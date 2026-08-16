Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Ситуация требует вмешательства: жители дома на улице Карла Маркса остались без туалета
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Ситуация требует вмешательства: жители дома на улице Карла Маркса остались без туалета

Полтора месяца 67-летняя женщина с больными ногами пробирается по досточкам через развороченный коридор, среди запаха канализации. Полтора месяца у неё нет нормального туалета.
Светлана Теплякова
16.08, 18:00
0 368
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ул. Карла Маркса, 3. Двухэтажное каменное здание 1890 года постройки, притаившееся за бывшим Дворцом пионеров. Тринадцать квартир.

Когда-то здесь были конюшни и жильё для прислуги — рядом стоит Дом гражданского губернатора, объект культурного наследия федерального значения, который, к слову, тоже ремонтируют. С 2023 года.

А в доме по ул. К. Маркса, 3 этим летом начался капремонт, которого не было с 1960-х годов прошлого века.

Фaасад привели в порядок, заменили окна, вставили новые входные двери с кодовым замком. Сейчас проводят  водопровод и канализацию. Но дело зашло в тупик.  

Окна поставили

Этим летом жители дома уже приходили в нашу редакцию.

В июле обратилась 86-летняя Валентина Владимировна Антонова: на общей кухне, которой она пользуется, не поменяли окна. Сейчас окна поставили.

Валентина Владимировна звонила, благодарила, говорила, что очень довольна. Мы выдохнули. Обрадовались, что хоть кому-то помогли.

А потом пришла Антонина Николаевна Щукина. Из того же дома. С первого этажа.

Хотя «этаж» — это громко сказано. По факту — подвальное помещение, в котором пять небольших комнат.

В трех – свои маленькие кухоньки, а в двух – одна общая, которая находится в конце длинного коридора.    

— Помогите, — чуть не плача, попросила она. — Полтора месяца живём без туалета.

Антонина Николаевна живёт в этом доме сорок лет.

В ее собственности две комнаты из пяти на этом этаже. Комнату №3 она получила от трикотажной фабрики, на которой работала. Жила с дочкой Оксаной. Потом Оксана погибла.

Рядом, в комнате №18, жил брат. Переехал к сестре из Москвы. Семь лет назад умер. Комната перешла Антонине Николаевне. Кухни в ней нет — только общая, на две квартиры.

В документах на право собственности туалет и кухня в обоих квартирах обозначены как общее имущество.

Кроме того, по словам Антонины Николаевны, одна из квартир в этом подвальном помещении вообще не приватизированная. 

«Идите аккуратно»

Мы заходим вместе в дом.

— Аккуратно, — предупреждает хозяйка.

В коридоре темно. Тусклая лампочка. Пол разворочен — прокладывают трубы.

Вдоль коридора настелены досточки. По ним мы и пробираемся, шаг за шагом. В нос бьет резкий запах канализации. Как тут люди вообще живут!

Антонина Николаевна открывает одну дверь.

— Здесь был туалет. А теперь вообще ничего нет. Даже унитаз сняли — нужно было делать канализацию.

Здесь был туалет.
Здесь был туалет.

За дверью — пустота. Рядом с туалетом та самая общая кухня на две квартиры. В одной из ее стен – дыра.

- Почему-то кирпичи вытащили. Раньше они были, - показывает Антонина Николаевна.

Идём дальше. Второй туалет — в середине коридора. Он более-менее работает. Но пол и нижняя часть стенки разрушаются, всё сгнило, доски трухлявые. Запах невыносимый.

— Надо  «Белизной» еще раз побрызгать, — вздыхает Антонина Николаевна. —Раньше у нас плохо было, но не до такой степени. Это просто кошмар!

Сейчас Антонина Николаевна на всём этаже одна. Соседка в больнице. Остальные разъехались. Одна. В подвале. Без нормального туалета.  

«Мы бессильны»

Мы обратились в Фонд капремонта Калужской области. Ведущий специалист производственно-технического отдела Андрей ПЕЧОРИН в курсе ситуации:

— У них проблема не с туалетами. Туалет восстановим, полы сделаем. Проблема в том, что стены разваливаются. Из-за этого мы не может доделать работы. Как поставить унитаз?

Если сейчас его на полы поставить — стены звалятся. По капремонту стены делать нельзя — это нецелевое использование средств.  

По его словам, Фонд предложил жителям вариант: менять или ремонтировать стены по текущему ремонту. А текущий ремонт — зона ответственности управляющей компании.

— Мы тут бессильны, — сказал Андрей Печорин.

В управляющей компании МБУ «Служба жилищного обеспечения», к которой относится дом, ситуацию нам прокомментировали так:

- Первый (цокольный) этаж этого дома имеет статус коммунальной квартиры, - поясняет инженер по ТО Александр ЖЕГАЛИН. - И всё, что находится внутри этой квартиры, собственность собственника.

Места общего пользования - общеквартирные квартирные, а не общее имущество всего дома.

Проблема там в стенах туалетов. И это ни в коей мере не текущий ремонт, потому что текущий ремонт — это ремонт общего имущества всего дома.

А в данном случае это имущество конкретной коммунальной квартиры. Ваша управляющая компания не приходит к вам в квартиру делать ваши стены, перегородки или прочее.

Вы это делаете сами либо кого-то нанимаете. Управляющая компания делает общие стены в подъезде, например.

Вот у нас паспорт, передо мной вся история. Мы смотрим не схему, а экспликацию к этой схеме.

