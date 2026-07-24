Два диплома и гарантированный старт

ИАТЭ НИЯУ МИФИ и SINTEC Group представили результаты переподготовки кадров для производства и вручили дипломы

Выпуск первых участников программы профессиональной переподготовки «Наладчик автоматических поточных линий» стало одним из главных событий июля в рамках партнерства вуза и крупного бизнеса.

Два старшекурсника успешно завершили обучение. Полученный диплом — не просто документ, а подтвержденная квалификация, открывающая двери в структуру современного высокотехнологичного производства. Ценность такого формата в том, что к моменту получения основного диплома студент уже является востребованным специалистом с опытом работы на реальном производстве.

Ален Реджепов, выпускник ИАТЭ, участник программы переподготовки:

«Самое ценное — это возможность учиться в реальных производственных условиях. Мы не просто получили новую профессию, а приобрели практический опыт, уверенность в своих силах и понимание того, как устроена работа современного предприятия. Это действительно сильный старт карьеры».

Специалисты все чаще отмечают, что такой формат выгоден всем участникам. Вуз дает релевантные для рынка труда знания, компания получает подготовленные кадры, а вчерашние студенты экономят годы на адаптации, концентрируясь на карьерном росте и развитии компетенций.

Сейчас в ИАТЭ совместный с SINTEC Group курс продолжают еще семь студентов третьего курса. Через год они выйдут из стен учебного заведения, имея в активе сразу две востребованные специальности.

Ольга Сысоева, директор по персоналу:

«Сегодня работодателю важно не просто трудоустроить молодого специалиста, а помочь ему уверенно войти в коллектив и профессию. Именно поэтому мы создаем и инвестируем в такие форматы, которые объединяют реальное производство и фундаментальные теоретические знания. Все в выигрыше. К моменту выпуска ребята обладают сильными практическими навыками, понимают специфику деятельности и готовы в кратчайшие сроки влиться в команду».

Татьяна Осипова, руководитель ИАТЭ НИЯУ МИФИ:

«Высококлассные специалисты появляются там, где образование и крупнейшие компании города и страны работают в одной команде. Такое партнёрство уже сегодня позволяет нам готовить квалифицированные кадры, способные развивать Калужский регион и всю химическую отрасль».

Молодых специалистов уже ждут реальные рабочие места в технопарке United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) на одном из самых современных производств в России, а компания и вуз планируют продолжить и развивать успешное сотрудничество, которое приносит такие результаты.