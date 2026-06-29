Модные наряды выпускного - 2026: куда планируют поступать «Мистер Икс» и «фарфоровая кукла»

В субботу, 27 июня, в Калуге прошло шествие выпускников, которое давно славится нарядами калужской молодежи. И 2026 год выдался на редкость смелым на модные эксперименты.

Кто-то сделал ставку на вечную классику и элегантный черный, а кто-то превратил свой выход в настоящий модный показ.

Но главное - за этими потрясающими платьями и костюмами стоят личности с большими планами на будущее.

Мы расспросили героев вечера об их нарядах, планах на учёбу и том, как они отмечают последний школьный вечер.

Читайте наш репортаж и вдохновляйтесь образами выпускников.

Дарья ХАРИТОНОВА, школа №45

— Мне всегда нравились необычные образы. Я вдохновлялась фарфоровой куклой, которую когда-то подарила мне тётя. Весь наряд продумывала и собирала сама - от платья до последней детали. Поступать планирую в педагогический, а праздную выпускной со своими одноклассниками.

Алёна СКРЫЛЁВА, школа №6 им. А. С. Пушкина

— Я косплеер и очень творческий человек, поэтому наряжаться люблю.

Дома уже лежали готовые заготовки для образов, для выпускного осталось лишь добавить изящную столу из греческого гардероба и украсить её виноградинками.

Экзамены сдала - собой довольна, ожидания оправдала. Празднуем с классом в ресторане, а после - покорять Санкт-Петербург. Хочу стать психологом или инженером-биологом.

Мария КРЫЖЕНКОВА, школа №46

— Моё платье - самопошивное. Я увидела его

Экзамены прошли замечательно, сдала всё на отлично. Поступаю на кинопродюсера в Москву, пока выбираю между МГИКом и ГИТРом.

С классом отметим наш день в ресторане, а на следующий день обязательно встречусь с подругой и отпраздную с ней отдельно.

Слева - Ольга, справа - Арина

Ольга МОВТЯН и Арина БОНДУКОВА, школа №13

— Мне хотелось что-то пышное, с блёстками, - говорит Арина. - Но трендом 2026 года является кружево, поэтому захотелось немного выделиться на фоне остальных. Экзамены прошли отлично: у меня золотая медаль и красный аттестат.

Всё прошло легко, больше было волнений, чем сложностей. Планирую поступать в МГИМО на направление «Реклама и связи с общественностью», а в дальнейшем - посмотрим, скорее всего, направление будет связано со сферой бизнеса. Выпускной отметим с друзьями, а потом будем встречать рассвет на набережной.

— Мы ездили с мамой в поисках красивого платья, - рассказывает Ольга. - Изначально задумка была такая: корсетный верх и пышная юбка. Баллы на ЕГЭ получила хорошие, но немного обидно из-за глупых ошибок, а так в целом неплохо. Очень хотелось бы поступить в Москву в РЭУ Г. В. имени Плеханова на специальность «Управление персоналом». Сегодня провожаем школьные годы с друзьями - только с позитивными эмоциями. Будем радоваться, веселиться и наслаждаться этим днём.

Дарья МИШИНА, школа №15

— Выбрала это платье, потому что оно очень красивое. Мне помогала мама выбирать этот образ: она просто пришла в первый попавшийся магазин и сразу попала в точку с платьем.

Экзамены у меня прошли успешно. Куда планирую поступать - пока секрет, но интересует меня спортивное направление.

Выпускной вечер проведу в компании с родителями и парнем.

Маргарита ГУДКОВА, лицей №48

— Составлять наряд на выпускной помогали мне интернет и мама. Образ мы шили. Получился он случайно: листала интернет, увидела референс, и он мне понравился.

Экзамены прошли довольно нервно, но результатами я довольна - как работала, на то и заработала. Поступить планирую в Саратовскую государственную юридическую академию на специальность «Судебная и прокурорская деятельность». Хочу стать прокурором.

Отмечаем всем классом вместе в ресторане.

Андрей МОЛЧАНОВ, лицей №48

— Я сдавал физику, профильную математику и русский язык. Русский дался мне тяжелее всего, но всё равно сдал неплохо: физика - 100 баллов, математика - 97, русский - 91. Хочу поступить на физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. На выпускной выбрали классический стиль, галстук красный - в цвет аттестата. Будем сегодня праздновать весело и громко.

Екатерина ПРИПЕЧЕНКОВА, лицей №48

— У меня красный аттестат и золотая медаль, и я решила так отпраздновать свои старания. Цвет платья - символический, ведь я люблю красный цвет.