Туалеты, кухни, жилые помещения – все находится в квартире. Все это считается одной квартирой.

Мы с начальником по ТО убили часа два на то, чтобы выяснить, что это такое. В конце концов выяснили.

Что делать жильцам? Снести старые стены. Там сносить, в принципе, два удара молотком. И капитальщики сделают полы.

И жильцы ставят стены, какие им нравятся, туалет могут сделать чуть больше, чуть меньше. Но они должны делать это за свой счёт.

В домументах на право собственности нигде не указано, что квартира коммунальная.
В домументах на право собственности нигде не указано, что квартира коммунальная.

Замкнутый круг

Жители дома уже написали письма в разные инстанции, в том числе и в прокуратуру. Стены в доме разваливаются.

Фонд капремонта не может их трогать — не его полномочия. Управляющая компания говорит: платите сами. Подрядчики ругаются из-за простоя.

А внутри дома разруха. И посреди всего этого — женщина. Одна. По досточкам пробирается каждый день. С больными ногами. И если что, помочь некому - соседей нет.

Она чуть не плачет, но держится. И просит только одного:

— Мне бы туалет нормальный. 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZVbFZtblhlREdNOEtCOGo3M2pNMXc9PSIsInZhbHVlIjoidHl1ZldEZjRGV3BUN0ZlMlF3OUY4U2Y5Smh1SkpKdFd0Y0lDYjVWQ0xpYmIzaUEzZzF0YUpGOVhacDQyb041ZXVMMmhUc3lXc2J2TVgvalpsZGg3M2FUeVlXeUpERUQvTThFamRiV01icHFuMkRXTVZFMWloNmU3Wk5rWC82NnhhMmE4ajBqN0wyZzBucE5PcjU2dm9Ba3d1bXNJaEtESFdIM1N5YUl6ZC9WQkZ3dXE4akpwK3RGOUdiS2tzdUE0RDlBSjBHdlhiYlYxcG9LMUpBT2ZvSk1pR1pIL0VaQStqYmE2LzYwOWVLc1BpazM3N2JpRXZPYzJYN2NvSDBNYjYzWWQzQlBXM0YrNXVRL003bEt0VkxhcmVBb2J1L1FHdUVXbjBydFhvZWF4OGMvbXBkK1FaMCtna20xbzRqYVlEYmJtaGZ5Yit1OXJUc25xZVY4RnVXUGJocmNCMmJhVHY2VFRNNlE5TlV5eXhNVlVYV3ZaTERHRUFOVmZ0ak11djQ0SjUrMXE1VXpEWERvTGV2RnRMUFppK0grTWRxNUk4WFFQS0lXREZYM2xkTjZESmNETGpWMWdwMnVSREVPOCIsIm1hYyI6ImFjYjgzOTkwNTc5OTJiMjNmNjdlYmM1NDQwMGM2NzFlMDIwZDI2MGYwMGExMWU3MThlMjA4ZjRjNzk0NzA1MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJHRjZVaVoybTVmMndTTDlKMzQwdEE9PSIsInZhbHVlIjoibVhLdzRjZXZ6alAvMXpvaGJGcWQ3OUVTUmo2d00vUldTQk12b1Y4N1FVck9UWlRYVFhianVISmJRdy90UUhaN3Nvbk5EcXhQazFGblZ5SXloaVlySEZvSmpITzE1TWRxM2tSMDNjengzeTVDSE5WV2FXa1VtUFpIRmxPNW5NMnRzaE8wRU9WQURwMG1idHRRVDZoWmR1ZkpNcHV1S3hOOERHb1gyd3gzN2RNZVlSdzRHZnFmZGlXcDI1dC9ibEh1cml6WEljZStnZ0lKdWVuVnh6VUhGTGhwZjV6bVFIYnVEcVV3Qlg5dDZvSjNsZDM3alVEaWQwUWp3VngrbXM0Vld6Q29hQzZHNS9oTTZYT3V4WEJwMmpkU1AxbVhGQzk5U0w3NWRKa1p5bllHWGhxSDBHU0JTYzRnUXpGZldLdnpTRDYwWjVuRlJaWWUvVWdGbkNSNEM4NEZsR1F5UTlTNWFqTVcxbXVtdFdGUFRVWndUNURQRlFHb2xnVmEwNHBmTVk4d2JKbndremNvRGZ3d1dMRVpCd0xEME5WNEMxU1I0TjZTUG9WVnhoTVkzZFpvNXNnU3hINkpnZlFMSnBDMnljd1p0RUhRd012MHdhWFhnSWVUNEdVcFdGQ0ZLMGVUTUVwbGRMY1cyZ21icFdYUXlEL0ZtOHZwaFV5WmlhVmxXVHpySnpRQ2RlYzVlRVZaTER2VmpDZW1RTVpyRDNzYmQzR2tQL3lPUGpIY3Z0QW1EMWxsS1dtcERCOHpQVDY4cFRmQzZaOTVZYkVYRlVRK2w1UzhybTBvT2hsRWF2amRpR0tZZzB2ajFZUHdqQ09LRVlVVUtXd0FBdUNYRGJYViIsIm1hYyI6IjAwNDVjNDUyMjQ2NTYyNDlmZmZmM2EzODNjMDQyZjIwZDRhYjY3NGRlZmZkOGEzOTdmY2JiYzQ4YmZiZWFlZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+