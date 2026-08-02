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Только для взрослых: водка, обнаженка и кикиморы

В Калужском музее изобразительных искусств случилось нечто странное и прекрасное.
Татьяна Светлова
02.08, 10:00
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Фото автора. Вадим Кулаков «Пришелец», 2010 год.
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Сюда привезли работы семейного дуэта, где философские размышления о вечном соседствуют с... русской водкой и обнажёнкой.

Выставка уже успела вызвать бурные обсуждения, а некоторых шокировать. И неспроста.

Так что же это за художники? Вадим Кулаков — Народный художник России, мэтр, философ. И его ученица, а потом и жена, Александра Власова.

Два разных поколения, два разных взгляда на мир.

В 2017 году Вадима Кулакова не стало. Александра же сейчас активно работает.

Художественную династию продолжает и их дочь. 

Зрители на вернисаже много фотографировали.
Зрители на вернисаже много фотографировали.
А сами фотографировались на фоне работ Кулакова.
А сами фотографировались на фоне работ Кулакова.

Для избранных

Вадим Кулаков родился в 1939 году в Москве. Его картины висят в крупнейших музеях России и мира — от Третьяковки до частных коллекций в Европе.

После окончания в 1963 году Московского государственного художественного института имени Сурикова ученик знаменитого Александра Дейнеки занялся монументальным искусством.

С 1967 года создал 20 крупных монументальных произведений, в том числе оформление ныне не существующей гостиницы «Россия» в Москве.

Посетители на выставке замечали, что работы Кулакова напоминают Шагала и Малевича.

Любимая тема Кулакова — крестьянская жизнь, но не как быт, а как философия. Он пишет не конкретных людей, а обобщённые образы, и в этих работах чувствуется спокойствие и уверенность.

На полотнах — в основном женщины в ярких одеяниях.

Цвет для Кулакова — особая история: художник говорил, что любит превращать цвет в свет, заставлять картину сиять изнутри.

Это не про яркость, а про внутреннюю теплоту.

Критики пишут, что живопись Кулакова «подчас аллегорическая или склонная к символике, в том числе религиозной, — для думающего зрителя, обладающего и воображением, и желанием разгадывать интеллектуальные и эмоциональные кроссворды.

Он — художник для избранных». 

Вадим Кулаков «Пейзаж с красными домиками», 2010 год.
Вадим Кулаков «Пейзаж с красными домиками», 2010 год.
Вадим Кулаков «Яузские ворота», 2013 год.
Вадим Кулаков «Яузские ворота», 2013 год.
Вадим Кулаков «Красный вечер», 2014. Здесь персонажи очень похожи на самих Кулакова и Власову.
Вадим Кулаков «Красный вечер», 2014. Здесь персонажи очень похожи на самих Кулакова и Власову.

Сказочно, страшно, иронично

Александра Власова родилась в 1978-м — это уже совсем другой коленкор.

Если Кулаков — философия и вечные ценности, то Власова — дерзость, ирония и почти мемное искусство.

На её полотнах разворачивается сумасшедший карнавал: обнажённые люди (и их много!), бутылки с крепким алкоголем, русалки с красными ногтями, сидящие в вазе с фруктами, пляшущие под луной кикиморы, странные барышни и предновогодние сны.

По словам критиков, Власова работает «сказочно… страшно… иронично… по-женски хлёстко».

Она смешивает кич и лубок, реальность и фантазию.

Одна из рецензий описывает это так: «Наивно и всегда с верой в волшебство и чудо вываливает из вечного рога изобилия плоды, цветы и разноцветных женщин — таких же маленьких и съедобных, как ягоды и красная икра».

Её мир — это сказка для взрослых, где можно и посмеяться, и ужаснуться. Александра Власова показывает пёструю и суматошную повседневность.

Алкоголь, сказочные персонажи, библейские сюжеты и яркая Москва — всё смешано в одном весёлом винегрете.

При этом миры Кулакова и Власовой висят рядом. Дерзость и философия, ирония и глубина. Крестьяне с вечными ценностями — и голые тётки с недопитой водкой.

Александра Власова «Меркнут знаки зодиака», 2026 год.
Александра Власова «Меркнут знаки зодиака», 2026 год.
Александра Власова «Красная стрела», 2026 год.
Александра Власова «Красная стрела», 2026 год.
Александра Власова «Предновогодний сон», 2003 год.
Александра Власова «Предновогодний сон», 2003 год.

С позитивным посылом

На открытии директор музея Наталья Марченко сказала, что художники показывают не просто быт в конкретных локациях, а то, что всё это — часть бесконечности.

Мы все — точки во времени, но жизнь каждого ценна.

А ещё есть сознание, и оно нелокально: мысли и впечатления живут в этом пространстве параллельно физическому телу.

— И это больше относится к Александре Власовой, — отметила Марченко. — Не каждый может всё, что рождается в сознании, перенести на бумагу. А у неё получается — красочно, ярко, с позитивным посылом.

Куратор выставки, галерист Михаил Стенин, добавил, что этих художников объединяет главное: они «идентичны нашей русской земле».

И при этом очень современны. Даже Кулаков, которого уже нет с нами, звучит сегодня актуально.

На вернисаж собралось много народа, были жаркие обсуждения — равнодушных не осталось.

Калужские художники, глядя на всё это, говорили, что такой стиль Власовой идёт от 1990-х и от монументальной живописи.

Но все сошлись на одном: работы добрые и местами очень смешные.

Ну а посмотреть на это сумасшествие можно до 23 августа. 18+

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