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Сквозь объектив: фотографы показали в Калуге, что скрыто за повседневностью и рутиной

Рассказываем о главном фото-событии недели.
Татьяна Светлова
13.07, 13:00
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Фото автора и участников фестиваля.
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Три дня в Калуге кипела творческая жизнь: со всей страны съехались фотохудожники, чтобы показать свои работы, обменяться опытом и просто пообщаться по душам.

На минувших выходных наш город на три дня превратился в столицу фотоискусства.

Здесь традиционно прошёл Всероссийский фестиваль «Молодая фотография».

Это событие объединило на одной площадке пять разных фестивалей из России и Беларуси.

У каждого — свой почерк, своя публика и свой взгляд на то, что должно получиться в объективе.

Здесь встретились и строгая черно-белая «Фотострелка», и технологичный «Свет и Цвет», и витебский «ФотоКрок», и краснодарская PhotoVisa, и питерская «Творческая мастерская».

Вдохновившись японскими хоррорами

Фестиваль был открыт для всех: неважно, снимаете ли вы на профессиональную камеру или только учитесь ловить красивые кадры на смартфон.

Заявки на участие подали 150 человек.

Программа оказалась плотной: лекции, разборы портфолио, мастер-классы и даже экскурсии по усадьбе Гончаровых и дому Щепочкина.

Но самое интересное, конечно, происходило на самих выставках.

Калужские супруги Мария и Александр ЗАВЬЯЛОВЫ в холле ИКЦ представили проект «Литмотив». И это не скучные натюрморты.

Мария в серии «Осколки ужаса» вдохновлялась японскими манга-хоррорами — одноимённым сборником Дзюндзи Ито.

Фотографии — не прямое цитирование рассказов, а поиск новых размышлений и образов.

Какие ужасы хранит в себе человеческое сознание и на что оно способно? Какой он — страх человека перед неизвестным?

Снимала Мария очень нестандартно: на телефон, на камеру, через детский фотоаппарат с термоплёнкой.

Это метод мультиэкспозиции — наслаивание изображений, сделанных на разные устройства.

Частью кадра может стать что угодно: остатки чая, жировые пятна или мыльная пена.

Александр же использовал технику фотофильтрум.

Его серия «Легенда о Колыбели снов» — о свете поэзии, перерождении через слово.

Сейчас посмотреть на это волшебство можно совершенно бесплатно. Выставка «Литмотив» в Инновационном культурном центре будет работать до августа. 0+ 

Невидимое глазами юных фотографов

Отдельного внимания заслуживает выставка «Невидимое».

Это работы учеников нашей калужской фотостудии «Улыбка», которую 35 лет назад основал Виталий Гришаков. К сожалению, мастера не стало в 2019 году.

Сейчас студию ведут его выпускницы, призёры всероссийских и международных конкурсов Алена Кочеткова и Мария Завьялова.

Алена так объяснила замысел проекта:

— Большую часть дней в году мы следуем по привычным маршрутам, видим одни и те же улицы, дома, общаемся с одними и теми же людьми, пользуемся одними и теми же предметами.

Рутина приземляет, приглушает ощущения.

Человек, который берёт в руки фотоаппарат, получает особое зрение. Через объектив он видит то, что рутина сделала для других невидимым.

И окружающее пространство меняется, наполняется невиданными ранее сокровищами — лучи света оживляют и преображают привычные места и вещи, отражения открывают окна в иные пространства, пятна складываются в узоры и орнаменты.

 

София Гончарова, 10 лет «Во дворе».
София Гончарова, 10 лет «Во дворе».
Евгения Кузнецова, 14 лет «Солнечные брызги».
Евгения Кузнецова, 14 лет «Солнечные брызги».
Ульяна Васильева, 12 лет «Прабабушка».
Ульяна Васильева, 12 лет «Прабабушка».
Мария Коннова, 12 лет «Закулисье».
Мария Коннова, 12 лет «Закулисье».
Златослава Прохорова, 12 лет «Автопортрет».
Златослава Прохорова, 12 лет «Автопортрет».

Оказаться в Зазеркалье

Гости из Балашихи — Екатерина Вишневская и Александр Тарасенков — привезли в Калугу проект «Зазеркалье».

Это черно-белые снимки девочек в танцевальном классе.

Авторы признаются, что вдохновлялись сказкой Льюиса Кэрролла про Алису.

В их кадрах танец — это не просто движения, а язык эмоций и познание себя.

Фотографы используют чёрно-белую палитру и асимметричные композиции, создавая ощущение неустойчивости границы между мирами, словно зритель заглядывает в зазеркалье, где привычные законы теряют силу.

— Здесь страхи превращаются в силу, ограничения — в трамплин для полёта фантазии, а привычные правила игры теряют значение, — пояснили авторы, приглашая зрителей заглянуть в эту параллельную реальность.

Три дня фотографы и зрители общались, спорили и делились впечатлениями.

Сами участники признались, что фестиваль подарил массу ярких моментов, новых знакомств и идей.

И главное — напомнил нам, что даже в самом привычном калужском дворе можно увидеть настоящую магию. 0+

 

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