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Все видели «Курсистку»? Но вы не видели такого Ярошенко

Калужский музей показывает сокровища из своих запасников, Третьяковской галереи и музея- заповедника Поленова.
Татьяна Светлова
11.07, 18:00
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Фото автора.
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Выставка Николая Ярошенко, открывшаяся в Калужском музее изобразительных искусств, — одно из главных событий в культурной жизни города. Поэтому на вернисаже во флигеле было многолюдно.

В центре зала — знаменитая «Курсистка», которую многие знают ещё по школьным учебникам.

Слева зрители погружаются в мир психологических портретов, справа — рассматривают пейзажи. Здесь художник открывается с менее известной стороны, ведь большинство знает его именно как портретиста.

Посвящена выставка 180-летию со дня рождения Ярошенко, которое отмечается в этом году. И это хороший повод рассказать калужанам и гостям города, чем интересен этот художник. 

Портрет Любови Васильевны Ярошенко, матери художника, 1877 год.
Портрет Любови Васильевны Ярошенко, матери художника, 1877 год.

Генерал художников

Николай Ярошенко родился 1 декабря 1846 года в Полтаве. Отец — военный, мать — дочь помещика.

В семье было несколько детей: дочери Софья, Вера, Надежда, Любовь и сыновья Николай и Василий.

Отец хотел, чтобы Николай пошёл по его стопам, поэтому в девять лет мальчика отдали в Петровский Полтавский кадетский корпус.

Потом он учился в Петербурге. А затем с отличием окончил Михайловскую артиллерийскую академию.

Прослужил на Петербургском патронном заводе больше двадцати лет.

При этом ещё в Петербурге, будучи кадетом, он брал частные уроки рисования, потом был вольнослушателем Академии художеств.

Там познакомился с передвижниками. В его квартире проходили знаменитые «субботы» — собирались художники, писатели, учёные.

В 1878 году Ярошенко вступил в Товарищество передвижников, его сразу выбрали в правление.

Вместе с Крамским он руководил делами объединения, а после смерти Крамского в 1887 году возглавил его.

В 1874 году Николай Ярошенко женился на Марии Невротиной, курсистке и общественной деятельнице. Они уехали в Пятигорск, там художник начал писать кавказские пейзажи.

В 1892 году по состоянию здоровья вышел в отставку в чине генерал-майора. И практически постоянно жил в Кисловодске, купил там усадьбу «Белая вилла».

К нему приезжали Рахманинов, Шаляпин, Менделеев, Успенский, Репин, Куинджи, Станиславский.

В 1897 году Ярошенко отправился в путешествие по России и другим странам, привёз много картин, этюдов и эскизов.

Умер художник в Кисловодске 26 июня (8 июля) 1898 года от сердечного приступа. Накануне он пробежал больше 10 километров под дождём с горы Большое Седло, где писал с натуры.

Похоронили его там же, в Кисловодске. 

Картины из усадьбы

У музея есть и личная причина показывать Ярошенко. Художник связан с Калужской губернией — он бывал в усадьбе Павлищево, которая принадлежала семье его брата Василия.

В собрании музея хранятся картины из этой усадьбы, в том числе и «Курсистка».

Усадьба Павлищево находилась в Мещовском уезде и входила в имение «Степановское-Павлищево».

Последней его владелицей была Елизавета Степанова, которая вышла замуж за Василия Ярошенко — брата художника.

Супруги построили новый дом в стиле итальянской виллы, называли его «лесной дачей», жили там летом, а на зиму уезжали в Италию.

Николай Ярошенко приезжал к ним погостить.

Так выглядела усадьба Павлищево.
Так выглядела усадьба Павлищево.

В гостиной усадебного дома висела «Курсистка», в кабинете — портреты родителей, няни и хозяев, в столовой — «Извержение Этны» и работы иностранных художников.

В 1919 году усадьбу национализировали, и картины оказались в калужском музее. Среди них — ранние вещи художника: портрет матери художника Любови Ярошенко и «Портрет няни».

Также работы для этой экспозиции предоставили Третьяковская галерея и музей-заповедник Поленова. Увидеть экспозицию можно до 27 сентября. 

Портрет Владимира Сергеевича Соловьева, философа и поэта, 1895 год. Из собрания государственной Третьяковской галереи.
Портрет Владимира Сергеевича Соловьева, философа и поэта, 1895 год. Из собрания государственной Третьяковской галереи.
«Курсистка», 1883 год
«Курсистка», 1883 год

Психологический портрет

— Николай Ярошенко — знаковая фигура, - сказала на открытии выставки директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО.

- В жизни он придерживался высоких нравственных качеств и транслировал это своим коллегам по искусству.

Он ввёл в живопись нового героя — простого человека, на которого раньше не обращали внимания. Ярошенко — мастер реалистического портрета, и эти работы у нас в экспозиции.

А критик Стасов называл его «портретистом гор». Пейзажи Ярошенко тоже представлены на выставке. И, конечно, художник связан с Калужским краем.

Родился он и вырос в Полтаве, учился в Петербурге, жил в Кисловодске, но бывал в калужской усадьбе Павлищево.

В собрании нашего музея хранятся девять его работ.

Для провинциального музея это существенная цифра. При этом все они показывают разные грани творчества художника.

— Ярошенко ценили и уважали передвижники, - добавляет куратор выставки Ирина ГУЖОВА. -  Он ученик и последователь Крамского. Честный, порядочный человек.

Вокруг него собирались не только художники, но и учёные, писатели. Многие из них стали моделями для его портретов.

И он очень разносторонний художник — работал в разных жанрах: написал социальные картины, такие, как «Заключённый», небольшие жанровые сцены.

Был выдающийся портретист: написал больше ста портретов. Главная его особенность — психологизм, внимание к внутреннему состоянию человека.

Состоялся он и как пейзажист. Репин, кстати, был против того, чтобы Ярошенко тратил время на пейзажи.

Но тот много путешествовал — был в Египте, Турции, Италии, объехал Россию. Пейзажи, написанные в этих поездках, мы тоже показываем. 0+ 

«Портрет дамы с кошкой», 1883 год. На нем изображена Елизавета Платоновна Ярошенко – хозяйка усадьбы Павлищево.
«Портрет дамы с кошкой», 1883 год. На нем изображена Елизавета Платоновна Ярошенко – хозяйка усадьбы Павлищево.

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