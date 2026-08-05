Неделя в истории Калуги: триумф «Востока-3» и «Востока-4»

Первый групповой космический полет совершили почетные граждане Калуги.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Наиболее заметной датой будущей недели в истории стал первый групповой полет в космос

Триумф «Востока-3» и «Востока-4»

Август 1962 года стал новой вехой в истории освоения космоса. С 11 по 15 августа проходил первый в мире групповой полет космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых Андрияном Николаевым и Павлом Поповичем.

Оба они ныне почетные граждане Калуги.

Запуски осуществлялись с космодрома Байконур с интервалом в сутки: 11 августа стартовал «Восток-3» с Николаевым (позывной «Сокол»), а 12 августа — «Восток-4» с Поповичем (позывной «Беркут»).

Корабли были выведены на близкие орбиты, что позволило им сблизиться на минимальное расстояние около 6,5 километра. Космонавты могли визуально наблюдать аппараты друг друга, а Попович позже вспоминал: «Я не только тебя слышу, я тебя вижу! Ты справа от меня летишь, как маленькая луна».

Впервые в истории космонавты освободились от катапультируемых кресел и свободно «плавали» в кабине в условиях невесомости, что стало важным этапом в изучении влияния длительного космического полета на организм человека. Николаев первым рискнул отстегнуть ремни и покинуть кресло — на тот момент это считалось опасным, так как в случае невозвращения в кресло катапультирование при посадке было бы невозможно. Эксперимент прошел успешно.

Одной из ключевых задач, долгое время остававшейся засекреченной, был военный эксперимент по программе создания перехватчика спутников. «Восток-3» играл роль цели, а «Восток-4» — перехватчика. Требовалось рассчитать окно запуска так, чтобы второй корабль вышел на орбиту в непосредственной близости от первого. Этот опыт заложил основы будущих противоспутниковых систем.

Научная программа включала медико-биологические исследования, проверку работы бортовых систем в длительном полете, а также наблюдение за психологическим состоянием и работоспособностью космонавтов.

Впервые с борта кораблей велись телевизионные трансляции: изображения космонавтов передавались по советскому телевидению и через систему «Интервидение» в страны Европы.

Полет установил рекорды продолжительности: Николаев на «Востоке-3» совершил 64 витка вокруг Земли за 94 часа 22 минуты, Попович на «Востоке-4» — 48 витков за 70 часов 44 минуты. 15 августа корабли успешно приземлились в Карагандинской области Казахстана.

6 августа

1910 - Основано Калужское общество изучения природы местного края (КОИПМК), которое объединило 90 местных краеведов и 11 почетных членов, включая К. Э. Циолковского.

Это объединение входило в число немногочисленных дореволюционных научных кружков энтузиастов-естествоиспытателей, которые, в отличие от многих других, существовали исключительно за счет собственных сил и энтузиазма, не получая государственного финансирования, и вели активную исследовательскую деятельность.

Свою работу общество завершило в 1922 году.

7 августа

1823 – пост калужского генерал-губернатора занял князь Николай Николаевич Хованский, имевший чин генерал-лейтенанта и ранее возглавлявший Витебскую и Смоленскую губернии. Его губернаторство продлилось до 8 января 1831 года. Хованский вошёл в историю как последний глава калужского генерал-губернаторства.

1915 – в уездном городе Малоярославце Георгий Жуков был призван в армию рядовым пехотинцем.

8 августа

1887 – «Калужские губернские ведомости» писали: «Солнечное затмение, которого так давно ждали, кто с любопытством, а кто со страхом, прошло у нас в Калуге. Во время затмения небо покрыто было дождевыми облаками и солнца не было видно…

По надвигавшейся темноте можно было судить, что затмение началось около шести часов утра; в половине седьмого было довольно темно, но этот полумрак продолжался не более 5-7 минут». О предстоящем затмении Солнца много писали и говорили в церквах с целью прогнать суеверия.

Однако «не только так называемый «темный» народ, но и люди грамотные ждали с ужасом седьмое августа как день светопреставления. Многие накануне исповедовались, приобщались и готовились к смерти».

9 августа

1905 – «С августа месяца наш город опять погрузился во мрак, нисколько не разгоняемый керосиновыми коптилками, которые играют в Калуге роль фонарей». (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»).

10 августа

1951 – «Забытый сквер. На строительство и оборудование детского кинотеатра г. Калуги было затрачено около полумиллиона рублей. Немало труда вложили и сами калужане. Они разбили сквер около театра.

С тех пор прошло более года, а детский кинотеатр с его сквером изменился не к лучшему, а к худшему. В сквере не высажено ни одного цветка, фонтан не работает. Если вход в сквер выглядит более или менее хорошо, то выход из него не выдержит никакой критики… Дирекция кинотеатра нисколько не заботится о благоустройстве сквера». (Из газеты «Знамя»)

11 августа

1975 - Калуга простилась с Валентиной Иосифовной Никитиной — почётной гражданкой города, народной артисткой РСФСР (звание присвоено в 1956 году) и легендой местной сцены. Актриса ушла из жизни 11 августа, в день, когда ей исполнилось 80 лет.

12 августа

1967 – день рождения калужской электрички - от станции Калуга-I до Москвы отправился первый электропоезд.