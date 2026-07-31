«Приходи ночью, выдам по-тихому»: век назад сосед развел соседа в калужской деревне

Как получить два магарыча с одного хомута.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева, работавшие в конце ХIХ – начале ХХ вв. в Калужской губернии писали про Жиздринский уезд:

«Профессиональных воров в трех взятых мною волостях нет, если не считать цыган, которые живут в Бутчинской волости. Но мелкое воровство в некоторых деревнях встречается довольно часто.

Особенно таким воровством отличается деревня Гуличи Бутчинской волости.

На сельских ярмарках и базарах гуличевцы таскают у торговцев пряники, баранки, булки, яблоки, калачи.

Тряпичник, когда заезжает в Гуличи, тоже постоянно настороже. В других деревнях окружат его бабы со всех сторон, а ему и горя мало, откроет сундук и делает свое дело: показывает товары, торгуется, отмеривает, отсчитывает, на баб и не смотрит, что они там делают.

В Гуличах так нельзя, там смотри в оба. а то товар растащат.

Но особенно эта мелкая кража развита между своими деревенцами.

- Этакая гадость у нас завелась, - жалуются сами же гуличевцы. – Ни вожжей, ни топора не смей забывать на своем же крыльце, все растащат».

Обманывают односельчан

«Не прочь гуличевцы и мелкой мошеннической проделки. Например, в их деревне лет 25 уже проживает мелкий торговец Катич.

Раз у него пропал хомут, который стоит рублей пять. Через несколько дней после пропажи к нему приходит сосед-крестьянин.

- Здравствуй, Егорыч, я к тебе по делу: твоя пропажа нашлась, - говорит он.

- А где она, покажи.

- Нет, я даром показывать не буду, ставь магарыч.

За магарычем дело не стало, Катич угостил соседа водкой и закуской.

- Ну слушай, сосед, - говорит мужик. – Твою пропажу я уже выручил. Только выдам я ее тебе ночью, когда все заснут, я тому человеку обещал, что не выдам.

Катич согласился. Ночью мужик повел его к себе на двор, разыскал у себя под поветью хомут, надел на руку Катича и закричал, что было силы: «Караул, вора поймал!» На крик сбежались соседи.

Катич в свое оправдание говорил, что пришел по зову того мужика, чтобы получить от него свой пропавший хомут.

- Ну нет, - возразили мужики. – За своим в полночь не крадутся, а свое берут днем и при всех.

Покричали, погалдели мужики и кончили тем, что вытребовали с Катича четверть водки.

-А то мы тебя туда упечем, куда ты и не думал, - говорили они.

Надо прибавить, что все мужики отлично понимали проделку своего соседа».

Кражей не считают

«В других деревнях, хоть и нет такой поголовной кражи, но есть отступления от строгой честности.

Например, очень редкий работник не отсыпет мерку зерна на гумне своего хозяина и не украдет муки, если его пошлют на мельницу.

Такая кража не считается даже особенным пороком, и, чем богаче хозяин, тем кража считается извинительней.

Тот же самый работник, который крадет на гумне своего хозяина, ничего не возьмет из его клети, не украдет у него денег и не пойдет на чужое гумно, если там останется ночью ворох хлеба.

Принять краденное от чужого работника уже совсем не считается дурным. У меня был работник, который не крал и очень соблюдал хозяйские интересы.

Раз я послала его купить мякины у одного из соседей.

- Дайте мне еще 10 копеек, я вам привезу мякины вдвое, - сказал он, принимая у меня деньги.

- Как же ты сможешь за 10 копеек взять столько же. сколько возьмешь за рубль? – спросила я.

- Да разве там хозяин отпускает? Дам гривенник Гришке, он мне вдвое и насыпет.

- Да ведь это воровство.

- Не вы с вами крадем, не на нашей душе и грех, - наивно ответил Стефан.

Нажиться от богатого хозяина не считается дурным.

- Ведь он такого купца или барина главным приказчиком был, при таком хозяйстве все что-нибудь к рукам прилипнет, - говорят в таких случаях крестьяне.

Но при этом они строго осуждают того, кто разоряет и бессовестно обманывает хозяина.

- Подлец, - говорят они о таком человеке. – Ему доверяют. а он разоряет, настоящий человек и себе пользу возьмет, и хозяину прибыль даст.

Семейные кражи считаются предосудительными и встречаются редко, если не считать коровье масло, от которого все хозяйки стараются взять что-нибудь потихоньку от семьи и продать в свою пользу».