Долина грез, тайна древних валунов и в какой район лучше не соваться из-за медведей

Рассказываем об интересных местах нашего региона.

Фото автора и министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Главный специалист министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга НОВИКОВА в библиотеке им. Белинского рассказала, почему стоит съездить в дальние районы области.

Многие чудеса природы, о которых калужане даже не догадываются, скрыты в отдалённых уголках: болота, усыпанные клюквой, мистические камни, зубры и поэтические места.

Мы собрали самые интересные маршруты для тех, кто готов отправиться в небольшое приключение.

Каменная гряда

Пожалуй, одно из самых мистических мест в области — это Каменная гряда в Ульяновском районе, недалеко от лесной речушки Песоченки.

Если вы любите бывать в известном Чёртовом городище, вам понравится и здесь.

— Это выходы песчаника. Но, в отличие от Чёртова городища, здесь песчаник железистый. Камни оранжево-красноватого цвета, с большим содержанием железа, — объясняет Ольга Александровна.

Ольга Новикова

Главный специалист министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. Местные говорят, что когда-то там было древнее городище, но я не берусь судить. Это широколиственный лес, внутри которого разбросаны огромные каменные глыбы. И огромное количество редких растений. Как только вы ступаете на тропу, вас окружают редкости: зубянка луковичная, клён полевой, лунник оживающий, бересклет европейский. Но добраться туда — это не для слабонервных. Мы долго выбирали маршрут, подгадывали погоду. В итоге, когда собрались ехать, стеной шёл дождь. И единственное, чем он нам помог, — нас не съели насекомые!

Специалисты исследовали Каменную гряду.

На камне Судьбы нашли углубление, в котором просматриваются остатки плавленного угля.

В углубление в виде пальцев наливали масло или жир, который потом поджигали.

На другом камне обнаружили наскальное изображение рыбы.

Эксперты также говорят, что здесь есть камень жертвенника, на который клали убитое животное, камень-воин и камень – сила. И сюда заходят зубры.

- Нашим провожатым был директор заповедника «Калужские засеки». Он нас уверял: «Тут зубров полно!» - говорит Ольга Новикова.

- Но я, наверное, невезучая на них. Увидела только объеденные деревья и следы жизнедеятельности.

Самих зубров так и не встретила.

Кстати, их можно увидеть и около бывшей деревни Песочники Ульяновского района, но добраться туда тоже сложно.

Где гуляла Цветаева

Если вы любите живописные виды и поэзию, вам точно в Тарусский район. Это место Ольга Новикова называет одним из самых красивых.

— Долина грёз — это небольшая долина песчаного ручейка, — рассказывает она. — Называется так потому, что там любила гулять Марина Цветаева.

Невероятные склоны, подход прямо со стороны дороги.

Когда стоишь внизу, кажется, что сосновый бор нависает над тобой. Редких видов там мало, но эстетика зашкаливает.

Есть в Тарусе и Ильинский омут, где бывал Константин Паустовский и даже написал одноимённую повесть. Речка Таруса в районе деревни Ильинское совсем небольшая.

— Я там переходила её вброд, воды было по щиколотку, — говорит Ольга. — Но если пройти чуть дальше, где сосны, глубина достигает нескольких метров.

Один берег пологий, а с другой стороны — крутой уклон, почти 90 градусов. Рыбаки там верёвки натянули, ступеньки прорубили. Но если идти после дождя — летишь кубарем.

Тем не менее объект красивый: рядом шикарная берёзовая роща, грибные места, луг — идеальный пейзаж для прогулки и фотосессии.

Новые растения занесли немцы

Жиздра — район дальний, туристов там мало, но, как уверяет Ольга Александровна, зря.

На въезде в город, прямо на реке Жиздра, находится живописный пруд.

На другом берегу — еловый бор, объявленный памятником природы ещё в 1993 году.

— Там мы находим растения, которые были занесены к нам в годы войны, — объясняет специалист. — У нас таких мест много. Например, Гнездиловские высоты в Спас-Деменском районе.

Но и в Жиздре стояли немцы, были землянки, они заводили корм для скота.

И ряд нехарактерных для нас растений, которые встречаются в основном в Центральной Европе, здесь были найдены.

Но главная достопримечательность района — озеро Бездонное. Не путайте с тёзкой в Перемышльском районе, их в области несколько.

— Это озеро появилось на картах совсем недавно, — удивляет Ольга. — Раньше это было болото, которое местные называли Сосновым.

В один прекрасный день земля просела, образовался карстовый провал, заполнился водой — и получилось озеро глубиной около 10 метров.

Однако добраться до него — настоящий квест. Там всего одна тропа, вернее, настил по болоту.

— Когда-то на границе населённого пункта была баня, но её уже давно нет, и за этим подходом никто не следит. Мы шли вчетвером со специалистами лесничества, — вспоминает Ольга.

— Я устояла только потому, что хваталась за всё: за кусты, за ребят. А они все нырнули! Кто ногой, кто полностью. Вытащили, конечно, всех.

Сейчас подход немного подремонтировали, но если прошли дожди, пройти почти невозможно. Но местные ездят — и рыбу половить, и просто гуляют.

Медведи, морошка, бобры

Износковский район красивый, но опасный.

Ольга сразу предупреждает: сейчас туда лучше без надобности не соваться. Причина — бурые медведи.

— Наши специалисты были на проверке, говорят, что мишек там очень много. Они и к сёлам подходят, и на дорогу выходят, — поясняет эксперт. — Почему?

Во-первых, это граница со Смоленской областью, откуда они к нам и приходят.

Во-вторых, в сёлах плохо убирают мусор. Свалки на окраине — это лёгкая добыча для зверя, особенно весной, когда медведи после спячки голодные.

Что же интересного есть в районе? Здесь находится Агафьинское болото, оно названо по деревне Агафьино.

— Аналогов ему я не знаю, — восхищается Ольга Александровна. — Болото небольшое, 50 гектаров, но там фантастическая природа.

Когда-то было озеро, потом оно затянулось сплавиной. Болото проходимое — там по кочкам спокойно ходишь.

Правда, с непривычки поначалу страшно, потому что, когда наступаешь на кочку, такое чувство, что под тобой всё колышется, как на батуте.

Просто надо уверенно идти. Если видишь, что водичка показывается, значит, обойди это место стороной.

Местные называют это болото клюквенным.

— Там клюквы столько, что в сентябре оно становится красным! — говорит Ольга Новикова. — Растёт и мелкоплодная клюква из Красной книги, и другие редкие виды.

Но самое интересное — есть морошка. Это самая южная точка её распространения в нашей стране.

Правда, она у нас только цветёт, ягоды не даёт, потому что растут особи только одного пола. Попробовать, к сожалению, не получится.

Болото со всех сторон окружают сплавины. Канавы глубокие — местами более двух метров.

Мы были по осени, вода холодная. Лезть в такую воду — сомнительное удовольствие.

И тут нам всегда помогают бобры. Их там много. Они валят деревья, и мы по ним спокойно переходим.