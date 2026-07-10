Учитель, который изменил историю Калуги и состарил город на 18 лет

Кем на самом деле был биограф Циолковского.

фото автора, Алекандра Кузина и Государственного архива Калужской области

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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11 июля 1891 года родился человек, который позже станет одним из главных знатоков жизни Циолковского. Это Сергей Иванович Самойлович.

В историю он вошёл как биограф великого учёного, но на самом деле его интересы были гораздо шире.

Об этом на «Морозовских чтениях» в библиотеке имени Белинского рассказал краевед и педагог Александр Кузин.

Александр Кузин

Педагог, краевед Самойловича чаще всего вспоминают как автора книги «Гражданин Вселенной», которая вышла в Калуге в 1969 году.



Безусловно, это главный его труд о Циолковском. Но сводить к этому всю его жизнь было бы ошибкой. У него было много и других научных интересов.

Передвинул день рождения Калуги

Мало кто знает, но именно Самойлович помог доказать, что Калуга старше, чем считалось раньше. Долгое время официальной датой первого упоминания города был 1389 год. Но Самойлович обосновал, опираясь на результаты лингвистического анализа древнего текста, что Калуга была форпостом Московского княжества на Оке и упоминалась в 1371 году. 18 августа 1969 года он опубликовал эту информацию в газете «Знамя». Сергей Иванович серьёзно изучал жизнь Антона Павловича Чехова. Он исследовал время, которое писатель провёл в селе Богимове Тарусского уезда, и даже вёл переписку с его сестрой — Марией Павловной. За эти изыскания в 1929 году Академия наук СССР официально признала Самойловича научным работником. Ну и конечно, он лично знал Константина Эдуардовича Циолковского. Дважды сопровождал учёного в Москву: на торжественное заседание по случаю 75-летия Циолковского и на церемонию вручения ордена Красного Знамени.

Предлагал сажать сады

— В 1918 году Самойлович окончил историко-филологический факультет Московского университета, — продолжает рассказ Александр Кузин.

— После этого долгие годы преподавал русский язык и литературу в школах разных городов: Липецка, Орла, Ржавы, Синельникова.

В мае 1927 года мы видим его фотографию среди учителей Алексинской школы — он её возглавлял. А уже через год, в 1928-м, он - в Калуге.

Александр Кузин изучал историю Калужского лицея № 9 имени Циолковского.

И здесь как раз и всплыла фамилия Самойловича, который в сборнике «Циолковский. Воспоминания современников» так описывает встречу с великим учёным:

«А где же вы сейчас работаете?» — спохватившись, спросил меня однажды Константин Эдуардович.

Я ответил, что преподаю литературу во 2-й железнодорожной школе, там, где он когда-то работал, в бывшем здании епархиального женского училища.

Работать интересно, живём передовыми идеями, но трудности теперь имеются.

Недавно на педагогической конференции учителя обсуждали вопрос её сближения школы с жизнью.

Я предложил начать работу по озеленению города и сказал, что хорошо было бы какую-нибудь улицу засадить фруктовыми деревьями.

Константин Эдуардович поинтересовался, как к этому отнеслись учителя?

— Весьма отрицательно, — ответил я. Не поняли. Ишь, чего захотел? Фруктовый сад на улицах города. Нам надо давать знания учащимся, а не отвлекать их на какие-то работы.

— Так это же замечательное дело! — воскликнул Константин Эдуардович. — Фруктовый сад на улице города — чудесно. А я мечтаю о фруктовых садах в небесном пространстве.

Краеведческий кабинет в школе

В 1920-е годы в школах стало модно преподавать через краеведение. Вводили так называемое комплексное обучение: предметы смешивались в единый комплекс знаний о природе, труде и обществе.

Главным инструментом стало школьное краеведение: экскурсии, интервьюирование и анкетирование, сбор гербариев, создание музеев при школах.

Самойлович возглавил краеведческий кабинет Сызрано-Вяземской железной дороги.

Но дорога была больше 1300 вёрст, железнодорожные школы находились в разных городах на всём её протяжении — в Пензе, Скопине, Алексине, на станции Узловая...

Чтобы учителя обменивались опытом, Сергей Иванович в 1929 году придумал выпускать специальный «краеведный» сборник «Краеведение и школа»: 32 страницы, 30 копеек, тираж — 300 экземпляров, печать на стеклографе.

Редколлегия состояла из девяти человек: от Калужского краеведческого музея — Самойлович, от железной дороги — Тарновский, от железнодорожных школ — Хабаров, Переверзева, Орлов, Шахмагонов, Самохин, от местных научных обществ — Малинин и Разломалин.

Предполагалось издание серьёзное, краеведческое, хотя и на базе железной дороги.

Самойлович даже составил подробный план, по которому можно было изучать любой край: от рельефа и климата до истории и промышленности.

— Он не только подкинул идею издания сборника, но и предложил план-схему конкретных краеведческих исследований: территория, рельеф, климат, почвы, население, благоустройство, культурный уровень и просвещение, быт, профессиональная жизнь, партийная жизнь, история, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, — перечисляет Александр Кузин.

— Интересно, что партийная жизнь, история, население — не на первых позициях, но это середина 1920-х годов, тогда это ещё можно было себе позволить.

Самойлович даже придумал, как будет выглядеть обложка — своеобразный «краеведческий паспорт» Калужского края.

На ней изобразил станцию Калуга с подписью ««Из лесу идет крестьянин-отходник» и перечислил местные промыслы.

К сожалению, неизвестно, вышел ли этот сборник в свет.

- Если бы удалось это в сборнике опубликовать, было бы здорово. Сегодня бери, открывай и работай по этой схеме, - говорит Александр Кузин.

Что отсалось после краеведа

Умер сергей самойлович в 1974 году.

В Государственном архиве Калужской области хранится его личный фонд.

Там есть его биографические материалы, педагогические труды, очерки и личные книги. Всё это доступно для исследования.

Сегодня мы знаем Сергея Ивановича не только как биографа «Гражданина Вселенной», но и как человека, который приблизил историю Калуги, дружил с Циолковским, переписывался с родственниками Чехова и придумал, как сделать школьные уроки живыми и интересными через изучение родного края.