Рисовал огромные картины на армейских простынях и икону на дверце от буфета: Калуга вспоминает Павла Рыженко

11 июля художнику исполнилось бы 56 лет. Его не стало 16 июля 2024 года.

Фото автора. Павел Рыженко «Прощание с конвоем», 2001 год.

Интересные факты о создателе легендарной диорамы «Великое стояние на Угре» рассказала Кристина Рыженко — супруга родного брата художника.

Встреча прошла в библиотеке имени Белинского, где сейчас открыта небольшая выставка.

Такие вечера памяти уже стали традицией.

Кристина Рыженко бережет память о художнике.

Рука не работала

- Родился Павел 11 июля 1970 года в Калуге. При рождении у него не работала правая рука, - начала свой рассказ Кристина. - Врачи, разведя руками, посоветовали маме делать массаж.

И чудо случилось: спустя две недели ручка разжалась. А в три-четыре года уже уверенно держала карандаш.

В детстве Павел, как многие мальчишки, рисовал сражения и военную технику.

В семь лет пошёл в 13-ю школу — тогда семья жила у бабушки и дедушки на улице Космонавта Комарова, 55. Сейчас там висит мемориальная доска.

Потом отцу, военнослужащему Виктору Фёдоровичу, дали квартиру в районе 906-й базы, и Павел перешёл в школу №28. Параллельно он окончил художественную школу в Калуге.

Об этом мало кто знает: везде пишут про московскую школу. Но она была позже.

Калужские педагоги, видя талант, посоветовали ехать в Москву. Там для одарённых детей существовала художественная школа при суриковском институте, сейчас это лицей.

Учились ребята со всего Союза, набор был жёсткий — по 200 человек на место.

Павел приехал с мамой в 1981-м, но мест не хватило. Он стал вольнослушателем. Целый год ездил туда-сюда за заданиями — по четыре часа в одну сторону на электричках.

А потом снова попытался поступить, и его зачислили.

В то время там училось много талантливых ребят. Художник говорил, что ничуть не выделялся, скорее даже не дотягивал до половины из них.

Но одноклассники вспоминают, как на одном занятии они не смогли сдержать восторга, подскочив к его работе: их поразило, что полотна буквально дышат, наполнены молекулами воздуха.

Павел участвовал в конкурсах, занял первое место в Японии — это дало ему веру в свои силы.

По окончании школы его выпускная работа была оценена на отлично. Он мечтал поступить в Суриковский институт.

Но к экзаменам его не допустили со словами: «У вас дальтонизм, молодой человек, писать вы не умеете».

Только после жалобы родителей, Рыженко разрешили сдать экзамены, но всё равно поставили двойки по всем трём.

Для молодого парня это был страшный удар. Появились мысли забросить рисование. Рыженко на тот момент было 18, и он пошёл в армию.

Павел Рыженко, часть триптиха «Реквием», 2010 год. Это реквием по старой жизни. Один из сыновей пожилой женщины — белый офицер, второй стал красным командиром. Но оба они приходят к матери за благословением. На столике — их письма: оба брата воевали в Первую мировую. (На первой картине триптиха слуга везет эту старую женщину в коляске и читает ей письма сыновей с фронта). В углу — лошадка, символ их общего детства. Внизу — старый слуга, который собрал в дорогу обоим корзинку с пирожками. На следующей картине триптиха один из сыновей, красный командир, возвращается в усадьбу спустя много лет, когда уже нет ни матери, ни слуги, ни брата.

Кристина обращает внимание на мелкие детали.

Рисовал чертей и розы

- Сначала служба проходила в Москве, где была жуткая дедовщина. Затем Павла перевели в Вышний Волочёк.

В армии он продолжал рисовать. Тогда компьютеров не было, и к художникам обращались постоянно.

Эксплуатировали его и сослуживцы: в письмах домой он жаловался, что просят рисовать то чертей в альбомах, то розочки, то портреты.

За него была настоящая грызня и между офицерами, и между «дедами».

