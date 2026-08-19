Неделя в истории: Пушкин приехал в Полотняный завод, Шамиля пленили, Екатерина II создала Калужскую губернию

Что происходило в Калужской области в эти дни августа в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

На этой неделе стоит выделить 21 августа 1834 года, когда во второй раз приезжает в Полотняный Завод Пушкин. К тому времени он уже был женат на Натали.

Их романтическая и одновременно трагическая история началась в декабре 1828 года, когда поэт увидел на московском балу шестнадцатилетнюю красавицу.

Как он признавался, у него даже голова закружилась. Но первый шаг к венчанию обернулся унизительным ожиданием.

Посватавшись в Натали весной 1829 года, он получил от ее матери уклончивый ответ, мол, дочь еще слишком молода для брака. Это задело поэта, и он в отчаянии уехал на Кавказ.

Лишь через год, в апреле 1830-го, поэт получил согласие. Официальная помолвка состоялась 6 мая того же года. Тогда Александр Сергеевич впервые и приехал в Полотняный Завод, чтобы обсудить приданое и познакомиться с дедом невесты. Здесь он отметил свой 31-й день рождения и даже пытался решить финансовые проблемы семьи: в подвалах усадьбы десятилетиями лежала бронзовая статуя Екатерины II, которую Пушкин иронично прозвал «медной бабушкой», хотел ее переплавить и продать, чтобы выручить деньги на свадьбу, но затея провалилась.

Венчание Пушкина и Гончаровой состоялось 18 февраля 1831 года. Поэт счастлив. Второй раз он посещает Полотняный Завод 21 августа 1834-го. Этот визит оказался куда более продолжительным — целых две недели. Пушкин приехал сюда не случайно: его терзали долги и творческий кризис. В усадьбе он нашёл покой: работал в библиотеке Гончаровых, гулял по парку, 27 августа отмечал день рождения Натали. Из имения вывез несколько книг и даже договорился с братом жены о поставках бумаги для своего журнала «Современник». В дневнике он напишет сухо: «В Заводах прожил я две недели, потом привёз Наталью Николаевну в Москву». Сам же поэт потом отправился в Болдино по делам отцовского имения. После гибели Пушкина вдова с детьми два года жила в Полотняном Заводе в трауре.

20 августа

1793 – в Калуге начала работать типография.

1895 – Торжественно открыто образцовое железнодорожное училище для детей рабочих главных железнодорожных мастерских.

В нем обучалось 300 человек.

1991 – Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце был возвращен Православной Церкви.

21 августа

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Василий Иванович Тимирязев.

Сменил на этом посту бригадира Ивана Дмитриевича Шепелева.

1970 – умер художник-офортист Петр Беляков. Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

22 августа

1826 – 1-й гильдии купец Золотарев подарил городу каменное здание в 60 тыс. р., где был открыт Золотарёвский больничный дом и сверх того внес 50 тыс. р. на содержание от 10 до 15 человек калужских бедных граждан.

1922 - в Калуге создано общество инженеров с приглашением на открытие «изобретателя Циолковского».

2015 - в Центральном парке Калуги у Свято-Троицкого собора открыли памятник покровителю Калуги Святому праведному Лаврентию.

23 августа

2020 - в память об известном зодчем Петре Романовиче Никитине (236 лет со дня смерти) у входа в Калужский Свято-Лаврентьев монастырь был открыт памятный знак.

24 августа

1776 - издан указ Екатерины II об учреждении Калужского наместничества.

Из провинции Калуга была преобразована в губернию и в ее состав вошли 12 уездов.

Первым наместником она назначила графа, генерал-поручика, псковского, тверского генерал- губернатора Михаила Никитича Кречетникова.

1907 – в Калуге, в семье священника, родился живописец Владимир Петрович Любимов, один из организаторов Калужского областного отделения Союза художников.

Написал много портретов. Наиболее всего известен его портрет Циолковского.

25 августа

1859 - князь Барятинский принимает плен Шамиля, возглавлявшего борьбу горцев с царскими войсками в Дагестане и Чечне.

Местом ссылки была определена Калуга. Шамиль прожил в нашем городе около 10 лет.

1872 - в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии родился Максим Леонович Леонов, псевдоним - Максим Горемыка.

Поэт-самоучка, отец известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова.

1917 - контрреволюционный мятеж генерала Корнилова, подавленный объединенными силами Временного правительства и отрядами революционных солдат и матросов.

В Калуге, Жиздре, Людинове образованы комитет, трибунал и дружина для обороны против корниловщины.

1955 – в сквере им. Гоголя был открыт памятник писателю. Бюст Гоголя изготовлен на Калужской скульптурно-художественной фабрике по оригиналу Домбровской.

2011 – у въезда в Калугу со стороны д. Пучково была установлена скульптурная композиция «Ладья».

Создали ее скульптор Игорь Серов и художник по росписи Юлия Штовбань.

Высота и длина скульптуры – 15 м, ширина – 4м, а рост богатырей 4,5 и 3,2 м.