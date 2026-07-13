Сквозь объектив: фотографы показали в Калуге, что скрыто за повседневностью и рутиной

Рассказываем о главном фото-событии недели.

Фото автора и участников фестиваля.

Три дня в Калуге кипела творческая жизнь: со всей страны съехались фотохудожники, чтобы показать свои работы, обменяться опытом и просто пообщаться по душам.

На минувших выходных наш город на три дня превратился в столицу фотоискусства.

Здесь традиционно прошёл Всероссийский фестиваль «Молодая фотография».

Это событие объединило на одной площадке пять разных фестивалей из России и Беларуси.

У каждого — свой почерк, своя публика и свой взгляд на то, что должно получиться в объективе.

Здесь встретились и строгая черно-белая «Фотострелка», и технологичный «Свет и Цвет», и витебский «ФотоКрок», и краснодарская PhotoVisa, и питерская «Творческая мастерская».

Вдохновившись японскими хоррорами

Фестиваль был открыт для всех: неважно, снимаете ли вы на профессиональную камеру или только учитесь ловить красивые кадры на смартфон.

Заявки на участие подали 150 человек.

Программа оказалась плотной: лекции, разборы портфолио, мастер-классы и даже экскурсии по усадьбе Гончаровых и дому Щепочкина.

Но самое интересное, конечно, происходило на самих выставках.

Калужские супруги Мария и Александр ЗАВЬЯЛОВЫ в холле ИКЦ представили проект «Литмотив». И это не скучные натюрморты.

Мария в серии «Осколки ужаса» вдохновлялась японскими манга-хоррорами — одноимённым сборником Дзюндзи Ито.

Фотографии — не прямое цитирование рассказов, а поиск новых размышлений и образов.

Какие ужасы хранит в себе человеческое сознание и на что оно способно? Какой он — страх человека перед неизвестным?

Снимала Мария очень нестандартно: на телефон, на камеру, через детский фотоаппарат с термоплёнкой.

Это метод мультиэкспозиции — наслаивание изображений, сделанных на разные устройства.

Частью кадра может стать что угодно: остатки чая, жировые пятна или мыльная пена.

Александр же использовал технику фотофильтрум.

Его серия «Легенда о Колыбели снов» — о свете поэзии, перерождении через слово.

Сейчас посмотреть на это волшебство можно совершенно бесплатно. Выставка «Литмотив» в Инновационном культурном центре будет работать до августа. 0+

Невидимое глазами юных фотографов

Отдельного внимания заслуживает выставка «Невидимое».

Это работы учеников нашей калужской фотостудии «Улыбка», которую 35 лет назад основал Виталий Гришаков. К сожалению, мастера не стало в 2019 году.

Сейчас студию ведут его выпускницы, призёры всероссийских и международных конкурсов Алена Кочеткова и Мария Завьялова.

Алена так объяснила замысел проекта:

— Большую часть дней в году мы следуем по привычным маршрутам, видим одни и те же улицы, дома, общаемся с одними и теми же людьми, пользуемся одними и теми же предметами.

Рутина приземляет, приглушает ощущения.

Человек, который берёт в руки фотоаппарат, получает особое зрение. Через объектив он видит то, что рутина сделала для других невидимым.

И окружающее пространство меняется, наполняется невиданными ранее сокровищами — лучи света оживляют и преображают привычные места и вещи, отражения открывают окна в иные пространства, пятна складываются в узоры и орнаменты.

София Гончарова, 10 лет «Во дворе».

Евгения Кузнецова, 14 лет «Солнечные брызги».

Ульяна Васильева, 12 лет «Прабабушка».

Мария Коннова, 12 лет «Закулисье».

Златослава Прохорова, 12 лет «Автопортрет».

Оказаться в Зазеркалье

Гости из Балашихи — Екатерина Вишневская и Александр Тарасенков — привезли в Калугу проект «Зазеркалье».

Это черно-белые снимки девочек в танцевальном классе.

Авторы признаются, что вдохновлялись сказкой Льюиса Кэрролла про Алису.

В их кадрах танец — это не просто движения, а язык эмоций и познание себя.

Фотографы используют чёрно-белую палитру и асимметричные композиции, создавая ощущение неустойчивости границы между мирами, словно зритель заглядывает в зазеркалье, где привычные законы теряют силу.

— Здесь страхи превращаются в силу, ограничения — в трамплин для полёта фантазии, а привычные правила игры теряют значение, — пояснили авторы, приглашая зрителей заглянуть в эту параллельную реальность.

Три дня фотографы и зрители общались, спорили и делились впечатлениями.

Сами участники признались, что фестиваль подарил массу ярких моментов, новых знакомств и идей.

И главное — напомнил нам, что даже в самом привычном калужском дворе можно увидеть настоящую магию. 0+