Неделя в истории: Пушкин приехал в Полотняный завод, Шамиля пленили, Екатерина II создала Калужскую губернию
Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.
Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.
На этой неделе стоит выделить 21 августа 1834 года, когда во второй раз приезжает в Полотняный Завод Пушкин. К тому времени он уже был женат на Натали.
Их романтическая и одновременно трагическая история началась в декабре 1828 года, когда поэт увидел на московском балу шестнадцатилетнюю красавицу.
Как он признавался, у него даже голова закружилась. Но первый шаг к венчанию обернулся унизительным ожиданием.
Посватавшись в Натали весной 1829 года, он получил от ее матери уклончивый ответ, мол, дочь еще слишком молода для брака. Это задело поэта, и он в отчаянии уехал на Кавказ.
Лишь через год, в апреле 1830-го, поэт получил согласие. Официальная помолвка состоялась 6 мая того же года.
Тогда Александр Сергеевич впервые и приехал в Полотняный Завод, чтобы обсудить приданое и познакомиться с дедом невесты.
Здесь он отметил свой 31-й день рождения и даже пытался решить финансовые проблемы семьи: в подвалах усадьбы десятилетиями лежала бронзовая статуя Екатерины II, которую Пушкин иронично прозвал «медной бабушкой», хотел ее переплавить и продать, чтобы выручить деньги на свадьбу, но затея провалилась.
Венчание Пушкина и Гончаровой состоялось 18 февраля 1831 года. Поэт счастлив. Второй раз он посещает Полотняный Завод 21 августа 1834-го.
Этот визит оказался куда более продолжительным — целых две недели.
Пушкин приехал сюда не случайно: его терзали долги и творческий кризис.
В усадьбе он нашёл покой: работал в библиотеке Гончаровых, гулял по парку, 27 августа отмечал день рождения Натали.
Из имения вывез несколько книг и даже договорился с братом жены о поставках бумаги для своего журнала «Современник».
В дневнике он напишет сухо: «В Заводах прожил я две недели, потом привёз Наталью Николаевну в Москву».
Сам же поэт потом отправился в Болдино по делам отцовского имения.
После гибели Пушкина вдова с детьми два года жила в Полотняном Заводе в трауре.
20 августа
1793 – в Калуге начала работать типография.
1895 – Торжественно открыто образцовое железнодорожное училище для детей рабочих главных железнодорожных мастерских.
В нем обучалось 300 человек.
1991 – Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце был возвращен Православной Церкви.
21 августа
1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Василий Иванович Тимирязев.
Сменил на этом посту бригадира Ивана Дмитриевича Шепелева.
1970 – умер художник-офортист Петр Беляков. Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.
22 августа
1826 – 1-й гильдии купец Золотарев подарил городу каменное здание в 60 тыс. р., где был открыт Золотарёвский больничный дом и сверх того внес 50 тыс. р. на содержание от 10 до 15 человек калужских бедных граждан.
1922 - в Калуге создано общество инженеров с приглашением на открытие «изобретателя Циолковского».
2015 - в Центральном парке Калуги у Свято-Троицкого собора открыли памятник покровителю Калуги Святому праведному Лаврентию.
23 августа
2020 - в память об известном зодчем Петре Романовиче Никитине (236 лет со дня смерти) у входа в Калужский Свято-Лаврентьев монастырь был открыт памятный знак.
24 августа
1776 - издан указ Екатерины II об учреждении Калужского наместничества.
Из провинции Калуга была преобразована в губернию и в ее состав вошли 12 уездов.
Первым наместником она назначила графа, генерал-поручика, псковского, тверского генерал- губернатора Михаила Никитича Кречетникова.
1907 – в Калуге, в семье священника, родился живописец Владимир Петрович Любимов, один из организаторов Калужского областного отделения Союза художников.
Написал много портретов. Наиболее всего известен его портрет Циолковского.
25 августа
1859 - князь Барятинский принимает плен Шамиля, возглавлявшего борьбу горцев с царскими войсками в Дагестане и Чечне.
Местом ссылки была определена Калуга. Шамиль прожил в нашем городе около 10 лет.
1872 - в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии родился Максим Леонович Леонов, псевдоним - Максим Горемыка.
Поэт-самоучка, отец известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова.
1917 - контрреволюционный мятеж генерала Корнилова, подавленный объединенными силами Временного правительства и отрядами революционных солдат и матросов.
В Калуге, Жиздре, Людинове образованы комитет, трибунал и дружина для обороны против корниловщины.
1955 – в сквере им. Гоголя был открыт памятник писателю. Бюст Гоголя изготовлен на Калужской скульптурно-художественной фабрике по оригиналу Домбровской.
2011 – у въезда в Калугу со стороны д. Пучково была установлена скульптурная композиция «Ладья».
Создали ее скульптор Игорь Серов и художник по росписи Юлия Штовбань.
Высота и длина скульптуры – 15 м, ширина – 4м, а рост богатырей 4,5 и 3,2 м.
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