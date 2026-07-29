Неделя в истории: в Калуге испытывают керосино-газовые фонари, а жители области собирают продукты для голодающего Поволжья

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Наиболее заметной датой будущей недели в истории стало сражение при Молодях, командовал которым наш земляк, князь Воротынский.

Во славу русского оружия

В 1572 году в пятидесяти верстах к югу от московских стен развернулись драматические события, вошедшие в отечественные летописи как Молодинская битва (или сражение при Молодях).

С одной стороны выступали русские полки, ведомые прославленными воеводами — князем Михаилом Воротынским и его талантливым соратником Дмитрием Хворостининым. Им противостояла объединенная армия крымского владыки Девлета I Гирея, которая, помимо основных крымских сил, включала в свой состав вспомогательные турецкие контингенты, а также отряды ногайских мурз.

Несмотря на то, что силы противника имели подавляющее численное превосходство, крымско-турецкое воинство не просто было остановлено, а полностью опрокинуто и обращено в бегство.

Исследователи и историки проводят прямые параллели между Молодинской битвой и знаменитым Куликовским сражением, отстоявшим Русь в 1380 году. Сопоставление этих двух вех абсолютно оправданно, если оценивать их глубинное цивилизационное значение для нашей страны.

Победа, одержанная на полях Молодей, открыла перед русским государством широчайшие стратегические перспективы. Она освободила силы для продолжения экспансии на восточные и юго-восточные рубежи, что позволило Ивану Грозному завершить свой период правления впечатляющим территориальным приростом — земли державы увеличились практически вдвое.

Если бы московское войско не сумело переломить хребет ордынским полчищам, Русь была бы надолго обескровлена и лишилась бы тех полутора десятилетий мирной передышки, которые оказались критически важны для внутреннего укрепления державы.

За выдающийся успех в этой страшной сече с силами Османской империи и ее вассалов князя Михаила Воротынского современники по праву величали подлинным спасителем Отечества. Его родословная была исключительно знатной: он происходил из ветви черниговских князей, которые, в свою очередь, вели свою династию непосредственно от легендарного Рюрика.

В период с 1544 по 1550 год Воротынский занимал ответственный пост наместника в Калуге, но в историю он вошел прежде всего как непобедимый полководец, сокрушивший натиск южного врага в крайне опасный для Москвы час.

Хроника недели

30 июля

1908 - в Калуге установлен обелиск в память о визите императора Николая II в 1904 году, а также открыт приют для раненых и воинов-инвалидов местного гарнизона.

1897- родился Михаил Михайлович Днепровский (1897–1983) — выдающийся график, искусствовед, первый руководитель Калужского художественного музея и автор ценных воспоминаний о культурной жизни города вплоть до 1970-х годов. Его могила находится на Пятницком кладбище.

31 июля

1862 – составлен рапорт Боровского пристава земскому исправнику Д. Челищеву о распространении слухов о новой «золотой» воле: в с.Бобылях в трактире крестьян графини Строгановой – Абрамов, читая лист «Калужских губернских ведомостей», рассказывал безграмотным, что вся земля принадлежит им, а не помещикам, и потому никаких условий заключать с помещиками не должно… (Из публикаций Сухоцкого)

1901 – «Городская хроника. Строительный период кончается. Господин Тишков с 1 августа уже приступает к освещению города керосином, что же касается электричества и трамвая, то об этом пока еще ничего не слышно. Можно, пожалуй, порадоваться только тому, что теперешний контрагент городского освещения обещал его улучшить хотя бы поставкой в некоторых частях города еще нескольких столбов с фонарями». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1902 – в девятом часу вечера 31 июля на Плац-парадной площади г. Калуги в присутствии исполняющего дела начальника губернии А.П.Булгакова, городского головы С.Н.Блистанова и гласных (депутатов) думы проходило испытание керосино-газового фонаря системы «Германия» с целью применения фонарей этой системы для освещения городских улиц. Фонарь рассчитан на силу света в 60 свечей и стоит со всем устройством 100 р., а час горения при цене керосина в 1 р. 50 к. пуд должен обходиться в 2 к. Однако его ненадежность в ветреную погоду говорит за то, что выгоднее иметь электрическое освещение. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1 августа

На Воскресенской улице, у её начала, напротив друг друга находятся два известных здания: Яновского и Пестриковской богадельни. Богадельня под номером 6 была открыта в августе 1869 года на деньги потомственного почётного гражданина Пестрикова и располагалась в его доме. В год открытия при ней появилась церковь Иоанна Предтечи, построенная как благодарность за спасение Александра II во время парижского покушения на него Березовского. На нужды заведения Пестриков направил капитал в 40,5 тысячи рублей.

1942 - на Калужской скульптурной фабрике открылись гончарная и живописная мастерские. На их оснащение Художественный фонд СССР выделил 15 тысяч рублей на монтаж печи, а также 4 тысячи — на приобретение пресса и пишущей машинки.

Производство выпускало глиняную посуду для дома и кухни, тиражировало портреты вождей (Сталина, Молотова, Ворошилова, Берии) на холсте и бумаге, а также скульптурные композиции, включая работы Баженовой, Андреева, Грабиновича с Шильниковым и Файдыш-Крандиевского.

Ущерб от немецкой оккупации составил 130 662 рубля, при этом весь персонал был одновременно задействован на производстве оборонной продукции.

2 августа

«…1654 г. 2 августа в Калугу прибыл проездом в Москву антиохийский патриарх Макарий. В записках диакона Павла Алепского имеются некоторые заметки о Калуге. «Городская крепость, говорится там, стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой новой крепости, ниже первой, на скате холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников с вкусной водой.

Начало их находится у самой стены старой крепости со стороны, обращенной к реке; при них устроены удивительные сооружения… В городе 30 благолепных прекрасных церквей; их колокольни легкие изящные, приподняты, как минареты; куполы и кресты красивы. Вблизи церквей два величественных монастыря: один для монахов, другой для монахинь».

Накануне Преображения патриарх отстоял службу в новой церкви в честь Воскресения, «как бы висячей, с окружной галереей». А на другой день, в праздник, патриарх слушал там же утреню и литургию, после которой калужские торговые люди прислали патриарху яблок, груш и дынь. Прекрасные плоды очень понравились чужестранцам. Патриарху пришлось пробыть в Калуге до 11 августа. …» (Д.И.Малинин «Опыт исторического путеводителя…»)

3 августа

1892 – родился Иван Васильевич Болдин, скончался 28 марта 1965 года. Вошёл в историю как командующий 50-й армией, освобождавшей Калугу в декабре 1941-го.

Память о нём увековечена в названии городской улицы, а 29 декабря 2017 года, накануне 76-й годовщины освобождения города, в сквере его имени был установлен бронзовый бюст.

1927 - в Калуге введено всеобщего начальное обучение: с 1927/28 учебного года за парты должны были сесть все дети начиная с 1919 года рождения.

4 августа

1903 – открылась земская больница в селе Железцы Перемышльского уезда. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1921 - в Калужской губернии сформирована специальная комиссия для борьбы с голодом в Поволжье. Как сообщала тогда газета «Коммуна», менее чем за два месяца (до 26 августа) регион направил нуждающимся 125 вагонов продовольствия, а также приютил 11 детей из голодающих семей в своих колониях.

5 августа

1912 (ст.стиль) – день освящения Народного дома в 1912 году. Событие ознаменовалось пышной церемонией, а его официальное открытие прошло 26 августа — ровно через сто лет после Бородинского сражения, премьерой театральной постановки о войне 1812-го. Сегодня на этом месте располагается областная филармония.