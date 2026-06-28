Жучки-червячки и синий гриб: калужскую Красную книгу глобально обновили

Как и зачем переписывают Красную книгу Калужской области.

В минувшую пятницу в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM шел разговор о сохранении животного и растительного мира региона.

В середине июня 2026 года Калужскую область всколыхнула новость: региональную Красную книгу ждут большие перемены. 29 новых видов животных пополнят её страницы, 19 — наоборот, исключат, а ещё для 39 поменяют статус редкости.

Почему такие изменения случились впервые за много лет? Зачем вообще нужна региональная Красная книга? И главное — как нам, обычным людям, ходить по лесу и не наступить на закон?

Мы поговорили с теми, кто эти списки составляет: главным специалистом Министерства природных ресурсов и экологии региона Ольгой Новиковой и одним из авторов Красной книги, главным специалистом Дирекции парков Виктором Алексановым.

Список - это официальный документ

Первая Красная книга Калужской области появилась в 2006 году. Тогда это было единое издание, куда вошли и растения, и грибы, и животные. Потом, в 2015 и 2017 годах, вышли два тома по отдельности, а сейчас — третья редакция. И это не просто книжка с картинками, как многие думают.

- Это официальный документ. Там есть фотографии, картография с местами обитания, подробные сведения о том, как отличить вид и, главное, как его сохранить, - объясняет Ольга Новикова.

- А зачем вообще нужна региональная книга, если есть федеральная? – уточняет Виктор Алексанов. - Отвечаю. В общероссийской Красной книге — виды, которые редки по всей стране. А в Калужской области, например, какой-нибудь зверёк может быть обычным делом, а в России — на грани вымирания. И наоборот: где-то в Сибири его полно, а у нас — последние экземпляры.

Именно благодаря региональным книгам мы можем понять динамику: кто движется на север, кто исчезает, кто, наоборот, распространяется.

Это помогает прогнозировать и делать более качественную Красную книгу России.

Охота на невидимок: как считают редких жучков

Самый частый вопрос от обывателя: «Ну как вы их находите? Ходите по лесу с сачком?»

Виктор Алексанов смеётся:

- Да, действительно, редких видов в природе много. Но часть из них редка не потому, что их мало, а потому что их сложно найти. Они ведут скрытый образ жизни: живут в почве или в древесине, появляясь на поверхности буквально на несколько недель в году.

А ещё они маленькие. И названия у них такие, что язык сломаешь. Всё это сильно усложняет работу учёным.

Методы — от классического энтомологического кошения (это когда сачком по траве машут), до ловчих канавок для мелких зверьков и зимних маршрутных учётов по следам.

- Для крупных позвоночных - медведей, лосей - у нас есть более-менее точные данные по численности, хотя и там споры идут, - поясняет Виктор Алексанов. - А для жуков и пауков всегда относительная численность, то есть насколько этого вида больше или меньше, чем его сородичей на других территориях. И если редкость не случайна, а связана с уязвимостью мест обитания - вид заносят в книгу.

Кто выходит, кто заходит и почему

Итак, в 2026 году произошли серьёзные ротации. Но не думайте, что это бюрократическая прихоть. За каждым решением — годы наблюдений.

По словам Ольги Новиковой, исключают по разным причинам. Например, когда численность восстанавливается.

Тут можно вспомнить бабочку-голубянку малую - её теперь часто регистрируют. Или чёрную крысу и хохлатую синицу, которые стали чаще попадаться на глаза даже в Калуге.

Но чаще причина в другом.

- Многие случаи исключения связаны с лучшей изученностью, - добавляет Виктор Алексанов. - Раньше вид попадался редко, а при специальных исследованиях выясняется, что он вовсе не редкий.

Например, исключили чёрно-синего слизня. Красивое, крупное создание. Но выяснилось, что он живёт практически в любом лесу, где есть валежник и грибы.

А бывает и грустная причина: вид просто не видели сто лет. Например, жужелица Эстрейхера или песчаный скакун не попадались исследователям с начала ХХ века. Или южнорусский тарантул — его в последний раз видели в 1972 году в Малоярославецком районе.

Кого добавили

А вот список новичков впечатляет. Это 29 видов беспозвоночных и позвоночных, многие из которых были впервые обнаружены в регионе именно за последнее десятилетие.

Среди самых интересных — гриб ауринтипорус шафранно-жёлтый (Aurantiporus croceus). Редчайший вид, занесённый в Красную книгу России. Его нашли в Козельском районе, а потом — в Ульяновском.

А из растений - равноплодник василисниковый. Красивый беленький первоцвет.

- Это вообще единственная находка на территории России! – восклицает Ольга Новикова. - Мы включили его с четвёртой категорией - с неясным статусом. Непонятно, откуда он взялся.

Я в лесу: как не нарушить закон

Вот вы идёте по лесу, и под ногу попался какой-то жучок. Наступили — и всё, вы преступник? Специалисты успокаивают.

- Мы стараемся отбирать те виды, которые реально может отличить широкий круг лиц, - говорит Виктор Алексанов. - Те виды, которые без сложных исследований не определить, в книгу не попадают.

То есть если вы наступили на паука, которого могут опознать всего пять человек в стране, вы об этом даже не узнаете. Но если вы сорвали орхидею или нашли в корзинке гриб, который резко синеет на срезе, то тут могут быть вопросы. Речь про гиропорус синеющий (лат. Gyroporus cyanescens), очень эффектный такой гриб. Внешне он похож чем-то на подберёзовик или даже белый.

А за это вообще наказывают?

Оказывается, да. Хотя и редко. За растения и грибы из федеральной Красной книги штрафы доходят до миллиона рублей, а за продажу - уголовная ответственность. За региональные виды пока наказывают реже, но тоже случается.

- Были случаи, когда сбивали медведей, и меры принимали, - вспоминает Ольга Новикова. - А вот по растениям и насекомым я не припомню. Красная книга — это, скорее, инструмент для хозяйственной деятельности: если фермер берёт участок, мы ему пишем, какие там есть ограничения.

Что делать, если вы нашли чудо

А вот это самое интересное! Если вы увидели в лесу что-то необычное — не рвите, а сфотографируйте. Обязательно с разных ракурсов.

- Присылайте нам в министерство или в Дирекцию парков, - объясняет Ольга Новикова. - Мы поможем опознать. Может, это, действительно, находка века. И тогда мы обязательно укажем вас в Красной книге как первооткрывателя.

Находки в регионе случаются постоянно.

Недавно на Милятинском водохранилище нашли широчайшего плавунца — раньше был только один старый музейный экземпляр, и никто не знал, откуда он.

А в 2025 году обычные лесничие зафиксировали сразу несколько мест с редчайшим грибом саркосомой шаровидной.

Где посмотреть, и кто в списке

Всего в региональной Красной книге сейчас более 600 видов. Только растений — 221 вид.

Электронная версия есть на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. Там три списка. Основной - те, кто под охраной. Мониторинговый - кандидаты или те, кого исключили, но за кем надо наблюдать. И исчезнувшие - грустный список тех, кого мы уже не увидим.

А ещё там есть детские раскраски. Да, именно так, чтобы дети с малых лет знали, что рвать редкий цветок или ловить редкого жучка нельзя.

Подкаст программы можно послушать прямо сейчас здесь.