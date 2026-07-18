Ребёнок - не ромашка в оранжерее: о травле в школе, домашних заданиях и зумерах

С помощником министра образования Калужской области Михаилом Морозовым в студии радио «КП-Калуга» на волне 93,1 ФМ мы поговорили о наследии Льва Выготского.

Фото: кадр из кинофильма «Чучело».

Поводом для беседы стало 130-летие со дня рождения выдающегося психолога.

Для академической среды Выготский фигура культовая, для широкой публики скорее имя из учебника по психологии, которое, увы, редко вспоминают за пределами университетских аудиторий.

Между тем именно Выготский ещё в 20-е годы прошлого века заложил основы того, как работать с трудными подростками, как не ставить на детях крест, а искать их потенциал.

Сегодня, когда школы сотрясают скандалы с буллингом, а родители ломают копья из-за домашних заданий и зачисления в 10-й класс, его идея о «зоне ближайшего развития» звучит не как архивная теория, а как инструкция к выживанию.

Но готовы ли мы её услышать?

Тайна буквы «Т» и зона ближайшего развития

- Михаил, что такое «зона ближайшего развития» и зачем о ней вспоминать спустя век?

- Лев Выготский - человек, которого нужно заново открывать. Его концепция проста и гениальна: оценивать ученика надо не по тому, что он умеет сейчас, а по тому, что он может сделать с небольшой помощью взрослого. Обучение должно опережать развитие, давать задания чуть сложнее его текущих знаний. Это не про зубрёжку, это про веру в потенциал. Кстати, мало кто знает, что его настоящая фамилия Выгодский, но он поменял букву д на т, чтобы его не путали с известным двоюродным братом-литератором.

Лев Семенович был настоящим футуристом от психологии. Работал в одной обойме с Мейерхольдом, Маяковским, Эйзенштейном. Они искали новое восприятие мира, а он цельную человеческую психику.

И сейчас, когда мы говорим о буллинге, о детских агрессиях, мы обязаны вспомнить, что Выготский одним из первых заявил, что психические отклонения можно и нужно корректировать педагогическими методами.

Не наказывать, а именно корректировать.

Буллинг: старый фильм и новые вызовы

- Травля в школах была всегда. Мы и сами дрались за углом. Но сегодня это вышло на федеральный уровень. Мария Львова-Белова предлагает закрепить понятие буллинга законодательно. Что делать Калужской области со всем этим?

- С одной стороны, инициатива правильная. С другой - мало ввести термин в закон, нужен механизм наказания. А его разработать крайне сложно, не вступая в противоречия с другими сферами права.

Но самое сложное решать это педагогическими методами. Вчера я слушал передачу про фильм «Чучело». Там прозвучала мысль, что главный виновник травли классный руководитель. Спорно, но есть в этом правда.

Взрослые часто оказываются стороной зла или, что хуже, стороной равнодушия. Учителя, которые не видят в себе причины негатива, которые списывают всё на сложных детей, и это проблема.

Кстати, о буллинге. В открытых источниках я не встречал списка самых буллинговых регионов. Обычно судят по числу скандальных видео в соцсетях. У нас тоже случаются резонансные истории. Однако, нельзя сказать, что ситуация вышла из-под контроля, но от нее не застрахована ни одна школа.

Психологические классы: учиться быть учителем

- В Калужской области открылись психолого-педагогические классы. Это дань памяти Выготскому или реальный инструмент?

- С 2023 года мы запустили это движение. Сейчас у нас 111 таких классов и групп. Чаще всего это 10–11-е классы, но есть и восьмые-девятые.

Дети изучают основы педагогики, психологии, культуру речи. Они ведут уроки в младших классах, с ними работают преподаватели КГУ.

Мы не зацикливаемся только на классике. Когда я вижу, что эксперты советуют прочитать лишь «Педагогическую поэму» Макаренко, я расстраиваюсь. Нужна современная литература, новые подходы.

