Рассекреченные архивы ФСБ: как простой счетовод из Сухиничей стал легендой контрразведки

Сегодня, 12 июля, жители Сухиничского округа отмечают 84 года со дня освобождения от немецко-фашисткой оккупации. В этот день мы рассказываем об уроженце этих мест, разведчике Александре Марине, данные о котором УФСБ по Калужской области рассекретило совсем недавно.

В октябре 1941-го, в Сухиничи врывается 216-я пехотная дивизия под командованием Гильза. Бесконечные дни оккупации становятся адом для тысяч людей, около 700 из них за 114 дней расстреляны нацистами. Не было сомнений, что борьбе с подпольем и уничтожению мирных людей активно содействовали местные предатели.

Для их выявления и последующего возмездия в городе со специальным заданием был оставлен местный житель, агент НКВД Александр Марин – позывной «Алик».

Трудной дорогой

Александр родился в 1905 году. Транспортный узел, каким были Сухиничи, давал богатые условия для торговли, чем и занимались местные жители, в том числе его отец.

Ровная и благополучная жизнь закончилась, когда отец бросил семью, оставив ее не только без средств к существованию, но и фактически без крыши над головой.

В свои 13 лет Саша остался в семье старшим и был вынужден пойти работать.

Аналитический склад ума открыл возможность стать конторщиком, счетоводом, а потом и бухгалтером. После работы ходил в вечернюю школу, позже стал заочником финансового института.

В 1927-м пришло мобилизационное предписание. Марин в то время кормил пятерых нетрудоспособных родственников, и военком предоставил ему особую льготу – направил в переменный состав 81-й стрелковой дивизии, что базировалась неподалеку в Козельске.

Это означало, что бросать семью надолго не придется – нужно лишь периодически выезжать на сборы.

Именно на таких территориальных сборах в Калуге на толкового бойца обратили внимание в ОГПУ.

С этого момента у Александра началась вторая жизнь, о которой даже его родные узнают лишь спустя многие годы. И в этой параллельной жизни он носил совершенно другое имя - «Алик».

Невидимый фронт

Сухие строчки рассекреченного отчета гласят В октябре 1941 года «Алик» перед оккупацией города Сухиничи немецкими войсками был оставлен в тылу противника для внедрения в административные органы противника и выявления предателей и изменников Родины. Проживая на оккупированной территории в городе Сухиничи, поступил на службу к немцам начальником транспортного отдела городской управы, вошёл в доверие к представителям немецких властей, где прослужил до освобождения города Сухиничи Красной армией. К приходу Красной армии «Алик» работал у немцев и вместе с другими был арестован, а затем из-под стражи освобождён

Реальность же была куда жестче, чем можно подумать, читая сухие строчки рассекреченных документов.

Уже на второй день оккупации у дома Марина, простого бухгалтера райпо, в сопровождении эсэсовцев появился бургомистр Корендовский и предложил поработать на пользу рейха.

Сказалось «купеческое» происхождение, а главное - отец Александра в нэповские времена был партнером нынешнего бургомистра.

После необходимой паузы Марин согласился возглавить транспортный отдел горуправы. Следует понимать, что в этот момент он в глазах земляков и даже родственников стал предателем.

Можно только предполагать, сколько ненависти испытывали к нему местные жители все дни оккупации Сухиничей и сколько невысказанных вслух проклятий бросали они ему в спину.

Удостоверение, выданное Марину немецкой военной комендатурой.

После внедрения в органы оккупационной власти перед Мариным стояла вполне понятная задача: устанавливать доверительные отношения, наблюдать и запоминать.

С этим Александр справлялся: импозантный, общительный, толковый он быстро стал приятельствовать с городской верхушкой, поставленной немцами. Да и сами оккупанты после многократных и пристрастных проверок не распознали в нем опасного врага.

«Алик» тем временем потихоньку совершенствовал свой немецкий, прислушивался к разговорам беспечных нацистов. Что же касается активных действий, то их время еще не пришло.

