Градус под контролем: как Калуга выживает «наливайки»

Заместитель главы Калуги Роман Евстратов в пятницу, 3 июля, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» рассказал о рейдах и штрафах на миллион.

Год назад, 1 марта 2025-го, в Калужской области вступил в силу закон, который перевернул жизнь так называемых «наливаек».

Правила игры стали жестче: минимальное расстояние от жилых домов до злачных заведений, строгие требования к площади зала и запрет на ночную торговлю.

Цифры первых полугодий говорят сами за себя – по области изъято более 4 тысяч литров нелегального алкоголя, проведены десятки проверок.

О том, кто остался без лицензии, а кто переквалифицировался в продавцы фруктов, мы поговорили с заместителем главы Калуги, начальником Управления экономики и имущественных отношений Романом Евстратовым.

Цифры и география красных зон

- Роман Михайлович, первый вопрос по существу. Полгода работы — уже можно подвести промежуточные итоги. Сколько проверок в городе, сколько нарушителей и, главное, сколько денег они заплатили?

- Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, но итоги первого полугодия мы, безусловно, подводим. Нами совместно с коллегами было проведено 7 рейдов. По их результатам мы выявили многочисленные нарушения, и к ответственности привлекли 20 объектов общепита и магазинов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 150 тысяч рублей. Кроме того, еще в отношении пяти хозяйствующих субъектов сейчас проводится административная работа.

- Это какие-то определенные районы? Где эти точки расположены — в центре или на окраинах?

- Мы ориентируемся в первую очередь на жалобы жителей. Именно поэтому основная работа идет в центральной части города, но мы захватываем и правобережье. Мы охватываем весь город.

Самое важное — самые одиозные объекты, которые действительно мешали людям, либо закрылись, либо перепрофилировались.

Всего с начала масштабной работы 19 «наливаек» прекратили свое существование в прежнем виде.

- Назовете самые громкие примеры. На слуху у всех было какое-то заведение...

- Самая скандальная история — это кафе «Градус» и кафе «Свои в доски». Они находились буквально через дорогу друг от друга.

«Градус» переехал в другое место, а «Свои в доски» полностью сменили профиль. Теперь там магазин овощей и фруктов. Так сказать, приучаем калужан к здоровому питанию.

Уловки предпринимателей и ресторанный обман

- Закон ужесточили, но бизнесмены находят лазейки. С чем вы чаще всего сталкиваетесь? Главная уловка сейчас — это попытка притвориться рестораном?

- Да, это основной тренд. Они пытаются мимикрировать под ресторан, хотя до ресторана им, как до Луны. Существует федеральный ГОСТ, где четко прописаны требования: площадь, количество посадочных мест, меню. Большинство этих заведений этим стандартам не соответствует.

Мы очень жестко отстаиваем свою позицию в судах. Предприниматели пытались обжаловать штрафы и в первой, и в апелляционной инстанции. Но суды встали на нашу сторону.

Мы доказали, что нарушения имеют место быть, и решения административных комиссий оставлены в силе.

- Но город в одиночку, наверное, не справляется? Нужна помощь полиции и прокуратуры.

- Безусловно. Это исключительно совместная работа. Мы выходим вместе с Министерством конкурентной политики области, у них полномочий даже больше - например, выявление и изъятие нелегального алкоголя.

В области более 4 тысяч литров изъято. Из них 1 630 литров — это наша, калужская добыча. Это почти треть от всего объема. Только сообща мы можем добиться ощутимого результата.

Нелегальный алкоголь и ночной покой

- Важно понимать, что мы боремся не только за время, но и за качество. Продают ли в таких точках контрафакт, суррогат?

- Весь изъятый алкоголь продавался с нарушением законодательства. Это может быть отсутствие маркировки или другие нарушения. Это не значит, что он технический или смертельно опасный (это уже выясняют эксперты), но факт нарушения налицо.

И здесь нам очень помогают местные жители, которые звонят и жалуются на ночные гулянки под окнами.

- Часто жалуются именно на точки в многоквартирных домах. Удалось ли искоренить их полностью или говорить о победе рано?

- О победе говорить преждевременно. И, честно говоря, у нас нет цели закрыть любой ценой. У нас есть цель — чтобы предприниматель соблюдал закон. Любой бизнес — это налоги и рабочие места, он нам важен. Но он должен работать в рамках закона.

Одно из самых частых нарушений сейчас — это продажа алкоголя после 22:00. Многие магазины после наших рейдов просто пересмотрели график работы: перестали быть круглосуточными или убрали алкоголь с прилавка.

- Сколько же сейчас таких горячих точек осталось в Калуге?

- Если не считать эмоции, а смотреть на цифры по жалобам, то это единицы. Есть объекты на правобережье, на улице Гагарина.

Жалобы на них поступают на постоянной основе. Есть одиночные всплески по микрорайонам, мы на них реагируем оперативно.

Сложности рейдов и отношение судов

- Как вас встречают владельцы? Наверное, не с распростертыми объятиями? В чем главная сложность работы?

- Наших сотрудников уже знают в лицо, но у нас меняется состав административных комиссий, поэтому сложность заключается скорее в логистике. Ведь проверки проходят в том числе и ночью, а это тяжелый труд для людей.

Что касается сбора доказательной базы — здесь все стандартно: контроль за выдачей чека, видеозапись процесса покупки, свидетельские показания. Методология понятна и отработана.

- Суды идут навстречу администрации? Бывает, что предприниматели выигрывают процессы?

- Залог успеха — правильно оформленные материалы. Иногда бывают формальные неточности, и предприниматель уходит от ответственности. Мы учимся на ошибках, исправляем их. Наказание должно быть неотвратимым.

Что касается судов, то пока практика складывается в нашу пользу. Поддерживают и суды первой инстанции, и апелляции.

Перспективы и кнут вместо пряника

- Губернатор просил проанализировать эффективность мер. Что показал анализ по Калуге? Это реально работающая мера?

- Механизм эффективен. С марта 2025 года у нас закрылись 19 «наливаек»: 11 ушли совсем, 8 сменили профиль. Еще 10 магазинов поменяли график, чтобы не нарушать закон. И самое главное — резко сократилось количество жалоб!

Раньше обращения по одному адресу были цикличными, сейчас — это точечные всплески на разные объекты.

Уверен, через какое-то время и последние проблемные точки придут к цивилизованному состоянию — либо добровольно, либо под административным давлением.

- Можно ли ожидать новых ужесточений? Например, сократить время продажи еще сильнее?

- Пока изменений на горизонте не планируется. Запретительные меры редко дают 100% результат. Мы работаем в рамках действующих норм. Если мы почувствуем, что мер недостаточно, будем предлагать новые варианты, но пока фокус на эффективной работе с правоохранителями.

- А есть ли у города собственные рычаги давления, или все решается только на областном уровне?

- У города они есть. Мы сами определяем расстояния до образовательных учреждений и жилых домов. Например, у нас действует ограничение в 75 метров до школ и 50 метров до многоквартирных домов. И мы сделали хитрый ход: расстояние считается не от входа, а от ближайшей точки здания. Это исключает манипуляции с переносом входной двери.

- Если резюмировать наш разговор: с марта 2025-го по июль 2026-го таких злачных мест в Калуге стало ощутимо меньше. Шумных ночных разгулов тоже поубавилось.

- Да, количество заведений, на которые жалуются, значительно сократилось. Полностью победить проблему пока нельзя, но мы держим руку на пульсе. Будем продолжать эту работу.

Если вам мешают жить шумные «наливайки» или у вас есть сведения о продаже спиртного в запрещенное законом время, звоните по телефону 71-49-59.

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