В 1990-м году Илья Глазунов добился разрешения возродить в Москве Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Начинался первый набор.

Павел, конечно, хотел туда, но экзамены стартовали в середине августа, а он ещё служил. На его счастье, Глазунов решил проводить набор не по экзаменам, а по просмотру работ.

И Рыженко принялся писать днями и ночами, просил родителей присылать странички из журналов вроде «Огонька» — ему нужно было знать, как выглядят украшения, амфоры, костюмы.

Интернета не было, поэтому найти все это было сложнее.

А вместо холстов художник использовал армейские простыни и пододеяльники, сшивал их, грунтовал клеем.

Потом родители забрали готовые работы и повезли в Москву.

В академию тогда хотели попасть многие: некоторые приезжали в четыре утра, чтобы быть первыми, но и в это время там уже толпился народ с прекрасными работами.

Павел сделал крупные полотна. Одна из картин условно называется «Отдых в пустыне» («Пустынники»), около 160 см длиной и 95 см высотой.

Глазунову работы понравились. И Рыженко даже разрешили пропустить первые два месяца обучения, так как он ещё служил.

Долгие годы мы гадали, куда делись те самые работы. А два года назад со мной связался художник, друживший с Павлом в 1990-е, и сказал, что хочет подарить нам работу Рыженко для будущего музея.

Это оказались те самые «Пустынники». Работа была в ужасном состоянии, но мы отдали её лучшим реставраторам страны.

Восстановили — и не скажешь, что написано на простынях. Планируем показать зрителям в сентябре следующего года.

«Последний поход. 2013 год. Русско-японская война» - здесь Рыженко изобразил художника Верещагина, который погиб при взрыве броненосца «Петропавловск».

Любить Россию

- В академии Павел учился у Ильи Глазунова. Говорил, что это большой почёт и счастье, но при этом огромный труд.

Глазунов был требовательным, иногда жёстким, мог говорить неприятные вещи о работах. Но всем ученикам он привил настоящую, безусловную любовь к России — без деления на советскую или царскую.

И много сюжетов было посвящено религии. Павел, изначально далёкий от этого, в 23 года крестился в Петербурге.

Крёстным отцом стал его сокурсник Иван Кузнецов. С того времени он уверовал искренне и пронёс эту веру через всю жизнь. Тема православия наряду с историей стала одной из главных в его творчестве.

Закончив Академию в 1996 году, он выбрал направление «исторический реализм»: там прошлое встречается с будущим, переплетается с настоящим, и зритель может почувствовать себя внутри событий.

Дипломная работа — «Калка», о поражении русских в битве с татаро-монголами. Сюжет жестокий: враги поставили лавки на умирающих воинов и пировали.

И если проследить всё творчество Павла, началось с поражения на Калке, а закончилось диорамой «Великое стояние на Угре», где наши одержали победу.

После выпуска Павел, как и многие, был растерян. В стране царила нестабильность, и он писал работы «в стол», выплёскивая все, что на душе.

Богатырь с кистью

- В конце 1990-х Павла пригласили преподавать в академию Глазунова, где он остался до 2007 года.

А в 2003 году состоялась его первая выставка в Москве, в Доме художника.

Она прошла с огромным успехом — люди были ошеломлены, ведь тема любви к Родине тогда была «просевшей».

Преподавал он своеобразно, легко переходил от композиции к архитектуре. Студенты его обожали.

Все хотели знать, чем он занят в мастерской. Они приходили под разными предлогами, просили посмотреть их работы, а сами разглядывали его холсты.

Через час приходили другие и видели, что фигуры на картине уже развернулись, всё поменялось — как в кино.

При этом Рыженко был крупным человеком, больше похожим на богатыря, чем на художника.

Один бывший студент рассказывал, что прогуливал композицию, но столкнулся на лестнице с Павлом.

Тот взял его за локоток так, что нельзя было пошевелиться, отвёл в сторону и сказал: «Будешь пропускать мои занятия — руку сломаю».

