«Героика будней»: что писали калужские революционные художники
В Калужском музее изобразительных искусств заработал историко-художественный проект «Героика будней».
Он посвящен 100-летию со дня создания Калужского филиала Ассоциации художников революционной России (АХРР) — одной из первых и самых влиятельных творческих организаций Советского Союза.
Для посетителей это не просто осмотр картин, а билет в прошлое. Выставка небольшая — всего 21 работа, но за каждым полотном стоит целая эпоха.
Искусство - в массы
Всероссийская ассоциация АХРР была создана в 1922 году и быстро стала одним из главных творческих объединений страны.
Калужский филиал появился спустя четыре года, в 1926-м.
Этому во многом поспособствовал Александр Григорьев — один из лидеров АХРР, который позже был репрессирован, а последние годы жизни провел в Тарусе.
Председателем калужского отделения был первый директор художественного музея Всеволод Левандовский. «Ахрровцы» ставили перед собой задачу: сделать искусство понятным и близким простым людям.
Они возили выставки в деревни и рабочие посёлки, открывали студии для молодёжи и старались писать не отвлечённые сюжеты, а живую современность.
Сами члены калужского филиала называли свой метод «героическим реализмом». Отсюда и название выставки — «Героика будней».
- Время непростое было — смена эпох, смена правлений... Но посмотрите на эти работы: они светлые, радостные, очень много ярких красок и мажорного настроения, — отмечает куратор выставки Юлия ЗАЛОЖНЫХ.
Что удивительно: большинство работ, представленных сегодня в музее, — это не плакатные сцены революции, а деревенские пейзажи, старые улочки Калуги.
Есть здесь и натюрморты, и портреты, и жанровые сценки. Например, эскиз календарной стенки Афанасия Куликова «Слушают радио» — у раскрытого окна избы-читальни собралась деревня: слушают голос из репродуктора.
Для нас это уже история, а тогда радио было чудом техники, почти магией.
А вот работа «Письмо от милого» того же автора напоминает, что помимо революционных свершений и громкими лозунгами эпохи всегда оставались простые человеческие чувства.
Деревенская девушка в красном сарафане устроилась на сеновале и, откинув конверт, читает долгожданную весточку.
Этот рисунок, кстати, был эскизом для шкатулки.
Сделали открытия
Юлия Заложных рассказала, почему этот проект важен именно сейчас:
- Это выставка о нашем регионе. Она посвящена созданию Калужского филиала Ассоциации художников революционной России.
Произошло это в 1926 году. Сейчас в истории культуры идёт тренд на локальную идентичность – это то, что нас с вами делает особенными в рамках нашей страны.
И художественная жизнь нашего региона очень важна — она имеет своё лицо.
По словам Юлии, основой для проекта послужила большая исследовательская работа сотрудницы музея Ирины Гужовой. Однако и куратору удалось сделать открытия.
Например, выяснилось, что в архиве Третьяковской галереи хранятся документы и переписка о калужском филиале АХРР.
Кроме того, в процессе подготовки удалось атрибутировать многие полотна: установить точные даты и связать их с конкретными историческими выставками.
В зале есть полотна, которые экспонировались на тех самых исторических выставках 1926, 1927 и 1929 годов.
Правда, тогда экспозиции были гораздо масштабнее — до 150 произведений. Сегодня многие картины утрачены или разошлись по частным коллекциям.
Забытые имена
Все художники калужского отделения АХРР были разными по настроению и манере письма. Александр Покровский писал реалистично, по-передвижнически.
Всеволод Левандовский и Виктор Остроумов, напротив, привносят импрессионистическое настроение.
Художники Волнянский и Степанов с плавными линиями и прозрачными цветовыми заливками раскрывают красоту архитектуры старой Калуги, наследуя традиции русского модерна.
В «Натюрморте с рыбами» Фадеева показаны бытовые вещи.
Можно открыть для себя и личности современников авторов картин – «Портрет художника Петровского» Всеволода Левандовского и «Портрет деревенского мальчика» Петра Андреева.
Центральным на выставке стало масштабное полотно Александра Образцова «Плотогоны».
О художнике почти ничего не известно: в 1933 году он был репрессирован, и дальнейшая судьба его осталась загадкой.
В 1926 году он ярко заявил о себе на выставке, а потом просто исчез из поля зрения.
Эта выставка — шанс вспомнить имена мастеров, которые творили историю калужского искусства.
-Значение АХРР в том, что она стала знаковым этапом в становлении отечественного искусства ХХ столетия. Филиалы по всей стране были не просто сообществами идейно близких мастеров, но и центрами художественной жизни в провинции, — говорит куратор выставки.
Выставка «Героика будней» будет работать в Калужском музее изобразительных искусств до 26 июля.
Она дает современному калужанину возможность заглянуть в ушедшую эпоху.
И увидеть, как 100 лет назад художники искали красоту в обычном дне, в повседневной работе, в тихом осеннем пейзаже. И, кажется, им это удалось. 0+
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