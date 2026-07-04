«Героика будней»: что писали калужские революционные художники

В музее открылась выставка – возвращение в прошлое.

Фото автора. Афанасий Куликов «Письмо от милого», 1920-е годы.

В Калужском музее изобразительных искусств заработал историко-художественный проект «Героика будней».

Он посвящен 100-летию со дня создания Калужского филиала Ассоциации художников революционной России (АХРР) — одной из первых и самых влиятельных творческих организаций Советского Союза.

Для посетителей это не просто осмотр картин, а билет в прошлое. Выставка небольшая — всего 21 работа, но за каждым полотном стоит целая эпоха.

Искусство - в массы

Всероссийская ассоциация АХРР была создана в 1922 году и быстро стала одним из главных творческих объединений страны.

Калужский филиал появился спустя четыре года, в 1926-м.

Этому во многом поспособствовал Александр Григорьев — один из лидеров АХРР, который позже был репрессирован, а последние годы жизни провел в Тарусе.

Председателем калужского отделения был первый директор художественного музея Всеволод Левандовский. «Ахрровцы» ставили перед собой задачу: сделать искусство понятным и близким простым людям.

Они возили выставки в деревни и рабочие посёлки, открывали студии для молодёжи и старались писать не отвлечённые сюжеты, а живую современность.

Сами члены калужского филиала называли свой метод «героическим реализмом». Отсюда и название выставки — «Героика будней».

- Время непростое было — смена эпох, смена правлений... Но посмотрите на эти работы: они светлые, радостные, очень много ярких красок и мажорного настроения, — отмечает куратор выставки Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

Что удивительно: большинство работ, представленных сегодня в музее, — это не плакатные сцены революции, а деревенские пейзажи, старые улочки Калуги.

Есть здесь и натюрморты, и портреты, и жанровые сценки. Например, эскиз календарной стенки Афанасия Куликова «Слушают радио» — у раскрытого окна избы-читальни собралась деревня: слушают голос из репродуктора.

Для нас это уже история, а тогда радио было чудом техники, почти магией.

Афанасий Куликов «Случают радио», 1920-е годы.

А вот работа «Письмо от милого» того же автора напоминает, что помимо революционных свершений и громкими лозунгами эпохи всегда оставались простые человеческие чувства.

Деревенская девушка в красном сарафане устроилась на сеновале и, откинув конверт, читает долгожданную весточку.

Этот рисунок, кстати, был эскизом для шкатулки.

Александр Покровский «Уборка сена», 1926 год.

Сделали открытия

Юлия Заложных рассказала, почему этот проект важен именно сейчас:

- Это выставка о нашем регионе. Она посвящена созданию Калужского филиала Ассоциации художников революционной России.

Произошло это в 1926 году. Сейчас в истории культуры идёт тренд на локальную идентичность – это то, что нас с вами делает особенными в рамках нашей страны.

И художественная жизнь нашего региона очень важна — она имеет своё лицо.

По словам Юлии, основой для проекта послужила большая исследовательская работа сотрудницы музея Ирины Гужовой. Однако и куратору удалось сделать открытия.

Например, выяснилось, что в архиве Третьяковской галереи хранятся документы и переписка о калужском филиале АХРР.

Кроме того, в процессе подготовки удалось атрибутировать многие полотна: установить точные даты и связать их с конкретными историческими выставками.

В зале есть полотна, которые экспонировались на тех самых исторических выставках 1926, 1927 и 1929 годов.

Правда, тогда экспозиции были гораздо масштабнее — до 150 произведений. Сегодня многие картины утрачены или разошлись по частным коллекциям.

Алексей Фадеев «Улица в провинции (этюд «Старая Калуга»)», 1928 год.

Виктор Остроумов «Царская беседка в калужском саду», 1928 год.

Забытые имена

Все художники калужского отделения АХРР были разными по настроению и манере письма. Александр Покровский писал реалистично, по-передвижнически.

Всеволод Левандовский и Виктор Остроумов, напротив, привносят импрессионистическое настроение.

Художники Волнянский и Степанов с плавными линиями и прозрачными цветовыми заливками раскрывают красоту архитектуры старой Калуги, наследуя традиции русского модерна.

В «Натюрморте с рыбами» Фадеева показаны бытовые вещи.

Можно открыть для себя и личности современников авторов картин – «Портрет художника Петровского» Всеволода Левандовского и «Портрет деревенского мальчика» Петра Андреева.

Центральным на выставке стало масштабное полотно Александра Образцова «Плотогоны».

О художнике почти ничего не известно: в 1933 году он был репрессирован, и дальнейшая судьба его осталась загадкой.

В 1926 году он ярко заявил о себе на выставке, а потом просто исчез из поля зрения.

Эта выставка — шанс вспомнить имена мастеров, которые творили историю калужского искусства.

-Значение АХРР в том, что она стала знаковым этапом в становлении отечественного искусства ХХ столетия. Филиалы по всей стране были не просто сообществами идейно близких мастеров, но и центрами художественной жизни в провинции, — говорит куратор выставки.

Выставка «Героика будней» будет работать в Калужском музее изобразительных искусств до 26 июля.

Она дает современному калужанину возможность заглянуть в ушедшую эпоху.

И увидеть, как 100 лет назад художники искали красоту в обычном дне, в повседневной работе, в тихом осеннем пейзаже. И, кажется, им это удалось. 0+