Хотя, безусловно, без Выготского и Сухомлинского никуда. Их имена должны быть в современной школе, но не как музейный экспонат, а как живая основа.

Парадокс первоклашек: задания отменили, но они есть

- Вы проводите опрос о домашних заданиях для первоклассников. Зачем, если они отменены приказом Минпросвещения ещё с 2021 года?

- Вот тут и кроется главная бюрократическая коллизия.

Приказ Минпросвещения гласит, что обучение в первом классе не предполагает оценивания и домашнего задания. Но одновременно есть гигиенические нормативы Роспотребнадзора, где для первого класса прописано: на подготовку домашки - не более часа.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Поэтому мы и провели опрос. И, кстати, большинство родителей высказались за домашние задания. Парадокс? Да. Но такова реальность.

- А что делать родителям, у которых ребёнок приходит и говорит: «Мне поставили двойку и задали три столбика»?

- У нас нет жёсткого запрета на федеральном уровне, есть формулировка «может вестись без». Это отдано на усмотрение школы.

Если родители недовольны, они могут идти к директору или в родительский комитет. На практике же большинство школ в первом классе задания всё-таки не задают и оценки не ставят.

- То есть вы не будете издавать волевой приказ «запретить всем»?

- Мы лишь напомним директорам о существовании приказа Минпросвещения. Мы сейчас разбираемся в ситуации. Но универсального решения сверху не будет.

10-й класс: право есть, а места нет?

- Летняя боль родителей - куда идти после 9-го класса, если в родную школу не берут? Говорят: «Математический профиль, а у вас по алгебре тройка».

- Ситуация неприятная, но решаемая. Каждый выпускник 9-го класса имеет право подать заявление в 10-й класс и быть зачисленным.

Школы, действительно, формируют инженерные, педагогические, медицинские и другие профильные классы. Универсальных классов раньше вообще не должно было быть. По старому стандарту требовалось минимум два предмета на углублённом уровне.

Но сейчас стандарт меняется, он снова открывает возможность создавать универсальные классы. Новое положение вступит в силу с 1 сентября 2027 года. В этом году пока все классы останутся профильными.

- А что делать родителю, если ребёнок учился 9 лет в одной школе, а в 10-й его не берут? Сразу в министерство?

- Лучше сначала в городское управление образования. Если не решат, то приходите к нам. Мы подберём школу с подходящим профилем или с универсальным классом.

Да, возможно, придётся перейти в другую школу. Понимаю, что это некомфортно, но это не катастрофа.

Оранжерея, ромашки и зумеры

- Михаил, почему сегодня к детям относятся как к растениям в оранжерее? Мы выходили из советской школы закалёнными, а сейчас боимся, что ребёнок тряпку в руках подержит. Не перегибаем ли мы?

- Знаете, это ведь не школа так перегибает. Это изменилась ценность ребёнка в семье. Детство стало более значимым для родителей. И когда ребёнку становится некомфортно, родители реагируют острее.

Да, инфантильность есть. Помню статью Марины Ахмедовой про зумеров: им невозможно дозвониться в выходной, им не важна зарплата, им важны печеньки и красивый офис.

Это проблема воспитания, в том числе школьного. Но я не сторонник того, чтобы делать школу казармой. Всё хорошо в меру.

И вот здесь мы возвращаемся к Выготскому: помогать, но не делать вместо ребёнка.

Вместо резюме

Разговор получился долгим и не всегда удобным. Мы коснулись законодательных казусов, когда один приказ противоречит другому, психологической неготовности учителей и изменившегося запроса родителей.

Но главный вывод: школа - это не фабрика по производству отличников и не теплица для комнатных цветов. Это пространство, где ребёнка должны научить справляться с трудностями.

Лев Выготский

И у нас для этого есть главный инструмент - педагогика, которая, как учил Выготский, всегда должна забегать на шаг вперёд.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM можно послушать здесь.