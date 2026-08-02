Калужские десантники о службе: за что в ВДВ дают краба и пинки

День ВДВ отмечаем 2 августа.

В преддверии 96-летия ВДВ в студии радио «Комсомольская правда» побывали председатель Калужского отделения Союза десантников России, сержант запаса Олег Агафилушкин (на фото слева) и младший сержант Фарид Рахмонкулов (на фото справа).

Они рассказали о том, как в этом году в Калуге пройдут праздничные мероприятия, об истории Воздушно-десантных войск, о легендарном «дяде Васе» и о том, каково это - прыгать с парашютом в первый раз.

Об этом и многом другом читайте в нашем материале.

«Дядя Вася» - легенда ВДВ

— Олег Владимирович, как в этом году в Калуге и области отметят День ВДВ?

— Второго августа мероприятия начнутся в сквере Мира с 9:30 - там будет сбор ветеранов. В 10:00 начнётся шествие, которое продлится до 10:30 и завершится на площади Победы.

Затем, по традиции, состоится возложение в сквере Защитников Отечества и городской митинг с участием властей.

После этого колонны разъедутся по площадкам в районах: в Жуковском, Медынском, Юхновском, а также в Людинове, Жиздре и Кирове. Ветераны собираются там, чтобы почтить память товарищей и встретиться с сослуживцами.

— В Жукове есть памятник Маргелову. Для вас, Фарид, как для молодого поколения, что значит его фигура?

—Для каждого десантника Маргелов - это целая эпоха. Когда я попал на службу в ВДВ, первым делом нас в полку встретил памятник Василию Филипповичу.

Каждый день - на плацу, в расположении роты - мы видели его портреты. Он превратил ВДВ в мобильные, технически оснащённые войска. Он первым придумал десантировать технику вместе с экипажем внутри - это было безумно смелое решение.

Он отстоял ВДВ как отдельный род войск. Мы каждый год 2-го августа проводим встречи у памятников Маргелову, чтобы все молодые ребята знали: быть десантником - значит быть лучшим, гордостью страны.

Кого берут в ВДВ

— Олег Владимирович, вы занимаетесь военно-патриотической работой с молодёжью. Как строится ваша работа с подрастающим поколением?

— В Калуге уже около тридцати лет существует военно-патриотический клуб «Беркут» под руководством Дмитрия Сидоренко.

Ребята занимаются строевой, боевой и огневой подготовкой, марш-бросками. Ежегодно проходит смена «Никто, кроме нас» на базе лагеря «Ласточка», где собирается около 100 детей со всей области.

Подросткам с 15 лет разрешают даже прыжки с парашютом.

— Олег Владимирович, а кто может попасть в ВДВ? Как проходит отбор?

— Главное условие - медицинская категория «А» без ограничений. Такая же требуется для морской пехоты и спецназа ГРУ. Дальше - собеседование с психологом, оценка физического развития. Важно понять, готов ли человек работать в коллективе. Одного желания мало - нужно соответствовать этим требованиям.

— Фарид, как прошёл ваш первый прыжок?

— Первый прыжок - как первая любовь: его невозможно забыть. Но перед ним огромная подготовка: отрабатываются все возможные внештатные ситуации в небе, приземления, отделение от самолёта или вертолёта.

Моя подготовка длилась около месяца. Я служил в Ставрополе, там было очень жарко +40 градусов. Первый раз прыгать страшно, но эмоции невероятные.

Самое сложное - приземление. Парашют рассчитан на то, чтобы доставить солдата из точки А в точку Б с максимальной скоростью, поэтому приземление жёсткое. Ноги болят, если что-то пошло не так.

Но если всё делать по инструкции, всё пройдёт хорошо. Так что всем советую попробовать.

— Почему новички прыгают с большей высоты, чем опытные?

— Мой первый прыжок был с 1000 метров - это даёт больше времени на раскрытие парашюта и на случай внештатных ситуаций. Опытные десантники прыгают с вертолёта Ми-8 с 800 метров, а с самолёта Ил - с 600–400 метров.

