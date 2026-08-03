Отмечаем день арбуза: откуда их везут в Калугу и почем продают

Как их правильно выбирать и чем различаются сорта - в нашем материале.

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В понедельник, 3 августа, весь мир отмечает День арбузов. Он зародился в США еще в далеком 1878 году в городе Роки-Форд, штат Колорадо.

У фермера Джорджа Суинка уродилось много арбузов и он решил угостить ими пассажиров проходящего мимо поезда. Это событие вскоре стало традицией и переросло в сельскохозяйственную ярмарку, а затем и в фестиваль.

Накануне вкусного праздника мы побывали на правобережном рынке и узнали некоторые секреты огромной арбузной индустрии. Какие арбузы везут в Калуг

Полосатый рейс

- Уважаемый, не проходи мимо, попробуй! Не арбуз, а мёд! Сам поешь, жену угостишь – вместе придете мне спасибо сказать! – так состоялось наше знакомство с колоритным дагестанцем по имени Манаф.

Ну, а завидев журналистскую корочку, к разговору присоединились и его товарищи.

Груз, с которым Манаф приехал в Калугу, занял два больших грузовика.

- Сорт называется «Каристан», - рассказывает торговец. – Самый вкусный, сладкий, сочный. Попробуешь – не оторвешься.

Как оказалось, «Каристан» - гибрид, созданный в Голландии. Он примечателен крупными плодами (10-12 кг), а также ранним временем созревания. А вообще количество сортов и гибридов в мире уже перевалило за 1200. Среди них как привычная зелено-полосатая классика, так и образцы с особым вкусом и свойствами.

Сейчас на прилавках царствуют дагестанские арбузы, но Калужская область получает их и из других регионов – это прежде всего Казахстан, Ставрополь, Краснодар, Волгоград, Воронеж.

А вот знаменитые астраханские, по словам продавцов, к нам не возят.

Смотреть и слушать

Впрочем, главный вопрос, интересующий сладкоежек, это как правильно выбрать спелый плод. Это, по утверждению Манафа, особая наука, которой должен овладеть каждый:

- Сначала смотри, чтобы он был сухой. Если кожура кажется влажной и свежей – значит рано его оторвали от бахчи. Еще говорят, что надо смотреть на хвостик, что он тоже должен быть сухим, только не гнилым. Но пока арбуз везут, пока он лежит на рынке – хвостик так и так высохнет. Лучше смотреть на «пуговку» - то место, из которого он растет. Она должна быть сухой, крепкой, как деревянная. Если она зеленоватая – не бери.

А как же старинный народный способ – постучать по кожуре?

Да, это тоже работает – спелый арбуз отдается звонко, молодняк же – приглушенно. Но тут нужен опыт и практика, попробуйте постучать сразу по десятку арбузов и постарайтесь уловить разницу.

- Анекдот знаешь? – смеется продавец. – Жалко, что с людьми нельзя, как с арбузами, - по башке постучал и сразу понял, плохой или хороший.

Еще один важный признак – желтое пятно на той стороне, что лежала на грунте. Оно должно быть именно желтым и сухим – бледная зелень признак недостаточной спелости.

На пике сезона

Многие считают, что время арбузов наступает сразу в начале лета, но это не совсем так. Действительно, раннеспелые сорта появляются на рынках и в магазинах еще в июне, но самый расцвет арбузного царства – август и сентябрь. Считается, что именно тогда традиционные сорта достигают наивысшей спелости и сахаристости.

Видимо, неслучайно именно на начало августа приходится праздник наших зелено-полосатых друзей.

Трудно ли вырастить хороший арбуз? Продавцы говорят, что в южных регионах никакой особой агротехнологии обычно не требуется.

- Кладешь семечко в землю, накрываешь пленкой, ждешь, когда взойдет. Как появляются побеги, обязательно подкармливаешь их удобрениями. Без этого арбуз не вырастет, получишь урожай размером с яблоко. И, конечно, ему нужен полив. Для полного созревания обычно хватает 80-100 дней.

Расти большой и красивый!

А вот доставить урожай – задачка куда сложнее.

- Не все соглашаются везти арбузы, - вздыхают торговцы. – Это ведь не разгрузиться и ехать дальше. Машины встают на прикол на долгие дни. И пока все не распродашь – не уедешь. А как их люди будут разбирать, этого не угадаешь. День на день не приходится, иногда всего десяток арбузов купят, в другой день два десятка. В жару хорошо берут, а если дождь, особо не интересуются.

К счастью для продавцов, арбузы достаточно хорошо хранятся на прилавках, нужно лишь прятать их от солнца, и тогда каждый полосатый красавец дождется своего покупателя.

Сладкий ассортимент

Прощаемся с дружелюбными дагестанскими парнями и идем в ближайший крупный супермаркет – как там?

А там сразу бросается в глаза разнообразие сортов. Полосатая классика чуть дешевле, чем на рынке – 70 рублей за килограмм. Оранжевые арбузы – 90 рублей, столько же просят за плоды с мистическим названием «Зубы дракона».

Самые дорогие арбузы с желтой мякотью – 120 рублей! Но, по мнению многих, они особенно вкусные. Помню, когда-то случайно такой купил, и вся семья по незнанию решила, что он порченый. А потом попросила всегда именно их и покупать.

Далее посещаем городской рынок на Грабцевском шоссе. Он разделен на две части – здесь есть обычный универсам, а по соседству прилавки вольных торговцев.

В универсаме попадаем в зону рекордов: с одной стороны традиционные зеленые арбузы из Узбекистана всего по 40 рублей - самая низкая цена, что мы увидели за день - с другой сортовые без косточек «Черный принц», аж целых 160 за кило!

Что же касается, рыночных рядов, то там обнаружился единственный скучающий продавец арбузов, который предложил дагестанский продукт по 90 рублей.

В сетевых магазинах цена зависит от сорта. Можно найти бюджетный арбузик по 40 рублей за кило, а при желании выбрать деликатесный «Сахарный мини» за 140.

Что ж арбузный сезон уже в разгаре.

Не упустите возможность наесться досыта перед холодным сезоном любимым угощением, пленительный вкус которого каждый из нас знает с детства!

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