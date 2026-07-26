Династия гвардии мичмана Чернова: «Моя семья служит на флоте со времён Петра I»

В преддверии 330-летия ВМФ наш земляк гвардии мичман запаса Александр Чернов объяснил, почему Калужская область – самая что ни на есть военно-морская, хоть и не имеет выхода к морю.

В среду, 22 июля, накануне главного праздника всех, кто хоть раз вдыхал солёный ветер, в студии Радио «Комсомольская правда» побывал гвардии мичман запаса Александр Чернов.

Он рассказал о подготовке к 330-летию ВМФ и долгожданном возвращении традиционного шествия калужских моряков.

Оно стартует в День Военно-морского флота России в воскресенье, 26 июля, со сквера Мира.

Шествие и автопробег: зачем объединили два формата

— Александр, сколько человек планирует принять участие в шествии? — У нас, как правило, принимают участие от 150 до 250 человек. Причём это будут не только моряки, но и их семьи: дети, жёны, подруги, друзья. В воскресенье, 26 июля, мы от сквера Мира в 10:00 идём до площади Победы, где проведём митинг. Сбор всех моряков в сквере Мира начнется в 9:30. С нами в колонне пойдёт мама мичмана, он погиб на СВО, она понесёт его портрет. Если у кого-то будет желание пройти и пронести с нами в единой колонне портрет своего погибшего моряка, пожалуйста, приходите. — В этом году у вас будет шествие и автопробег. Почему приняли решение совместить два формата? —Шествие было и раньше, просто по соображениям безопасности оно в последние годы не проводилось. А в прошлом году ребята предложили еще и автопробег. А почему нет?

Адмиралы Сенявин и Унковский: чем гордится Калужская земля

— Есть люди, которые ерничают, мол, где морфлот, а где Калуга. Но ведь у Калужской области есть своя особая история, связанная с ВМФ. Расскажете о ней?

— Да, действительно, в Комлево родился Дмитрий Николаевич Сенявин, командующий Черноморским флотом, чья династия со времён Петра Первого служила Российскому флоту.

Герой Русско-Турецкой войны, он зарекомендовал себя очень грамотным флотоводцем. Но пик его славы пришёлся на Наполеоновские войны, в ходе которой он был главнокомандующим сил в бассейне Средиземного моря, грамотно и решительными действиями приводил к славным победам российского флота. В 2013 году в городе Боровске ему открыли памятник - великий человек.

Нельзя забывать и другого нашего знаменитого земляка - это адмирал Унковский.

Уроженец села Колышево Перемышльского уезда. Он мореплаватель, исследователь, проходил кругосветку.

Унковский исследовал берега Восточной Кореи, Корейского полуострова. Открыты острова в Приморском крае - остров Путятина, Рикорда, Римского-Корсакова, открыты заливы Пасьетта, Ольги.

Именем Ивана Семёновича названа бухта и небольшие острова в Японском море. Скончался в Москве, а похоронен в церкви Тихвинской иконы Божией Матери деревни Козлово, она сейчас входит в черту Калуги.

Эта церковь была построена благодаря ему и является главным морским собором Калужской области.

Но семья Унковских знаменита не только мореплавателем. Благодаря брату Ивана Николаю в городе появилась первая школа пения и открылись оперные курсы.

— То есть все-таки наша земля имеет отношение к Военно-морскому флоту?

— Конечно. На наших предприятиях изготавливают приборы, которые устанавливаются на военных кораблях и подводных лодках. А в Обнинске работает легендарный учебный центр подводного плавания имени Героя Советского Союза Леонида Осипенко, который в этом году отметил 70-летний юбилей.

В нем прошли подготовку более 700 экипажей, а 47 выпускников центра являются Героями Советского Союза.

За 70 лет выпускники учебного центра приняли и ввели в строй 147 подводных лодок.

Морская династия

— Александр, давайте поговорим о вашей службе. Почему вы выбрали эту профессию? Это мечта или династия?