Больше прогулов не было.

Павел Рыженко, «Александр III», 2014 год. Известен факт, что государь был большим поклонником рыбной ловли. И когда к нему на приём явились послы европейских стран, он сказал: «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать».

Не успел подарить Калуге

-В 2007 году Рыженко перешёл в студию Грекова. Попал он туда необычно: неподалёку проходила его выставка, часть грековцев пришла посмотреть, а потом прибежали с большими глазами и уговорили пойти остальных.

И Павла взяли. Благодаря студии мы узнали Павла как диорамиста.

Первая диорама, «Крещение Руси» (2010 год), находится в музейном комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе.

Она 35 метров в длину (больше, чем «Стояние на Угре») и около 7,5 метров в высоту.

На ней изображено более двух тысяч человек, много микросюжетов. Павел работал в соавторстве с художником Самсоновым, который писал задний план.

Позировала вся студия, приводили детей. На диораме есть и сам Павел Викторович — в двух местах: идущий креститься в составе войска князя Владимира и уже выходящим из воды после крещения.

Диорамы он писал быстро, практически в круглосуточном режиме. На «Крещение Руси» и «Стояние на Угре» ушло всего по три с половиной месяца.

Его выставки проходили по всей стране.

В Калугу работы впервые привезли в 2011 году. С того момента город открыл для себя этого художника.

А последняя его выставка состоялась тоже в Калуге, в 2014 году. Он сам открыл её.

А на закрытии в августе должен был быть подписан договор о передаче работ области, о создании постоянной галереи.

Но 16 июля Павла Викторовича не стало. Ему было 44 года.

Это был удар и для семьи, и для страны. А Калужская область утратила возможность подписания меморандума.

Позже вдова, Анастасия Максимова, приняла решение об открытии музея в Москве. Картины переехали в столицу,

но своего дома до сих пор не обрели. Последняя выставка той экспозиции была в 2019 году. Сейчас работы, к сожалению, на складах.

Интересно, что среди полотен Рыженко есть удивительная вещь — «Страшный суд».

В 2007 году епископ Якутский и Ленский Зосима попросил расписать храм в Якутске. Павел ответил: «Я не иконописец, по канонам не смогу». Зосима сказал: «Напиши, как чувствуешь».

Павел изобразил себя в центре грешником, которого судят. Слева — Святая Русь со страстотерпцами и святыми князьями, есть там и мученик Евгений Родионов, погибший в Чечне.

Справа — условный мир Запада с его псевдоценностями. Работа в некотором смысле пророческая: Павел считал, что только Россия сможет удержать мир от погружения в греховную пучину.

Доказали авторство

-Похоронен Павел в Ждамирово, рядом с бабушкой и дедушкой.

При кладбище теперь монастырь, и в его храме висит икона Калужской Божией Матери, написанная Рыженко в 1993 году — в душевном порыве после смерти любимой бабушки Анастасии Александровны.

Одно время в храме утверждали, что это древняя икона, но мы доказали авторство, так как Павел написал её на дверце от буфета, где даже следы от ручки остались.

Сейчас на ней висят колечки и крестики — люди благодарят за помощь.

Сейчас у нас есть традиция: на день рождения или годовщину ухода Павла мы делаем мини-выставку,

рассказываем о нём.

Павел Рыженко, «9 Мая», 2009 год. Павел Викторович говорил о том, что для него существуют два основных и самых главных праздника — День Победы и Пасха. И в данном случае это даже не два праздника, а один, который символизирует победу над смертью. В центре видим не просто монаха, а бывшего фронтовика. У него орден звезды, солдатский ремень. На столе — солдатская фляжка и символы Пасхи: кулич со свечой, яйца.

Работы Павла Рыженко можно увидеть в библиотеке Белинского до конца августа. А 26 августа в 15:00 там пройдёт еще один вечер памяти,

Кристина Рыженко вновь расскажет о художнике и покажет фильм о нем. 0+