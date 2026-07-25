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Кто из калужан поставил Высоцкому фингал: 25 июля отмечаем День памяти легенды

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга с краеведом Сергеем Сычевым мы поговорили о поэте, городских легендах, силе его голоса и многом другом.
Владимир Андреев
25.07, 08:00
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Хоть официально это не подтверждено, но есть человек, который утверждает, что видел Высоцкого в Калуге.
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В Калуге, как и по всей стране, в эти дни вспоминают поэта, актёра, человека-легенду. В этот день в 1980 году, в разгар Олимпиады в Москве сердце великого барда и актера перестало биться.

Калуге, вроде бы, не имеет прямого отношения к его биографии: официальных концертов не было, жил он в Москве.

Но существуют городские байки, есть люди, которые его видели, и есть десятки тысяч калужан, для которых его песни стали частью жизни.

В канун дня памяти Владимира Высоцкого в эфире комсомольского радио на волне 93,1 ФМ, мы встретились с краеведом, музыкальным критиком и писателем Сергеем Сычёвым.

Легенда о калужском визите: было или не было?

- Сергей, по Калуге ходит легенда, что Высоцкий всё-таки приезжал к нам. Что это за история?

- Съёмки фильма «Иван да Марья», действительно, проходили в Калужской области. Высоцкий должен был там играть какую-то роль, но в итоге не сыграл.

Он написал несколько песен, знаменитый цикл про Вепря, про нечистую силу. Написал много, но в фильм вошло мало, и аранжировка была не его, он потом ругался.

Так вот, дата съёмок известна, это 1974 год. Значит, если он и приезжал, то именно в том году.

- Есть сообщения о 1979 годе его приезда…

- Вероятно, кто-то что-то перепутал. Официальных подтверждений нет.

Однако есть более любопытная история про парикмахера.

В гостинице «Калуга» работал Сергей Кондаков, один из лучших мастеров города, он ее и рассказал.

- Да-да! Я встречался с ним в середине девяностых, он ещё работал в той же парикмахерской. И он рассказал мне, что однажды утром, до открытия парикмахерской, к нему пришёл Высоцкий, сел в кресло и попросил привести в порядок. Кондаков говорил, что поэт был не свеж слегка. Он сделал причёску, замазал синяк под глазом, припудрил и Высоцкий ушёл. Ты веришь в то, что он рассказал?

- Я люблю факты. Доказанные. Но здесь, как сказать. Мог и придумать.

Но съёмочная группа, скорее всего, жила именно в гостинице «Калуга», так что эта встреча вполне могла быть на самом деле и Высоцкий действительно мог быть в нашем городе.

Повторю: я не могу подтвердить этот случай на сто процентов, но и отрицать, что это было, не буду.

Та что пусть эта история остаётся красивой калужской байкой.

Первый раз: магнитофон, папа и кассета

- Помнишь, как сам впервые услышал его песни?

- Очень отчётливо. Мне было пять лет. Папа пришёл с работы на обед и принёс фирменную кассету «Мелодии».

Это был первый официальный альбом Высоцкого, который вышел уже после его смерти.

Он вставил её в магнитофон, прилёг отдохнуть и заснул, а я сидел и слушал.

С того самого дня это со мной.

- У меня похожая история была. Отец купил катушечный магнитофон «Снежеть» и бобину с записями Высоцкого под гитару. Но он сначала выгнал меня из комнаты, сам прослушал, а потом дал и мне. Боялся мата. Я потом ту плёнку до дыр затер.

- Вот видишь, Высоцкого узнавали в СССР через домашние магнитофоны, без телевизора и концертов.

И этот голос, он сразу цеплял.

Даже, если в силу возраста, в пять лет, не понимаешь всех смыслов, интонация, хрипота - это запоминается навсегда.

- И что для тебя было главным тогда?

- Меня потрясла эта необычная манера пения, не как у эстрадных певцов, а как будто человек разговаривает с тобой, только в рифму.

А ещё, конечно, стихи.  Потом, уже взрослея, я вникал в них.

Но самое сильное - это голос. Голос Высоцкого невозможно спутать ни с каким другим.

Поэт или песенник?

- Мы часто говорим поэт-песенник. Но сам Высоцкий, наверное, не любил бы такого определения?

- Поэт-песенник это про эстраду, а Высоцкий просто поэт, и больше, чем поэт. И актёр, конечно.

Он работал в Театре на Таганке, у него там лежала трудовая книжка, но для нас он прежде всего поэт.

Авторская песня, бардовская песня – да, но он выбивался из этого ряда. Он шёл своим путём, неповторимым. За ним невозможно идти, потому что нет второго такого.

- А его обратные метафоры? Вот это «брызнули слёзы, как камни из раненых скал». Я до сих пор поражаюсь…

- Он мыслил нестандартно. И это удивляет даже сейчас, когда слушаешь в сотый раз.

Его песни, они не про политику даже, они про состояние души, про любовь, про предательство, про войну. Его военные песни - это отдельная тема.

- Ты знаешь, у меня мурашки от «Братских могил». Он же не воевал, но пишет так, будто сам всё пережил.

- Вот это и есть талант. Он пропускал через себя чужой опыт, сопереживал. И это не просто стихи, это исповедь.

Когда читаешь их без музыки, всё равно слышишь его голос в голове. Но всё-таки лучше слушать. Потому что голос неотъемлемая часть смысла.

Актуален ли Высоцкий сегодня?

- Нужен ли он новому поколению? Вот Цой, например, у молодых популярен, а Высоцкий?

- Я отвечу честно: он нужен также, как Пушкин, как Достоевский, как Булгаков.

Но вот знают ли его современные подростки? Если только родители включат.

Я боюсь, что многие слышали только фамилию. И это грустно.

- Мне кажется, он был слишком привязан к своему времени, к советским реалиям.

- Отчасти да. Но он умел подниматься до обобщений. Его аллегории, сказочные образы они и про нас сегодня.

Он ведь всегда был честен с собой и со слушателем. Это качество редко встречается в любой эпохе.

- А был бы он сейчас популярен? Как думаешь?

- Я бы не рискнул гадать. И, наверное, это и не важно. Важно, что он оставил после себя.

Мечта о пластинке и последнее прощание

- Он очень хотел выпустить полноценный альбом в СССР, но так и не дождался…

- Да. При жизни выходили только миньоны, но большую долгоиграющую не давали выпустить. А на Западе выходило несколько пластинок. Во Франции, в Америке, даже в Японии.

Есть эпизод из книги Марины Влади: они гуляют по Парижу, Высоцкий заходит в музыкальный магазин и видит свою пластинку. Он был в шоке: почему здесь есть, а дома нет?

- Но ведь его и не запрещали официально, и на закрытых концертах для власти он выступал.

-Да, это лицемерие власти: вроде давали работать, но при этом не замечали.

Одна из культурных шишек сказала: «Высоцкий — он какой-то не наш». Но я уверен, что сама эта шишка дома слушала его кассеты.

- А похороны? Тоже не было официального известия, только маленькая заметка в «Вечерней Москве».

- Да, но пришла вся Москва.

Марина Влади сказала: «Я видела, как хоронили королей и принцев, но такого я не видела».

Толпы людей, окна открыты, из окон звучит Высоцкий. И никто не хлопал, просто стояли молча.

- Билеты на отмененный спектакль «Гамлет» никто не сдал…

- Да. Это было всенародное признание, которое он при жизни до конца так и не получил…

Подкаст программы «Диалоги» с Сергеем Сычевым на радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM можно послушать здесь.

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