ФАС: цены на бензин в Калужской области поднимают «Травки-Муравки»

В нашей студии поговорили с руководителем калужского УФАС Дмитрием Каретиным на самую актуальную тему последнего месяца.

В минувший понедельник, 13 июля в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» шел разговор о топливном кризисе в регионе, который уже несколько недель доставляет большие проблемы автолюбителям.

Мы пригласили на разговор человека, чье ведомство следит за ценами и честностью на рынке.

Руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Каретин рассказал, почему у крупных сетей бензин не дорожает, зачем люди скупают топливо канистрами и когда всё это закончится.

Приехали с канистрами и создали проблему

- Дмитрий Вячеславович, как ваше управление определяет, на что реагировать? Жалобы, или вы сами мониторите?

- Мы обращаем внимание на все поступившие жалобы и обращения. Если человек просто пишет, что повысились цены, мы просим уточнить: где, когда, кто повысил. Многие сразу прилагают чеки, указывают адреса. В этом случае проводим проверку.

- За время этого топливного кризиса чаще всего упоминалась одна АЗС в Ульяновском районе. Это единственный яркий пример или были ещё?

— По Ульяновскому району обращение на рассмотрении. Но если смотреть в целом: большинство заправок у нас принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК).

Это когда от добычи до продажи бензина в бак.

Они цену увеличили совсем незначительно, копеек на 10–20. А вот независимые участники закупаются у других оптовиков и там цена уже другая.

- А как вы определяете: цена искусственно завышена или экономически обоснована?

— Есть Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа. Там торгуют бензином и дизелем. Есть цена за тонну, которая складывается по итогам торгов. Смотрим и сравниваем.

- Тогда как получается, что на маленьких заправках цена взлетает?

- Они закупаются в других регионах. Например, у нас были вопросы по поставкам дизеля двум сельхозпроизводителям. Они закупались в Московской области, там цена была процентов на 30–60 выше.

Плюс, если у них долгосрочные контракты с ВИНКами приостанавливаются, то они вынуждены искать других продавцов, а там спрос выше и цена дороже.

Очереди, потому что бензин есть

- Одна из крупных компаний, я слышал, в два раза увеличила поставки топлива в регион. Это правда?

- Да. Доля рынка у них возросла чуть ли не в два раза. Цена при этом не выросла. У нас один из самых дешёвых уровней цен на бензин и дизель по ЦФО и по стране. Компания просто вошла в положение и помогает нам преодолеть ажиотажный спрос.

- Ажиотажный спрос — это о чём?

- Если раньше потребляли одно количество бензина, а тут стали на 50–60% больше. Это тяжело для заправок.

Бензовоз раньше приезжал раз в 3–4 дня, а теперь его за день сливали весь. Приезжали с кубовыми ёмкостями, канистрами, заправлялись по кругу.

- И поэтому выросла цена?

- Где вы видели, что бензин подорожал? 92-й стоит столько же, 95-й столько же, дизель столько же.

- Тогда почему очереди?

- Парадокс: очереди стоят именно потому, что бензин есть. Люди привыкли, что у нас дешевле, чем в соседних областях. И на выходные приезжают из Москвы и Подмосковья.

Плюс наши местные, услышав про проблемы, тоже решили на всякий случай залить.

Соль, гречка и канистры в одном углу

- Часто люди с канистрами заезжали на АЗС по кругу несколько раз. Это реально проблема?

- Да. Представьте, вы каждый день покупаете батон хлеба. А тут резко стали покупать два, пять, десять, ещё мешок из-под картошки набили.

После вас приходят люди, а хлеба нет. Что делать? Вот так и с бензином.

- Но это же не факт, что завтра он подорожает.

- Именно. Это паника. Я сам езжу заправляться, стою в очередях, разговариваю с людьми. А потом читаю комментарии в соцсетях, там такие дикие вещи пишут.

Мне кажется, часть комментариев вообще проплачена.

- Вы предлагали ввести в Калужской области систему «чётные-нечётные» номера, как в Орловской?

