ТО убили часа два на то, чтобы выяснить, что это такое. В конце концов выяснили.

Что делать жильцам? Снести старые стены. Там сносить, в принципе, два удара молотком. И капитальщики сделают полы.

И жильцы ставят стены, какие им нравятся, туалет могут сделать чуть больше, чуть меньше. Но они должны делать это за свой счёт.

В домументах на право собственности нигде не указано, что квартира коммунальная.

Замкнутый круг

Жители дома уже написали письма в разные инстанции, в том числе и в прокуратуру. Стены в доме разваливаются.

Фонд капремонта не может их трогать — не его полномочия. Управляющая компания говорит: платите сами. Подрядчики ругаются из-за простоя.

А внутри дома разруха. И посреди всего этого — женщина. Одна. По досточкам пробирается каждый день. С больными ногами. И если что, помочь некому - соседей нет.

Она чуть не плачет, но держится. И просит только одного:

— Мне бы туалет нормальный.