На экзаменах было морально напряжённо и сложно: я сдавала пять предметов - русский язык, профильную математику, физику, химию и английский. Готовиться было не слишком тяжело, потому что я люблю эти предметы. Хочу поступить в Москву на архитектора.

Полина ЧЕЛОБИТЧИКОВА, лицей №36

— Я в принципе люблю этот цвет, и мне нравится готика. Выбирала платье сама. Я примерно представляла, чего хочу, и наткнулась в интернете именно на это платье. Сдавала химию, физику, профильную математику и русский - всё прошло великолепно. Хочу поступить в Москву в МИРЭА на специальность «химик-органик». Отметим выпускной вечер дружно в ресторане.

На выпускном нашлись молодые люди, которые отказались от классических костюмов. Вместо строгих пиджаков и брюк - стильные рубашки, брюки и лёгкая таинственность в каждом образе. Эти парни точно знали: выпускной запомнится не только аттестатами, но и смелыми решениями.

Никита ЮРЬЕВ, школа №14

— Просто захотелось белый цвет, чтобы хоть как-то отличаться от людей в чёрных костюмах.

Сдавал информатику и профильную математику, сдал хорошо. Хочу поступить в МГТУ имени Н. Э. Баумана на информационные технологии.

В будущем хочу стать IT-специалистом. А выпускной вечер отмечу шумно.

Семён САМСОНОВ, школа №15

— Я люблю необычные вещи. Образ я подобрал себе сам. Хочу быть Мистером Икс на выпускном вечере.

Сдавал профильную математику, информатику и русский - экзамены прошли хорошо. Хочу поступить в Москву на ландшафтного архитектора. На выпускном вечере буду веселиться со своими одноклассниками.

Елена КОЗАК, школа №17

— Мне хотелось сиять: всё-таки такой день бывает раз в жизни, и захотелось его запомнить. Образ выбирала сама, а мама спонсировала. Сдавала биологию и химию - всё прошло хорошо. Подавать документы планирую в Москву, Петербург и в Калуге тоже. А пока будут тусить весь день и всю ночь - и всё время до поступления.

Артём ДУЛИКОВ, школа №7

— Я выбрал свободную форму, чтобы чувствовать себя комфортно и наслаждаться вечером. Экзамены сдал достойно: физика, профильная математика, русский - в сумме 238 баллов, неплохо!

Теперь выбираю между Москвой и Обнинском - хочу поступить в НИЯУ МИФИ и стать физиком-ядерщиком. Звучит серьёзно, но это моя цель. Сегодняшний вечер проведём в ресторане до трёх ночи, а если позволит погода - встретим рассвет.

Игорь ЛИТВЯКОВ, школа №7

— Мне идёт такой цвет пиджака и рубашка, поэтому выбрал их. Никто не помогал с выбором - это моё личное решение.

Сдавал русский, физику, профильную математику и информатику. В планах - поступить в МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве или в Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Иван КРЫЛОВ, школа №7

— Белый цвет для меня символизирует открытость миру. Сдавал химию, биологию и русский. Поступить хочу в КГУ имени К. Э. Циолковского на специальность «Лечебное дело».

На ЕГЭ всё прошло хорошо, теперь хочу стать врачом. Сегодня будем отмечать и встречать рассвет.

Валерия РУГАЛЬЦЕВА, школа №18

— Такой образ, потому что мы расстаёмся со школой, а красный цвет - на удачу, чтобы у нас во взрослой жизни всё сложилось удачно. Мне помогала выбирать наряд мама - Эльвира, мы заказали его в интернет-магазине.

Я сдавала химию и биологию - всё прошло великолепно. Хочу поступить в медицинский в Калуге и исследовать животных, растения и окружающий мир в целом. На выпускном сначала будем гулять по парку, развлекаться, слушать музыку, а утром скорее всего - встретим рассвет.

Прохор СЁМИН, Калужская международная школа

— Я решил выбрать более официальный, торжественный, праздничный образ, который сочетает классику и неформальные детали: я добавил пиджак неформального кроя и брюки на низкой посадке - считаю, это интересно.

Сдавал профильную математику, информатику и физику. Поступаю в МГУ имени М. В. Ломоносова на экономический факультет.

Анна КРАСНОВА, школа №7

— Мне в принципе близок этот стиль - что-то окологотическое и загадочное, поэтому решила остановиться на нём. Сдавала обществознание, математику и русский язык. Поступить планирую в КГУ имени К. Э. Циолковского на направление «Логопедия».

Мне нравится эта профессия тем, что она основана на помощи людям, особенно детям. Выпускной планирую отметить с друзьями: поиграть в настольные игры и встретить рассвет.