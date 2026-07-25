Ледяной щит России: что объединяет наш город и Арктику

И как фотография пропавшей невесты Русанова привела калужан в Хатангу.

Фото автора и из архива Государственного музея современной истории России. Начальник первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс» Иван Папанин с медвежонком, 1937-38 гг.

Фото автора и из архива Государственного музея современной истории России. Начальник первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс» Иван Папанин с медвежонком, 1937-38 гг.

Государственный музей современной истории России привез в Калугу выставку об Арктике. И, как оказалось, мы с этим суровым регионом связаны куда теснее, чем думали.

Директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий Бессонов на открытии выставки сказал:

— Знаете, Калуга и Арктика — не такие уж и далекие соседи. Есть даже такое понятие — «Калужская Арктика». Взять хотя бы Прончищевых: наши знаменитые земляки, которые внесли огромный вклад в освоение севера. Так что мы имеем полное право считать эту историю немножко своей.

Но обо всем по порядку. Выставка открылась в доме Билибина (Шамиля) и будет работать до 9 августа.

Ее куратор, сотрудник музей современной истории России Марина Лаптева рассказала, что осваивать Арктику наши предки начали еще в XII веке.

Марина Лаптева

Куратор выставки. Многие поколения российских моряков и первооткрывателей осваивали эти территории ценой невероятных усилий. Поморы на простых деревянных суденышках добирались до Новой Земли! А в 1648 году якутский казак Семен Дежнев проплыл проливом между Евразией и Америкой. Но тогда, к сожалению, эту историю не записали, и спустя 80 лет Петр I отправил туда Беринга. И пролив назвали в его честь.

За каждым экспонатом на этой выставке — чья-то жизнь.

— В начале XX века барон Толль отправился к Новосибирским островам и пропал без вести, — продолжает куратор. — Погиб и Георгий Седов, мечтавший достичь Северного полюса. Это были не просто экспедиции, это были подвиги.

Особый блок выставки — советская эпоха. 30-е годы прошлого века, время романтики и героизма.

Тогда государство всерьез взялось за освоение Севера.

Помните историю с «Челюскиным»? Когда пароход зажало льдами, он затонул. 104 человека высадились на льдину и жил там в течение двух месяцев.

— Вся страна тогда переживала! — говорит Марина Лаптева. — Этих людей спасали летчики. Именно тогда первые семь летчиков получили звание героев Советского Союза.

Гидографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. район о. Врангеля, спуск водолаза с судна «Таймыр», 1914 год.

Снаряжение дрейфующей полярной станции «Северный полюс» грузят на воздушные корабли, 1937 г.

Что ищут в Хатанге

Калужанин Руслан Смоленский давно занимается исследованием Таймыра.

— Самый интересный для меня документ, который привезла куратор выставки Марина Лаптева, это снимок экспедиции Владимира Русанова перед их прибытием на Шпицберген, — рассказывает он.

— Арктика неохотно отдаёт свои тайны, и эта экспедиция до сих пор числится пропавшей.

Каким образом она из Шпицбергена оказалась предположительно на западном Таймыре — неизвестно.

На этом фото запечатлена и невеста Русанова. Это последний кадр перед отплытием.

И как раз сейчас наш земляк Виталий Горшков направляется к Хатанге.

За много лет путешествий по Таймыру он нашёл захоронение, которое предположительно может принадлежать невесте Русанова. так что впереди у него колоссальная работа, а сезон на Севере длится всего месяц.

Чем ценны музейные именно экспонаты? Например, можно посмотреть на карте, где находится остров Врангеля.

И если бы наши мужественные моряки не вырвали оттуда американский геодезический знак, а его американцы сразу поставили, как только после революции российская государственная власть ослабла, ещё неизвестно, чей бы суверенитет был над островом.

А эти районами полны олова, золота и прочих ресурсов. Это говорит о том, насколько было важно то, что делали наши первопроходцы.

Поделился Руслан Смоленский и своими впечатлениями от арктической погоды:

— Минус тридцать в Калуге воспринимается совсем иначе, чем в Арктике.

Работая на Чукотке в самых суровых условиях, я загадочным образом сначала начинал чувствовать, как замерзают кости, не подумайте. что я чудю.

Там холод носит совершенно другую природу, он буквально ломает тебе колено. И дальше стоит очень остро вопрос: сдаёшься ты или нет?

При этом местные жители веками жили в гармонии с этой стихией.

- Арктика - это пустое пространство, ветер там 35-40 м/с. Я изучал устройство чукотской яранги - это совершенно потрясающая вещь, - говорит исследователь.

- Конструкция, стоящая на трёх главных шестах, и там еще порядка 10 -11 вспомогательных, накрытая шкурами, спокойно выдерживает такие ветра.

Теперь вспомним историю США, где ветер 42 м/с в буквальном смысле слова стёр целый ряд городов. А чукотские яранги стоят.

Шлем Чкалова.

Пометки красным карандашом маршрутов беспосадочных перелетов на карте сделаны Чкаловым.

Туполев, Беляков, Чкалов, Байдуков у самолета «АНТ-25» накануне перелета Москва-Камчатка- о. Удд.

Встреча Чкалова, Байдукова, Беляева у площади Кировские ворота в Москве, 1936 год.

Поздравление Сталину со Шпицбергена.

Причем здесь Колчак

Экскурсовод Виталий Петраков провел по трем периодам выставки: дореволюционному, советскому и современному.

—Мало кто знает, Александр Васильевич Колчак, тогда еще молодой морской офицер, участвовал в экспедиции барона Толля.

Они занимались изучением побережья Северного Ледовитого океана. Когда Толль пропал, именно Колчак организовал спасательную операцию.

Его план называли безумным, адмирал Макаров был против. Но Колчак рискнул, нашел следы экспедиции и доказал, что друг погиб.

Правда, за это он расплатился здоровьем: тяжелая болезнь суставов мучила его всю жизнь.

На выставке можно увидеть макеты кораблей, фотографии, личные вещи исследователей, например, шлем Валерия Чкалова, в котором он совершил свой знаменитый беспосадочный перелет, и карту с пометками, сделанными его рукой.

А еще — костюм Папанина: унты и куртку. Его команда дрейфовала на льдине 274 дня, проводя исследования и преодолев 4000 километров.

— Смотрите, — показывает Петраков на транспортир. — Молодежи будет полезно посмотреть, как планировались маршруты сто лет назад.

Барон Эдуард Васильевич Толль, российский ученый, географ и геолог. Исследователь Арктики, организатор экспедиций.

Полярный костюм Папанина.

Стенд о современном периоде Арктики.

Возвращение в Арктику

В 1970-80 гг. в Арктике была огромная инфраструктура. Понималось значение этого региона, строились арктические станции. Но в 1990-е про Арктику забыли, станции бросали, даже не консервируя.

Считали, что закончилась холодная война и гонка вооружений, теперь мы будем со всеми дружить, и этот регион не нужен.

Но в 2000-х годах начали возвращаться в Арктику. Время показало, что Арктика — это стратегия, ресурсы и будущее.

Сегодня Россия снова здесь, у нас самый мощный в мире атомный ледокольный флот. И мы в Калуге теперь знаем об Арктике чуть больше. 0+