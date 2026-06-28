Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Калуга прощается со школой
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Калуга прощается со школой

Владимир Андреев
28.06, 08:27
0 626
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В областном центре в субботу, 27 июня,1683 выпускника вышли за школьный порог.

Традиционный День выпускника объединил вчерашних школьников, их родителей, педагогов и первых лиц региона.

Город прощался с детством и открывал путевку во взрослую жизнь.

Сбор у Вечного огня

Торжественные мероприятия стартовали в 18:15 на площади Победы. Именно отсюда, от Вечного огня, выпускники начали свой символический маршрут во взрослую жизнь.

По сложившейся традиции ребята возложили цветы к мемориалу, отдав дань памяти героям, а затем построились в праздничную колонну.

В этом году калужские школы окончили 1683 обучающихся. Особой гордостью города стали 250 золотых и 150 серебряных медалистов. А высокий уровень подготовки подтвердили 23 стобалльных результата на ЕГЭ, причем выпускник школы № 46 Вадим Дерябкин получил по сто баллов сразу по двум предметам.

Шествие по центру

Праздничная колонна проследовала от площади Победы до площади Старый Торг. Вместе с выпускниками в первых рядах шли глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Городской Думы Юрий Моисеев и руководители структурных подразделений Городской Управы.

Вся центральная часть города была перекрыта для транспорта, чтобы дать дорогу тем, кто сегодня находится в центре внимания. С 16:15 до 20:30 движение прекратилось по улицам Кирова, Маршала Жукова, Степана Разина, Ленина, Московской и ряду других. С 17:15 до 21:30 к ним добавились участки на площади Старый Торг и прилегающих переулках.

В парке: праздник, который запомнится

Главной площадкой торжеств стал Городской парк культуры и отдыха, который с 2020 года является постоянным местом проведения общегородского выпускного.

В день праздника парк был закрыт для обычных посетителей с 10:00, хотя аттракционы продолжали работать — попасть на них можно было со стороны Набережной улицы.

В парке выпускников ждала насыщенная программа: концерт, интерактивные пространства, фотозоны и дискотека.

Праздничные мероприятия продлились полтора часа, после чего классам предложили продолжить торжества в индивидуальном порядке.

Дерзайте, не бойтесь ошибаться!

Одним из самых трогательных моментов стало выступление губернатора Калужской области Владислава Шапши, который лично принял участие в празднике.

Обращаясь к выпускникам, он подчеркнул, что 11 лет школьной жизни научили их не только наукам, но и дружбе.

- Не бойтесь ошибаться, не бойтесь искать, иногда рисковать, но идти вперёд, - сказал, обращаясь к выпускникам школ Владислав Шапша. - Будут ошибки, будут шишки, но они сделают вас сильнее, умнее и крепче. Я поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни. Любите родную Калугу и Калужскую область! Любите нашу Россию!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов, представившись выпускникам как бывший ученик средней школы № 5 выпуска 1994 года, обратился к ним с напутствием.

- У вас впереди большая жизнь, очень много достижений, радости, счастья, - заверил ребят Дмитрий Денисов. - Дерзайте, развивайтесь! Калуга вас любит, ждёт и надеется на вас. Вперёд! В добрый путь!

Председатель Городской Думы Юрий Моисеев пожелал ребятам успешно определиться с выбором профессии и напомнил: «Калуга – город вашего детства, здесь вас любят и ждут».

Послание в будущее

По сложившейся традиции на празднике было озвучено послание выпускникам 2037 года. Права зачитать его удостоился выпускник школы № 13 Павел Кондрашов.

Текст послания поместили в специальную капсулу и передали на хранение в управление образования города Калуги.

Этот ритуал символизирует связь поколений: сегодняшние выпускники обращаются к тем, кто через 11 лет будет стоять на их месте.

В добрый путь!

День выпускника-2026 в Калуге стал не просто прощальным вечером, а настоящим стартом. Слова благодарности в этот день звучали не только в адрес ребят, но и в адрес их учителей и наставников, которые 11 лет вели их по дороге знаний.

Вчерашние школьники разошлись по домам уже после полуночи, унося с собой не только подарки и фотографии, но и напутствия первых лиц региона. Каким будет их путь — покажет время.