- Мы обсуждали этот опыт с правительством области. Но это решение принимает правительство, не мы.

В Орловской области ввели и там очередей вообще не стало.

- А ограничение 20–30 литров на одну машину — это законно?

- Если такие полномочия есть у региона, то почему нет? Это один из способов сбить ажиотаж.

Про льготные заправки для чиновников

- В сети много негатива по поводу того, что машины чиновников заправляют без очереди.

- Я не знаю, о чём вы говорите. Машины экстренных служб - скорая, пожарные, полиция, МЧС - их водители пропускают добровольно.

А машины моей службы, например, стоят в общей очереди.

- Но был прецедент в Обнинске. Опубликовано видео, где спецавтомобиль одной из контролирующих служб заправлялся вне очереди и не в бак, а в бочку, которая стояла в багажнике.

- Если надо экстренно выезжать, это возможно. Но есть и государственные контракты. Заправки обязаны иметь резерв для их исполнения.

Неисполнение контракта — это серьёзные штрафы и включение в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Никто на это не пойдёт.

«Травки-муравки» и ценник 125 рублей

- Вы упомянули независимые заправки. Вот в Обнинске, говорят, цена была 100 с лишним рублей.

- Мы проверяли. Стоит заправка, где ценник 125 рублей. Делаем запрос, предприниматель отвечает: «Мы закупили за 110, нам надо заработать 15 рублей на налоги, зарплату, содержание». Вопрос: где закупили? В Московской области. А рядом — заправка «Роснефти», где цена 66 рублей и бензин в наличии.

- То есть проблема не в том, что бензина нет, а в том, что люди выбирают не ту заправку?

- Да. Если посмотреть чеки, там написано не «Газпромнефть», а «индивидуальный предприниматель Иванов» или ООО «Травки-муравки». Вот эти «Травки-муравки» нам ценники и поднимают.

- А как же конкуренция?

- Конкуренция должна развиваться. Но для стабильности на топливном рынке нужны отношения с вертикально интегрированными компаниями, у которых есть свои нефтебазы.

Про картельные сговоры

- Есть ли на территории Калужской области признаки картельного сговора?

- Картельный сговор может быть направлен на поддержание, повышение или понижение цен. Если мы возьмём наших крупных игроков, то там признаков сговора нет.

Цена у нас, повторю, одна из самых низких.

- Но цены-то взлетели в один-два дня!

- Я не видел, чтобы повышались цены на бензин у вертикально интегрированных компаний. У частников - да, разнонаправленная динамика: где-то 70, где-то 77, где-то 80.

Но, если бы был сговор, все подняли бы до 120 синхронно. Этого нет.

- А штрафы за нарушения большие?

- Самый большой штраф, который мы накладывали в Калужской области, 174 миллиона рублей. Это был сговор при строительстве.

Если говорить о топливном рынке, то за картельный сговор предусмотрены оборотные штрафы, дисквалификация, вплоть до уголовной ответственности.

Главное не паниковать

- Сколько, по вашему опыту, нужно времени, чтобы люди успокоились?

- В прошлые разы, когда возникала ситуация с сахаром или гречкой, несколько недель, и ситуация закрывалась. Сейчас, думаю, будет то же самое.

- Но вы же не просто успокаиваете? У вас есть факты?

- Факты такие: бензин есть. Можно всегда поехать и заправиться. Да, в разное время бывает очередь.

- И последнее: что делать с теми, кто продаёт бензин с рук?

- К нам официальных жалоб не поступало. Но такие факты есть. Подходят к заправкам, предлагают. Я бы посоветовал не покупать. Во-первых, непонятно, что там намешано. Во-вторых, это опасно.

- Опасно?

- Современный бензин с присадками и они разлагаются. Через месяц его даже в триммер не зальёшь.

А если хранить в канистре в гараже, то при жаре канистра расширяется, даёт течь, пары бензина легко воспламеняются. Включил свет и хлопок.

Подкаст радио программы «Диалоги» с Дмитрием Каретиным в студии «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM слушайте здесь.