Сквозь фронт

Сухиничи были освобождены 29 января 1942 года. Пособники оккупантов спешно удирали вместе с немецкими хозяевами. Марин же остался и наравне с прочими носителями клейма предателя, но не успевшими сбежать, его арестовали органы НКВД.

Впрочем, лишь для того, чтобы не разрушить легенду. К тому моменту для «Алика» было готово новое задание.

В описании новой легенды в числе прочего говорилось Вы будете переброшены через линию фронта на Пироговском участке с задачей проникновения в город Рославль. При задержании вас немецкими властями рассказываете, что в прошлом вы, мол, остались сознательно в Сухиничах, не эвакуировались вместе с остальными, с расчетом остаться при немцах. В период оккупации работали бухгалтером. Вместе с отступившими немецкими частями, в силу сложившихся обстоятельств на фронте, уйти не смогли. В настоящее время ввиду того, что органы советской власти репрессируют лиц, служивших во время оккупации в учреждениях, созданных немцами, и потому, что вы недолюбливаете советский строй, вы решили от большевиков бежать

На этот раз задача ставилось куда более сложная. Предстояло не только восстановить отношения с прежними «коллегами», легализоваться, устроиться с их помощью на работу, но и создать резидентуру, куда завербовать надежных людей.

Далее разведывательной сети предписывалось искать на оккупированной Смоленщине контакты с белогвардейскими, националистическими и контрреволюционными группами, бандами, внедряться в них, выясняя их планы и задачи.

Накануне переброски контрразведке пришлось позаботиться и о том, чтобы о его освобождении из-под ареста не узнали земляки.

Также был проработан вопрос с семьей, которая не подозревала о тайной деятельности Марина и сходила с ума после его ареста.

Для жены подготовили особую легенду насчет его предстоящего долгого отсутствия.

В августе того же года через Кировский район «Алик» был переброшен в Рославль.

В Смоленске. 1942 г.

Война закончилась, работа - нет

Хранящиеся в Калуге рассекреченные отчеты не сохранили подробностей отдельных операций, а их свидетели давно ушли из жизни.

Впрочем, некоторые факты остались в папках с документами. В частности известно, что благодаря донесениям «Алика», а также и при его личном участии, было найдено и обезврежено около 70 участников антисоветского Национального трудового союза, предателей, пособников и агентуры противника.

Осталось в архиве и удостоверение участника Белорусского партизанского движения.

Но и когда отгремели залпы Победы, его работа в контрразведке не прекратилась. До 1948 года Марин продолжал участие в операциях против белоэмигрантов и членов НТС в Латвии, Литве, Белоруссии, Польше, Германии.

После демобилизации Александр Петрович вернулся к скромной должности бухгалтера в Калужском обществе охотников. Защитив Родину от страшного врага, он переключил силы на охрану природы родного края.

В областной газете регулярно выходили его заметки – как о красоте калужской земли, так и о вреде, который зачастую приносит ей человек. Он даже выпустил небольшую книжицу «В лесах и перелесках».

Также стал известен как кинолог – тренировал служебных собак.

Никто не подозревал, что за внешностью этого тихого доброго человека скрывается судьба хладнокровного храброго воина, профессионального разведчика, блестяще исполнявшего трудную и опасную работу в условиях постоянного риска.

А сам он о военных годах предпочитал молчать. В официальной автобиографии написал коротко – «1941-1945 – работал в тылу врага».

Умер разведчик 17 июня 1979 года.

Еще при жизни об Александре Петровиче написали художественную повесть, названную «Под псевдонимом «Потап». Правда, свет она увидела очень нескоро - только в 1995 году, так как текст не получил одобрения от профильного ведомства. Мол, рано еще.

Связано это было и с вопросом личной безопасности человека, проникшего в самое ядро НТС.

Однако времена меняются, открывая новые страницы истории и имена ушедших героев. Обычный бухгалтер, ставший легендарным «Аликом», останется символом мужества и примером нынешнему поколению воинов.

С семьей, 1964 год.