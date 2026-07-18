Хочешь выйти замуж? Искупайся в озере Любви: рассказываем, где его найти

Куда недалеко от города можно отправиться за впечатлениями.

Фото атвора и министерства природы и экологии Калужской области. Озеро Любви красиво в любое время года.

Фото атвора и министерства природы и экологии Калужской области. Озеро Любви красиво в любое время года.

Любителям загородных прогулок, фотографам и тем, кто хочет узнать свой родной край с совершенно новой стороны, в Калужской области есть на что посмотреть.

На днях в библиотеке им. Белинского главный специалист министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга Новикова рассказала о 40 необычных природных объектах региона.

В Калужской области есть загадочные карстовые озёра, каменная гряда и песчаные дюны. Сегодня мы расскажем, что можно увидеть совсем недалеко от города.

По словам специалиста, поиск новых уникальных природных мест идет постоянно.

Ольга Новикова

главный специалист министерства природных ресурсов и экологии Калужской области За мою деятельность удалось создать более 25 новых памятников природы. Эту работу мы ведём практически ежедневно: куда-то выезжаем, что-то ищем, что-то примечаем и потом уже принимаем решение: быть памятнику природы или не быть. Уникальных объектов в нашей области хватает.

Знакомые озера

Одним из самых популярных мест отдыха у калужан остаются Сероводородные озёра. История у них интересная.

— Все знают минеральный источник Резванский, но мало кто знает, что он находился не там, где сейчас, — пояснила Ольга Александровна. — Изначально он был на берегу Оки, чуть дальше от озёр.

Но в конце 1990-х из-за падения уровня грунтовых вод и обмеления реки он исчез и на сегодняшний день не существует.

Памятником природы был объявлен тот источник, который мы сейчас считаем Резванским.

На самом деле это скважина, пробуренная более 50 лет назад. Она начала самоизливаться благодаря давлению газа из находящегося рядом хранилища.

Рядом с ней сделали два небольших прудика. Вода с запахом сероводорода, потому что рядом подземное хранилище газа.

Природную ценность представляет и лес вокруг озёр.

— Там растёт орхидея неотианта клобучковая, которая занесена в Красную книгу РФ, — добавила специалист. — Её там много, причём со стороны Анненок и со стороны Южного обхода.

Она чудом не пострадала при его строительстве.

Там есть сон-трава, зимолюбка зонтичная, можно увидеть муравьиного льва.

В прошлом году наш специалист нашла там редчайшие лишайники, которых раньше никто не видел.

Сам лес разноплановый: есть и сосновые участки, и дубовые рощи, и ельнички.

Чем интересна Вырка

Не менее известен у горожан пруд Вырка — искусственный водоём, созданный почти 200 лет назад в результате строительства плотины для завода. Сейчас он требует пристального внимания экологов.

— Проблемный объект: гидротехническое сооружение в аварийном состоянии, — отметила Ольга Александровна. — В прошлом году мы его немножечко отремонтировали, но этого недостаточно, требуется капремонт.

Чтобы провести его, нужно спустить весь водоём. Я на это пока не отваживаюсь. В прошлом году мы немного спустили воду для ремонта.

Это помогло убрать обнажившийся мусор: стекло, арматуру. Люди даже резали ноги, а там много детей. Сейчас пруд наполнили водой, он в хорошем состоянии.

Тем, кто любит туда ездить на отдых, напоминаю: не оставляйте мусор, уносите всё с собой.

Ну а в глубине пруда можно увидеть целую колонию серых цапель, а иногда и белых, которые занесены в Красную книгу области.

В поисках красоты

Богат на диковинки и Козельский район. Например, Гришинский пруд пока не имеет статуса памятника, но уже привлекает внимание.

— Мы изначально думали, что это территория Сухиничского округа, ведь у них не так много памятников природы, и мы пытались найти интересные объекты там. Но не получилось — объект оказался козельским, — улыбается Ольга Александровна. — Сейчас ведём работу по приданию ему охранного статуса.

В плане биоразнообразия он не уникален, он просто красив. А главное — там чистейшая вода!

По берегам и со дна бьют родники, которые питают пруд. Вода всегда холодная, кристально прозрачная.

Один из родников на берегу обустроен, люди приезжают туда за водичкой.

Отдельного упоминания заслуживает лиственничный лес по дороге из Козельска на Мещовск.

— Старые посадки сибирской лиственницы. Очень красиво, хотя там стал разрастаться борщевик Сосновского, мы с ним боремся, — говорит эксперт. — Но в таком количестве лиственниц в области больше нигде нет, разве что в старых парках, где деревья уже падают.

Любителям романтики Ольга Новикова рекомендовала озеро Любви, расположенное в Козельском районе на территории нацпарка «Угра».

— На самом деле это пруд на реке Железенке, — пояснила она. — А называется он так из-за легенды: если искупаться — обязательно выйдешь замуж.

Не знаю, правда ли это, но место красивое. Озеро находится рядом с Оптиной пустынью. И туда приезжают в основном даже не на озеро, а на святые источники.

Это источники Серафима Саровского и Параскевы Пятницы. Они небольшие, но вода вкусная. Я была там во второй половине октября, и это было незабываемо!

По всему берегу озера в огромном количестве рос бересклет европейский — растение из Красной книги Калужской области.

Листвы на нём практически не осталось, зато плоды были ярко-красно-оранжевого цвета. Представьте: стоят кусты — и все красные. Незабываемое зрелище, я тогда сделала много фотографий.

Ещё одно чудо Козельского района — Засечный лес.

— По непонятным причинам он сначала не попал в нацпарк «Угра», — сказала Ольга Александровна. — Мы это устранили, включив 520 гектаров.

Лес старый, деревья падают, но мы стараемся ничего не трогать: пусть лежат, повышают биоразнообразие.

Весной там полно первоцветов — зубянки, лунник оживающий.

Есть и черемша. Но в памятнике природы собирать её нельзя, лучше проехать чуть дальше.

Здесь же нашли редкие грибы, которые мы внесли в новое издание Красной книги, — аурантипорус шафранно-жёлтый. Очень много лишайников.

К нам приезжали специалисты из Московской области, изучали их. Это такая кропотливая работа!

Они выискивали крупные деревья и начинали их вокруг осматривать лупой, каждую точку на стволе.

Могли часами стоять у одного дерева.

Стекольный песок

Но не только лесами и прудами богата Калужская земля. Есть у нас и свои дюны.

Самое знаменитое место в Перемышльском районе находится за Андреевским карьером — сосны на дюнах.

— Мало кто знает, что таких лесных массивов у нас несколько, — говорит специалист. — Они находятся под охраной. Самые небольшие по площади — это Корекозевские дюны, 219 гектаров.

Но если брать весь лес, это порядка 800 гектаров.

Более крупный объект — сосновые леса вокруг Козельска, территория национального парка «Угра».

А самый большой лесной массив — возле станции Теребень в Хвастовичском районе, сосновые леса на дюнах в долине реки Рессеты, где есть стекольный песок, который можно использовать для производства посуды и пузырьков из тёмного стекла.

Плюс и редких видов тут хватает. Например, под корнями сосен можно встретить муравьиного льва.

Достаточно присмотреться: если в песке есть маленькие воронки — значит, он там живёт.

Рядышком произрастает прострел раскрытый (сон-трава), который у нас практически везде уже исчез. Люди, к сожалению, его срывают, выкапывают, уносят на огород.

Они не понимают, что этот вид не будет у них расти. Здесь тоже есть редкая орхидея неотианта клобучковая и многие другие редкие виды.