Англоман из Авчурино: как Дмитрий Полторацкий строил усадьбу по-заграничному

И что происходит с ней сейчас.

Фото автора. Автор акварелей - Мария Полторацкая, жена Сергея Дмитриевича. Акварели хранятся в Государственном историческом музее.

3 июня исполнилось 265 лет со дня рождения Дмитрия Полторацкого — владельца усадьбы Авчурино.

Кто он такой и почему его имение до сих пор вызывает вопросы?

Об этом на заседании Рабочей группы по сохранению исторической памяти рассказал краевед Константин ГАВРИЛЕНКО.

Лира на гербе

Чтобы понять, кем был Дмитрий Маркович, нужно заглянуть в историю его рода.

На гербе Полторацких изображены не пушки и шпаги, а лира. И это не случайно: отец Дмитрия, Марк Фёдорович, родился в украинском селе и был певчим.

Однако в Петербурге он сделал головокружительную карьеру, став руководителем Придворной певческой капеллы. Любовь к искусству передалась и его детям.

С Марком Фёдоровичем связана первая историческая загадка. Известно, что его второй женой была властная и предприимчивая Агафоклея Шишкова, превратившая усадьбу Грузины в Тверской области в роскошное дворянское имение.

А кто же первая жена?

— Первой женой Марка Полторацкого была Шемякина, — уточняет Константин Гавриленко. — А в Калуге в XVIII веке жил один из богатейших купцов России Никита Шемякин.

Он входил в круг приближенных князя Потёмкина и стоял у истоков создания Медного банка в Ростове-на-Дону.

Возможно, первая жена Полторацкого приходилась ему родственницей и через эти связи у семьи и появился интерес к нашему краю. Но надо изучать документы.

Константин составил схему семьи Дмитрия Марковича.

Огород был в моде

Дмитрий Маркович Полторацкий стал владельцем усадьбы Авчурино в 1792 году.

Конечно, история имения начиналась и до него: здесь хозяйничали князья Гагарины, а до этого сподвижник Петра Великого — генерал-прокурор Павел Ягужинский.

Но именно Полторацкий превратил Авчурино в то место, которое мы знаем сегодня.

Первую часть жизни Дмитрий провел за границей, в том числе в Англии.

— Поэтому в Авчурино стоит готический дом с башенкой, поэтому приезжает агроном Георг Мин из Шотландии, выписывается английское оборудование, — поясняет Константин.

За любовь ко всему британскому современники часто посмеивались над Дмитрием, называя его англоманом. Но он упорно внедрял иностранные достижения на русской земле.

В Авчурино работали мельница, оранжереи на прудах, конный двор на 500 лошадей.

Сюда даже не раз приезжал император Александр I, а один из сопровождавших его генералов оставил записки об этом визите.

Полторацкий гордился своим образцовым хозяйством.

— Кстати, Прокофий Акинфиевич Демидов тоже завёл модный огород, «нескучный сад», просил художника Левицкого изобразить себя с лейкой и цветами. Так что не один Дмитрий Маркович был огородником, — добавляет краевед.

Мария Полторацкая, жена Сергея Дмитриевича, оставила альбом с акварелями, посвященными Авчурино.

Усадьба Авчурино принадлежала Полторацким 120 лет.

Бумага и иглы

Женат Дмитрий Маркович был на Анне Петровне Хлебниковой, дочери коломенского купца и библиофила Петра Кирилловича Хлебникова.

В наследство от отца ей досталась богатейшая библиотека, книгами из которой, кстати, пользовался Карамзин, работая над «Историей государства Российского».

Были у Полторацких и серьезные промышленные активы.

Анна Петровна получила в приданое бумажную фабрику в Красном Селе под Петербургом — Полторацкие поставляли бумагу императорскому двору.

А в Рязани работала игольная фабрика, тоже доставшаяся от Хлебникова.

— Как появилась библиотека Хлебникова? Пётр Кириллов, купив бумажную фабрику, обменивал бумагу на редкие летописные источники, которые находил в Москве и Петербурге у издателей. Так он пополнял свою коллекцию, — рассказывает Константин Гавриленко.

— Что касается игольной фабрики: в то время всего два предприятия на всю страну делали иглы. То есть Полторацкие фактически были монополистами в этой сфере.

Дмирий Маркович и Анна Петровна Полторацкие.

Исторические связи

Семья Полторацких была связана со многими яркими историческими личностями. Например, знаменитая Анна Петровна Керн, которой Пушкин посвятил «Я помню чудное мгновенье...», была в девичестве Полторацкой.

Её отец приходился родным братом нашему авчуринскому Дмитрию Марковичу.

А другой брат, Константин Маркович, 12 лет был губернатором Ярославля.

Эта семья притягивала к себе талантливых людей.

Строительство усадьбы Авчурино вели архитектор Василий Стасов и итальянец Луиджи Пели. Сохранилась переписка Анны Петровны со Стасовым, который был другом её брата.

Они обсуждали, какой должна быть усадебная церковь.

Не случайно она напоминает Адмиралтейство в Петербурге — это высокий имперский стиль.

Констатин Гавриленко давно занимается изучением усадьбы.

— В книге Генриетты Морозовой я читал, что в Калуге, напротив церкви Покрова на Рву, проживал Иосиф Иванович Гиппенрейтер, — делится находками Константин Гавриленко.

— В 1806 году он приехал из Австрии в Россию и стал домашним врачом Дмитрия Марковича.

А дочь Гиппенрейтера, Вера, вышла замуж за прапорщика Михаила Ротчева, отец которого был последним комендантом крепости Форт-Росс в Калифорнии.

То есть мы ещё и с Форт-Росс через Полторацких и их домашнего врача связаны!

Реконструкция на паузе

Дмитрий Маркович скончался в 1818 году в возрасте 57 лет и был погребен в своем имении.

Существует страшная легенда о том, что после революции местные дети играли в футбол его черепом.

Старший сын Дмитрия, Сергей Полторацкий, которому перешло имение Авчурино, тоже был библиофилом.

Но судьба у него сложная. Умер он в Париже, в нищете.

И, как отмечают его современники, сумел промотать наследство.

На заседании краеведов волновал вопрос: что сейчас с усадьбой Авчурино, ведь там уже несколько лет ведется реконструкция?

— Насколько я знаю, пока всё на паузе, — ответил Константин. — Сейчас процесс идёт через управление охраны памятников и «Центр Наследие».

Что я вижу: там сделаны перекрытия, крыша, фасады, установлено отопление, висят радиаторы. Зимой усадьба отапливалась.

На балансе она у «Центра Наследие».

Я пытался пару раз попасть внутрь, но меня не пустили.

Краеведов это обеспокоило: в реставрацию вложено много федеральных и областных средств. Они спросили у Константина, что можно сделать и какие есть предложения.

— Чтобы восстановить любую усадьбу, нужна организация, которая будет заниматься ей серьёзно. Не номинальный владелец, а тот, кто реально за это отвечает, — считает краевед.

— Второй момент — это должны быть регулярные совещания на уровне министра культуры или замгубернатора.

Нужны протокольные поручения и отчет о том, кто и что сделал, раз в квартал, а лучше — раз в два месяца.