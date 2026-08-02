Только для взрослых: водка, обнаженка и кикиморы

В Калужском музее изобразительных искусств случилось нечто странное и прекрасное.

Фото автора. Вадим Кулаков «Пришелец», 2010 год.

Сюда привезли работы семейного дуэта, где философские размышления о вечном соседствуют с... русской водкой и обнажёнкой.

Выставка уже успела вызвать бурные обсуждения, а некоторых шокировать. И неспроста.

Так что же это за художники? Вадим Кулаков — Народный художник России, мэтр, философ. И его ученица, а потом и жена, Александра Власова.

Два разных поколения, два разных взгляда на мир.

В 2017 году Вадима Кулакова не стало. Александра же сейчас активно работает.

Художественную династию продолжает и их дочь.

Зрители на вернисаже много фотографировали.

А сами фотографировались на фоне работ Кулакова.

Для избранных

Вадим Кулаков родился в 1939 году в Москве. Его картины висят в крупнейших музеях России и мира — от Третьяковки до частных коллекций в Европе.

После окончания в 1963 году Московского государственного художественного института имени Сурикова ученик знаменитого Александра Дейнеки занялся монументальным искусством.

С 1967 года создал 20 крупных монументальных произведений, в том числе оформление ныне не существующей гостиницы «Россия» в Москве.

Посетители на выставке замечали, что работы Кулакова напоминают Шагала и Малевича.

Любимая тема Кулакова — крестьянская жизнь, но не как быт, а как философия. Он пишет не конкретных людей, а обобщённые образы, и в этих работах чувствуется спокойствие и уверенность.

На полотнах — в основном женщины в ярких одеяниях.

Цвет для Кулакова — особая история: художник говорил, что любит превращать цвет в свет, заставлять картину сиять изнутри.

Это не про яркость, а про внутреннюю теплоту.

Критики пишут, что живопись Кулакова «подчас аллегорическая или склонная к символике, в том числе религиозной, — для думающего зрителя, обладающего и воображением, и желанием разгадывать интеллектуальные и эмоциональные кроссворды.

Он — художник для избранных».

Вадим Кулаков «Пейзаж с красными домиками», 2010 год.

Вадим Кулаков «Яузские ворота», 2013 год.

Вадим Кулаков «Красный вечер», 2014. Здесь персонажи очень похожи на самих Кулакова и Власову.

Сказочно, страшно, иронично

Александра Власова родилась в 1978-м — это уже совсем другой коленкор.

Если Кулаков — философия и вечные ценности, то Власова — дерзость, ирония и почти мемное искусство.

На её полотнах разворачивается сумасшедший карнавал: обнажённые люди (и их много!), бутылки с крепким алкоголем, русалки с красными ногтями, сидящие в вазе с фруктами, пляшущие под луной кикиморы, странные барышни и предновогодние сны.

По словам критиков, Власова работает «сказочно… страшно… иронично… по-женски хлёстко».

Она смешивает кич и лубок, реальность и фантазию.

Одна из рецензий описывает это так: «Наивно и всегда с верой в волшебство и чудо вываливает из вечного рога изобилия плоды, цветы и разноцветных женщин — таких же маленьких и съедобных, как ягоды и красная икра».

Её мир — это сказка для взрослых, где можно и посмеяться, и ужаснуться. Александра Власова показывает пёструю и суматошную повседневность.

Алкоголь, сказочные персонажи, библейские сюжеты и яркая Москва — всё смешано в одном весёлом винегрете.

При этом миры Кулакова и Власовой висят рядом. Дерзость и философия, ирония и глубина. Крестьяне с вечными ценностями — и голые тётки с недопитой водкой.

Александра Власова «Меркнут знаки зодиака», 2026 год.

Александра Власова «Красная стрела», 2026 год.

Александра Власова «Предновогодний сон», 2003 год.

С позитивным посылом

На открытии директор музея Наталья Марченко сказала, что художники показывают не просто быт в конкретных локациях, а то, что всё это — часть бесконечности.

Мы все — точки во времени, но жизнь каждого ценна.

А ещё есть сознание, и оно нелокально: мысли и впечатления живут в этом пространстве параллельно физическому телу.

— И это больше относится к Александре Власовой, — отметила Марченко. — Не каждый может всё, что рождается в сознании, перенести на бумагу. А у неё получается — красочно, ярко, с позитивным посылом.

Куратор выставки, галерист Михаил Стенин, добавил, что этих художников объединяет главное: они «идентичны нашей русской земле».

И при этом очень современны. Даже Кулаков, которого уже нет с нами, звучит сегодня актуально.

На вернисаж собралось много народа, были жаркие обсуждения — равнодушных не осталось.

Калужские художники, глядя на всё это, говорили, что такой стиль Власовой идёт от 1990-х и от монументальной живописи.

Но все сошлись на одном: работы добрые и местами очень смешные.

Ну а посмотреть на это сумасшествие можно до 23 августа. 18+