«Дать краба»

— Если новичок в самолёте передумал и говорит: «Не хочу, боюсь» - его могут вытолкнуть?

— В десантных войсках это называется «дать краба». Такие случаи бывают, и это абсолютно нормально - страх появляется у многих, когда видишь перед собой бездну.

Всегда рядом есть опытный выпускающий офицер. Выталкивать, конечно, никто не будет, но помочь подтолкнуть могут.

Если же солдату стало по-настоящему плохо, то отменяется весь борт: самолёт садится, выясняются обстоятельства. Когда человек просто немного боится, можно помочь, а если серьёзная паника или угроза потери сознания - это уже опасно.

Традиции десантников: пинок и парашютная сумка

— Правда ли, что новичку после первого прыжка дают символический пинок с уложенным парашютом? Это легенда или реальный обряд?

— Это реальная традиция. После первого прыжка все выстраиваются, и новобранец получает пендаль от парашютной сумки - она тяжёленькая, килограммов 20.

Все по очереди «награждают» товарища, и после этого ты считаешься настоящим десантником.

Ощущения непередаваемые, для солдат это настоящий праздник.

На ёлку, на крышу - куда угодно

— Говорят, десантник может приземлиться на ёлку. Это байка?

— Десантник может приземлиться и на ёлку, и на крышу здания - куда угодно. Когда есть боевая задача, другого выбора нет.

В Ставрополе, в нашей части, на День ВДВ профессионалы приземлялись прямо на плац во время праздника. Ан-2 пролетал над городом, и десантники шли точно в цель.

Как готовят молодёжь

— Олег Владимирович, вы рассказывали о лагере. У вас был опыт подготовки подростков к первому прыжку?

— Конечно. Это предпрыжковая подготовка - изучение парашюта, контроль каждого этапа укладки купола, работа на воздушно-десантном комплексе.

Кроме романтики, ребят готовят к серьёзным мужским взаимоотношениям. Если человек настроен позитивно - всё проходит хорошо. В лагере строгая дисциплина: подъём, зарядка, режим.

Девушки тоже участвуют и показывают достойный пример. В конце смены - марш-бросок с оружием, преодоление водной преграды, вынос раненых.

Задача - научить работать в коллективе и помогать друг другу.

— Что нужно сделать, чтобы попасть в этот лагерь?

— В основном берут ребят, которые занимаются в военно-патриотических клубах и секциях, кадетских классах.

Никого не загоняют насильно - приходят те, кто сам тянется. Многие выпускники калужского клуба «Беркут», а он существует около 30 лет, сегодня работают в силовых структурах, стали известными людьми в городе. Набирается до 100 человек со всей области.

— Сохраняется ли интерес к службе в ВДВ у современной молодёжи?

— Да, причём мы сами удивляемся. В городском военкомате выстраивается очередь — ребята хотят попасть именно в ВДВ и морскую пехоту.

Патриотический настрой у молодёжи очень сильный.

Гимн десантников и утренняя зарядка

— Фарид, поёте ли вы песню «Синева»? Что она для вас значит?

— Эта песня у меня ассоциируется с каждым утром на службе. Подъём в 5:30 - и сразу на зарядку.

Выходим на плац, и первая песня, которая нас встречает, - «Синева».

Воспоминания тёплые, даже когда зимой было холодно, а мы стояли на зарядке в спортивной форме, тоже её пели.

— Какие ещё песни поют десантники?

— Ещё есть «Ротная песня» Газманова, «Полосатая натура» и патриотичные песни Дениса Майданова.

— Олег Владимирович, а что пело ваше поколение?

— «Синева» тогда ещё не была так раскручена. Мы пели то, что учили в школе, в художественной самодеятельности.

Были гитары, музыкальные инструменты. Те, кто умел играть, всегда были в центре внимания - ведь песня поднимает дух и добавляет позитива.

Подкаст программы «Диалоги» с Олегом Агафилушкиным и Фаридом Рахмонкуловым на радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM можно послушать здесь.