Только для взрослых: водка, обнаженка и кикиморы
Сюда привезли работы семейного дуэта, где философские размышления о вечном соседствуют с... русской водкой и обнажёнкой.
Выставка уже успела вызвать бурные обсуждения, а некоторых шокировать. И неспроста.
Так что же это за художники? Вадим Кулаков — Народный художник России, мэтр, философ. И его ученица, а потом и жена, Александра Власова.
Два разных поколения, два разных взгляда на мир.
В 2017 году Вадима Кулакова не стало. Александра же сейчас активно работает.
Художественную династию продолжает и их дочь.
Для избранных
Вадим Кулаков родился в 1939 году в Москве. Его картины висят в крупнейших музеях России и мира — от Третьяковки до частных коллекций в Европе.
После окончания в 1963 году Московского государственного художественного института имени Сурикова ученик знаменитого Александра Дейнеки занялся монументальным искусством.
С 1967 года создал 20 крупных монументальных произведений, в том числе оформление ныне не существующей гостиницы «Россия» в Москве.
Посетители на выставке замечали, что работы Кулакова напоминают Шагала и Малевича.
Любимая тема Кулакова — крестьянская жизнь, но не как быт, а как философия. Он пишет не конкретных людей, а обобщённые образы, и в этих работах чувствуется спокойствие и уверенность.
На полотнах — в основном женщины в ярких одеяниях.
Цвет для Кулакова — особая история: художник говорил, что любит превращать цвет в свет, заставлять картину сиять изнутри.
Это не про яркость, а про внутреннюю теплоту.
Критики пишут, что живопись Кулакова «подчас аллегорическая или склонная к символике, в том числе религиозной, — для думающего зрителя, обладающего и воображением, и желанием разгадывать интеллектуальные и эмоциональные кроссворды.
Он — художник для избранных».
Сказочно, страшно, иронично
Александра Власова родилась в 1978-м — это уже совсем другой коленкор.
Если Кулаков — философия и вечные ценности, то Власова — дерзость, ирония и почти мемное искусство.
На её полотнах разворачивается сумасшедший карнавал: обнажённые люди (и их много!), бутылки с крепким алкоголем, русалки с красными ногтями, сидящие в вазе с фруктами, пляшущие под луной кикиморы, странные барышни и предновогодние сны.
По словам критиков, Власова работает «сказочно… страшно… иронично… по-женски хлёстко».
Она смешивает кич и лубок, реальность и фантазию.
Одна из рецензий описывает это так: «Наивно и всегда с верой в волшебство и чудо вываливает из вечного рога изобилия плоды, цветы и разноцветных женщин — таких же маленьких и съедобных, как ягоды и красная икра».
Её мир — это сказка для взрослых, где можно и посмеяться, и ужаснуться. Александра Власова показывает пёструю и суматошную повседневность.
Алкоголь, сказочные персонажи, библейские сюжеты и яркая Москва — всё смешано в одном весёлом винегрете.
При этом миры Кулакова и Власовой висят рядом. Дерзость и философия, ирония и глубина. Крестьяне с вечными ценностями — и голые тётки с недопитой водкой.
С позитивным посылом
На открытии директор музея Наталья Марченко сказала, что художники показывают не просто быт в конкретных локациях, а то, что всё это — часть бесконечности.
Мы все — точки во времени, но жизнь каждого ценна.
А ещё есть сознание, и оно нелокально: мысли и впечатления живут в этом пространстве параллельно физическому телу.
— И это больше относится к Александре Власовой, — отметила Марченко. — Не каждый может всё, что рождается в сознании, перенести на бумагу. А у неё получается — красочно, ярко, с позитивным посылом.
Куратор выставки, галерист Михаил Стенин, добавил, что этих художников объединяет главное: они «идентичны нашей русской земле».
И при этом очень современны. Даже Кулаков, которого уже нет с нами, звучит сегодня актуально.
На вернисаж собралось много народа, были жаркие обсуждения — равнодушных не осталось.
Калужские художники, глядя на всё это, говорили, что такой стиль Власовой идёт от 1990-х и от монументальной живописи.
Но все сошлись на одном: работы добрые и местами очень смешные.
Ну а посмотреть на это сумасшествие можно до 23 августа. 18+
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