Но одно ясно уже сегодня: Калуга провожает своих выпускников с верой в то, что они вернутся, чтобы сделать родной город еще лучше.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
75%
0%
25%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJoNmNvTVBycXQvUDRiQ25CM3NnTXc9PSIsInZhbHVlIjoiZWNzUFRrbVJKWGlMbFBIZVJab0ROMVN6dnZxS3VvVUxpYmtJMXVkS25KckMxRVVoWDQ1aUowZUl4cTRGV2QwMjJsSjUrV1dTc2FhR0l4UmE0OTVvVU1mUGh5LzdSckNVOFdWRFNzK0VnbUM2enI2T2QwMlp0TnlIRmVZWWlSSTgxV29QdFUxaG5CTnhxaFpuenBKMnJSRmlINElIZGxjNWQwL2dPcmlmN1Y5ZnhPUWpZMmQ4eGpGbGlqaXZ6ZjJHWU10WWk1T0E1RXZiaWt2R25NWmFOQWNzRVpoVXhzbDdJYlJQTXpmUUc4ZzNZaWU4S2VFWi9wQ21wRTF2TktiVWFKRlZtdzFKZFRmSkN5c0RhSXNvYlhacFpndkFRbnBVTnlHS1pRM05HS2ZZQjNTQW82em5FWGo5MENOaDB5aWJWdWFrMUFpY01hYTdseWl5dU5Vd1F5eTB1SFdUV3YxZjhFTVZvaUVhZnEzMlpRbkFGNmYvaE5zQ3pPQndiOVd0QTluS3hMVkpXSlpMQTNHRTF0YlJ4R0NSMGhRZVNKZUUwbXVxTGxpcGllZ3c1RVFEL2RRS3o5emZpVVZHRzZLeCIsIm1hYyI6IjdiNjYwYTQwYzJjMjUxN2M0NDRkNWE2ZjVjMWU1ZDA3ODJmNGEzMjdmNGNmMGUxZjZhM2JhZTcxMzg5MmNlYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVWVm9xSCtwVmRmMzhMbklnOEp2eEE9PSIsInZhbHVlIjoiRUFsazhwK0twNkh3UnFBcHhoaXpDUlFCNHB2TktxbEpkbWpCVk5JQ2NxWGpldkFGUHhndHJzSlR1NUdYbVVueEx3aGhObHgrL1RqcUlNTS81OTgxcGp3N3VuZ2VMcUdJVU1JWmswN2dWbE9iVVhQSVFNUVJHU1dEV1lqNEcwdnZESnJjTDZvcEM3WW4veTJNM2Q4S085VWdhSWJKTFJ2YjBTZGlEZER0a3o3Zmt0ZGpvd1V4djV2ZGV0NU5NSU9tc2lxUk5qTUVtdDFhU05mQXVGWkF0MlBIbUJIS21iaVBLdElTcWcwMnpCd2VQK2ZkN1dZQWFaaWsvckZxVDZLMVNVdDZyQ0FtaE9ya3dVUUtWdTAvVGU3MFA1cmZubFVqbFdmald5WGJNdDU5MTJxTWJ3UStvTFQzdjFlKy9zRytXMHI1d0I3YTlLemtZR1RzV0RycTM4SC9nT2hHWG9EMlhIOWRKK1h6bnRqYWJUK0xyaU1mZEM0Qk44RGt5bG5ZUVdwMzl5QzYramEzZm03NzZ0c1ZtcWNqdEQzRTRRcmdmZU1sbEJYR00zUHl1NFVVVHFlNHRXQVhGa0RHN1lpTVNjZ3EzUTVYRGZxU2V1cGx2cGk3d1FSU2JXV3d4WFBKNXkwQ1Rqcm54eGxoelZQNEQ2VEwyVFRyendGc3Byd3FRY2p4N09VblBrR0w3MTJqMlBZZVZMU3JzYnNQMFlub1pFVU1yWTBFRi9qUFUveGVlS1dhUnZrV3kyeWIxQjVqdmhZdkJJNzZmbDhmRFMxTjNrVVZkUGtmVW81S1NjWEhGeDNmSTk4eXVXMGFCUDBGdjVFUitHU1BTbGtmZmVUMiIsIm1hYyI6Ijk5NWJiZGE2ZjRkN2FmMWIzYjViMjBkNjRlMTIxZTZmYmYwMGJlOGYzNzljNzVlNGIyN2YzYmRkMWI3NmYzMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+