—Это династия, потому что я родился и вырос в семье военного моряка, жил в гарнизоне, где утром выходишь, а весь город чёрный – моряки в форме идут на службу.

Александр в детстве с отцом и матерью

Моя семья служит на флоте со времён Петра Первого. Мой прадед служил с Рудневым на легендарном крейсере «Варяг». Мой отец был мичманом, он погиб во Вьетнаме в 80-х. Изначально числился пропавшим без вести, а потом, уже после развала Союза, когда были открыты многие архивы, стало известно, что он с сослуживцами погибли: два мичмана, офицер и 12 матросов.

Они пошли разминировать какой-то пролив и пропали.

Так что мой выбор с детства был однозначен - только военно-морской флот.

У нас в семье все так или иначе имеют отношение к флоту. Кто-то к военно-морскому, кто-то к гражданскому, рыболовному.

Даже мама у меня - мастер военного пошива. Она шила форму офицерам, адмиралам, мичманам.

— А ваши дети продолжили династию?

— Я служил на Тихоокеанском флоте, и мой старший сын тоже был офицером Тихоокеанского флота, но уволился по сокращению.

Однако сейчас снова в море. Служит третьим штурманом на плавбазе.

Сын Александра на работе

«Корабль входит в тропический ливень, команде - мыться»

— Быт моряка, наверное, сильно отличается от того, к чему привыкли мы, сухопутные крысы?

—Да, действительно сложности есть. К примеру, когда подводная лодка выходит в точку погружения, идет в район патрулирования, где она несёт боевую службу, долгое время приходится обходиться без солнца.

Но есть в этом свои плюсы. Обеспечение у военных подводников просто шикарное: многие ребята-срочники таких продуктов, которыми кормили на подводной лодке, до того в глаза не видели.

На подводной лодке команда – одна большая дружная семья. Пельмени вместе лепили.

Еще из необычного - мылись забортной соленой водой. Корабль же не может на все три месяца взять пресной воды, на все её не хватает.

Опреснители, конечно, работают, но нужно готовить кушать, печь хлеб, поэтому практически вся вода уходит на приготовление. Так что мылись забортной.

В принципе, это вполне нормально и даже полезно. Правда, ни одно мыло в солёной морской воде не пенится, так что берем с собой только шампунь.

Был у нас комический случай на крейсере «Варяг». Мы шли к Джакарте и попали в тропический ливень. Стена воды ещё покруче, чем у вас идёт из душа. По кораблю прошла команда: «Корабль входит в тропический ливень, команде мыться». Можно было выйти и под этой дистиллированной водой помыться.

Меню и песни моряка

— Вы рассказывали, что когда служили на подводной лодке пельмени лепили сами. А как вообще кормят на флоте?

— Я вам озвучу меню 1995-го года. Завтрак моряка: блинчики, оладушки, варенье или сгущённое молоко, сыр, сырокопчёная колбаса и какая-нибудь каша.

На обед: первое - это может быть любой суп или борщ по-флотски.

На второе бывают макароны по-флотски. Их любят и уважают. Могут быть две тефтели или две котлеты, салат, компот, а также 50 граммов вина, если находишься в море.

Матросы иногда хитрили: сидят за столом 10 человек - одному сегодня все вино слили, завтра другому, послезавтра третьему.

На ужин также первое, второе и салатик какой-нибудь.

На вечерний чай рыба жареная или уха по-флотски, булочка, блинчики, и оладушки, сгущённое молоко, масло, сыр.

Так что на подводном флоте кормят очень хорошо.

— В известной песне поётся: «Нам в кубрике нужна гитара». Какие песни вы пели?

— На флоте очень много песен: «Экипаж - одна семья», «А если судьба вас приведёт на Тихоокеанский флот», «9-й отсек», «Прощайте, скалистые горы».

В воскресенье, 26 июля, в день Военно-Морского Флота во время шествия по улице Кирова многие песни будут звучать. Приходите, сами все услышите

Подкаст программы «Диалоги» с Александром Черновым на радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM можно послушать здесь.