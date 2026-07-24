Калуга-Эфиопия: как правнучка имама Шамиля Маруся жила в Африке

И что стало с домом, годе жила ее семья.

Фото автора и из архива Татьяны Денисовой.

Фото автора и из архива Татьяны Денисовой.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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На «Морозовских чтениях» в библиотеке им. Белинского краевед Татьяна Денисова поделилась удивительными поворотами судьбы потомков имама Шамиля.

— Начну с того, что 8 сентября 1859 года русские войска под командованием князя Барятинского штурмом взяли высокогорный аул Гуниб и пленили Шамиля — духовного лидера Дагестана, - рассказывает Татьяна ДЕНИСОВА.

- Имама отвезли сначала в Петербург, где он прожил две недели, а затем в Калугу, куда его доставили 10 октября.

Татьяна Денисова исследует жизнь правнучки Шамиля.

В Калуге

-Вначале Шамил жил в гостинице Кулона (ул. Ленина, напротив Гостиного двора), пока в назначенный для него трёхэтажный дом Билибина на нынешней улице Пушкина, 4, переоборудовали в кавказском стиле.

Шамилю назначили 15 тысяч рублей годового содержания. А 5 января 1860 года в Калугу приехала вся его семья.

Шамиль прожил в нашем городе 9 лет.

26 августа 1866 года он вместе с сыновьями Гази-Мухаммадом и Мухаммадом-Шапи в парадной зале калужского дворянского собрания принёс присягу на подданство России.

Наш климат не лучшим образам сказывался на состоянии здоровья имама, он был уже не молод.

И в 1868 году ему разрешили переехать в Киев, а в 1869 году он получил разрешение посетить с паломнической поездкой Мекку с условием, что потом вернется в Россию.

В качестве заложников были оставлены его сыновья - Гази и Шапи с семьями.

Умер имам Шамиль 4 февраля 1871 года во время хаджа в Мекку.

Шамил с сыновьями.

Тайный брак внучки

— У Шамиля было 16 детей от восьми жен, — продолжает краевед — По крайней мере, пять сыновей.

И вот у одного из них, была дочь Нэфисат.

Она полюбила выходца из Харькова Ханефи Магомета-оглы. Он мусульманин, по отцу аварец, а мать - русская. В семье Шамиля было принято вступать в брак только с чистыми аварцами аристократического происхождения.

А про полурусского простолюдина речи быть не могло. Поэтому Нэфисат и Ханефи поженились тайно и уехали из страны.

Сначала отправились в Иорданию, потом в Эфиопию.

То, что они отправились именно туда, неудивительно, потому что в это время в Эфиопию, по приглашению правительства начало пребывать после революции множество русских иммигрантов - умных, образованных.

Они получали хорошие должности и никогда особо не нуждались.

Путешествие Нэфисат и Ханефи заняло больше месяца: с караваном верблюдов пересекли Аравийскую пустыню. Сначала переправились на рыболовной шхуне из Йемена в Джибути, затем — в Харар. Причем, вместе с детьми: у них к этому времени уже родились старшая дочь и сын.

Младшая дочь Назима, которую русские иммигранты звали Марусей, родилась уже в Хараре в 1922 году. Это правнучка имама Шамиля.

Успешный бизнес

Позже семья поселилась в Аддис-Абебе. Ханефи стал крупным предпринимателем, владел долями в постройке абиссинской железной дороги, торговыми лавками, плантациями, фабрикой угля, доходными домами.

В русской колонии семья пользовалась уважением. Каждый вновь появлявшийся в Аддис-Абебе русский бывал в гостях у Ханафи.

В их доме постоянно устраивались приёмы: музыкальные и поэтические вечера, ставились пьесы. Собирался весь цвет местной русской аристократии — графы Татищевы, Хвостовы.

В 1925 году приезжал даже великий князь Александр Михайлович, в 1927-м — учёный Вавилов. В саду читали стихи Пушкина и Тургенева.

В 1936 году страну захватили итальянские фашисты. Многие представители русской общины бежали и назад уже не вернулись. Семья Ханафи помогала эфиопским партизанам.

Всех членов семьи арестовали итальянские фашисты и отправили на четыре года в неаполитанскую тюрьму. Все имущество они потеряли.

Но, когда семья вернулась в Эфиопию, восстановила бизнес.

Юрий Лапин был внучатым племянником Ивана Тургенева.

Группа русских эмигрантов, 1950 гг.

Против воли родителей

Маруся в начале 1940-х поступила в университет Бейрута, изучала международное право, выучила французский, английский, арабский, персидский.

Потом вернулась в Эфиопию и встретила Юрия Лапина — дальнего родственника Ивана Сергеевича Тургенева.

Он родился в Орле, рос в имении Тургенева Спасское-Лутовиново.

С детства интересовался техникой. Но отец настоял, чтобы Юра стал военным.

Он во Франции военно-механический колледж.

После революции 1917 года в Россию не вернулся - женился на француженке и остался жить в Париже.

Во время Второй мировой войны воевал в Северной Африке в армии США, и подбитые танки восстанавливал прямо на поле боя.

После войны Лапин решил остаться в Египте, но его тогдашняя жена не хотела там жить. Они развелись.

Юрий работал в Каирском представительстве известной американской автомобильной корпорации, но потом перебрался в Эфиопию. Как и все русские, бывал в гостях у Ханефи, где и познакомился с Марусей.

В 1948 году они поженились, хотя родители Маруси были против: Юра был православным.

Вскоре Лепин получил эфиопский паспорт. Он разработал элеваторы для зерна, создал пароходную компанию, которую выкупил сам император.

На вырученные деньги семья приобрела землю. Стали выращивать хлопок. На участке прорыли каналы, построили дамбу.

В Эфиопии это было передовое хозяйство со своей больницей, школой и 1200 работников. Маруся каждый день объезжала угодья на лошади и контролировала рабочих.

В 1974 году после революции правительство национализировало их земли, дома и усадьбы. Оставили только виллу в Аддис-Абебе.

Приезжали в Россиию

— Юрий Лапин умер в 1997 году, Маруся — в 2018-м, — рассказывает Татьяна Денисова. — Их похоронили рядом на Аддис-Абебском кладбище. Долгое время их дом, окруженный садом, стоял пустым.

При Марусе он напоминал музей: на стенах висели картины, маски, клыки и головы животных, стояли лампы из страусиных яиц.

Детей у Маруси не было. Дочь и внуки Юрия от первого брака проживают в Италии. Недавно они продали дом Лапиных.

Я была там в 2019 году. Из дома уже были вынесены мебель, картины и другие вещи.

Родственников не заинтересовал только сарай, в углу которого в мешках был свален архив Лапина: письма, конверты, квитанции, фотографии.

Часть из них я тут же, рядом с сараем, на пеньке, перефотографировала.

Наши иммигрантки - женщины, вышедшие замуж за эфиопов - обращались в российское посольство, чтобы выкупить дом и сделать там музей русской иммиграции. Но затея не удалась.

Лапины много путешествовали по всему миру: были в Индии, Индонезии, Китае, объездили всю Южную и Центральную Африку .

В Россию Юрий и Маруся приезжали в 1994 году.