Танцы, песни, два гуся: калужский ТЮЗ завершил театральный сезон

В субботу, 27 июня, на сцене Театра юного зрителя юных было гораздо больше, чем в зрительном зале.

Фото Алексея Никитина.

Представление, посвященное завершению театрального года, было предназначено для взрослого зрителя.

В общей сложности, ТЮЗ отыграл 61 сезон, но в новом здании театральный капустник показывали впервые.

Как он прошел и при чем тут гуси – рассказываем подробно.

Немного пошалили

Окончание театрального сезона – особый праздник для всего коллектива любого театра. Во все времена его было принято отмечать веселыми и немного хулиганистыми капустниками.

Кстати, само слово капустник вошло в театральный обиход со времен Михаила Щепкина. Он приглашал коллег на капустный пирог и актеры, сидя за столом резвились и шутили друг над другом.

Первый коммерческий капустник прошел в 1910 году в МХТ. Зрителю за билеты показали скетчи и веселые сценки, а сборы пошли на помощь актерам.

Сегодня коммерческая составляющая от непосредственного вспоможения нуждающимся артистам перетекла в общую кассу театра, а сами представления с разной долей юмора и шуток продолжили свое существование.

В варианте калужского ТЮЗа капустник, завершающий 61 сезон, состоял из набора концертных номеров, перемежающихся сценками. Пошалить слегка удалось. Попробуем и мы немного.

После вручения полагающихся грамот и благодарностей, занавес, наконец, открылся.

Сначала стоит отметить, что сейчас ТЮЗом руководят два молодых, энергичных человека: директор Александр Николаев и главный режиссер Дмитрий Турков. Однако, все прекрасно помнят, что долгие годы у руля детско-юношеского театра стояла Валерия Визгова.

Заслуженный во всех смыслах человек и в этот раз с улыбкой встречала гостей у входа, экспрессивно общалась с отдельными зрителями уже в зале.

Преемственность поколений ТЮЗа необходимо поддерживать. Сделали это и молодые актеры с присущей им долей веселой шалости.

Открывал капустник сводный хор гусей. Он исполнил известную и любимую многими зрителями композицию «Жили у бабуси два веселых гуся».

Пошутили, так сказать.

Немного поострили

Новое здание калужского ТЮЗа нашпиговано современной аппаратурой для концертной деятельности, что называется, под завязку.

- Это самое современное здание, - не преминул с гордостью отметить, выступая перед началом капустника министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Действительно, чего только нет в арсенале технических средств ТЮЗа!

Видеооборудование, мультимедийные экраны, световые комплексы. Сцена с восьмиметровым кругом, новенькое штанкетное хозяйство (штанкеты – это такие трубы на тросах, на которые вешают элементы декораций и при необходимости опускают и поднимают их над сценой).

Правда, при внимательном осмотре выясняется, что и круг не совсем пригоден – ставить на него высокие декорации нельзя, при повороте они цепляют полок арьера (пространство позади сцены). И штанкеты расположены так кучно, что на них можно вешать только тряпочки, иначе цеплять будут друг друга.

В общем, по всему видно, что проект ТЮЗа больше подходит для концертной площадки, нежели для театра. Впрочем, дареному (пусть и за бюджетные деньги) коню в зубы не смотрят.

При этом все ж, согласитесь, главное в театре – актеры. Именно соотношением техники и живого человека была посвящена еще одна сценка капустника.

Ультрамодный приглашенный режиссер оговаривает все, что ему будет необходимо для постановки, включая собственный гонорар, а вот про актеров вспоминает в последнюю очередь. Немного весело, если в курсе всего закулисного.

Это, кстати, то, что всегда важно в капустниках: шутят чаще о своем, о детском. Простому зрителю, порой, приходится лишь догадываться о зарплатах, о 33-дневном отпуске…

Немного потроллили

Обязательной частью любого капустника являются шутки по поводу последних премьер.

Спектакль «Бешеные деньги» в постановке Дмитрия Туркова стал одним из таких поводов. Правда, запомнился этот эпизод лишь тем, как два бородатых мужика (представили как играют один спектакль актеры сразу двух составов) разбрасывают деньги.

Классика, господа! Ее было достаточно в капустнике ТЮЗа. Правда в запале Дмитрий Турков, предваряя очередную сцену, забыл имя отчество одного из центральных персонажей «Чайки» Треплева.

- Константин Гаврилович! – выручил коллегу зычным, поставленным голосом из темноты зала главреж калужского драмтеатра Роберт Манукян.

Вспомнили и про «Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира». В сценке якобы срочно вводили на роль нового Отелло, но в ходе репетиции прибегал старый Отелло в гриме.

Пикантность ситуации была в том, что на сцене у лежащей в подушках хрупкой и беззащитной Дездемоны стояло сразу два больших , брутальных негра. Взрослый зритель в зале затаил дыхание.

Нет, все разрешилось стандартно: Дездемону задушили, а потом на ее же подушках уволокли за кулисы.

Любопытна была и интерпретация известнейшей сцены из «Леса» Островского. Когда в лесу на тропинке встречаются трагик Несчастливцев и комик Счастливцев.

Правда, один шел из драмы в куклы, а второй из кукол в драму.

Новых актеров в калужском ТЮЗе в последнем году прибыло, но чаще всего они приезжие. Какого-либо заметного движения актерских кадров из драмтеатра и театра кукол в ТЮЗ не видно.

Вот и Счастливцев с Несчастливцевым, прихватив Бог весть откуда взявшихся троих молоденьких актрис, отправились искать свою судьбу прямиком в ТЮЗ.

Немного затянули

Представление длилось чуть больше двух часов. В антракте зритель потихоньку потянулся к выходу. Участливый охранник на входе зачем-то всех спрашивал: «Вы совсем уходите или вернетесь?» И слышал в ответ невнятное бу-бу-бу.

Однако к третьему звонку в антракте зрительно зал заметно поредел. Остались самые преданные зрители. И не пожалели. Подавляющее большинство любопытных сцен было именно во втором акте капустника.

Не увидел их и министр. Показав свою фирменную улыбку Чеширского кота, он тихо ушел в антракте. Улыбка, как полагается немного повисела в воздухе и растаяла.

Череда сменяющих друг друга сцен танцев и песен невольно вызвала ощущение какого-то отчетного концерта.

Не было единой идеи, а ведь зрителю показывали не закрытый междусобойчик со стебом и танцами.

Быть может, именно из-за уж слишком затянутого первого акта и опустел зал в антракте…

Немного, что тронуло

Среди концертных номеров, показанных в тот вечер, стоит отметить чтецкое мастерство молодых артистов.

Столь проникновенно звучали со сцены строки Давида Самойлова «Отвержены церковью, признаны Богом, по русским дорогам идут скоморохи». Актриса Мария Лыкова средь шумного веселья вдруг выдала пронзительную истину, скрывающуюся за гримом и улыбками.

Таких откровений тем тюзовским вечером было немного, но они дорогого стоят. После них по-иному воспринимаются и шутки про зарплату с отпускными, про отпуск, про то, что «как же я буду без этой сцены целых 33 дня».

Возвращайтесь!

Те, кто не ушел в антракте, мы уверены, присоединятся к этому нашему призыву.