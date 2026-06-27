Обществознание от Медведева и новые специальности: что ждет школы после каникул

В минувший четверг, 25 июня в студию радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM пришел советник министра образования и науки региона Михаил Морозов.

В России официально стартовала эпоха единых государственных учебников. Вслед за историей в школу приходит новый стандарт обществознания.

Сегодня, 27 июня, калужские выпускники прощаются со школой, а вузы региона готовятся набирать студентов на редкие специальности, включая стоматологию и учителей ОБЖ.

О том, чему будут учить с 1 сентября 2026 года и как пережить экзаменационный стресс, подробно рассказал советник Министра образования и науки Калужской области.

Двухсотбалльный рекорд и президентские дни

— Михаил, на днях в Калужской области завершилась основная волна ЕГЭ. Какие первые цифры радуют, а какие заставляют задуматься?

— Прежде всего, у нас есть повод для гордости. В этом году у нас появился двухсотбалльник — это Софья Рогожникова, выпускница гимназии Обнинска, которая сдала на 100 баллов и русский язык, и литературу. На данный момент мы насчитываем порядка 45 стобалльных результатов. Только по физике у нас 13 стобалльников. Причем радует, что «сотни» есть не только в Калуге и Обнинске, но и в районах: Жилетовская школа Дзержинского района, школы Козельска и Малоярославецкая гимназия.

— Плана по стобалльникам в министерстве, наверное, нет?

— Конечно, нет. Это невозможно проконтролировать, это зависит от конкретных детей и педагогов.

Но мы всегда отслеживаем географию высоких результатов, чтобы качественное образование было доступно не только в крупных городах.

— Вспомним нововведения этого года: строгие досмотры, запрет на касание школьников на входе. Прошло все гладко?

— Пока экзаменационная кампания идет штатно. Сложностей с досмотром личных вещей и выпускников не возникало. Но расслабляться рано: у нас еще идут резервные дни, а главное — впереди 8 и 9 июля, так называемые президентские дни.

В эти числа выпускники смогут пересдать один предмет, результат которого их не устроил.

Это уникальная возможность, и мы призываем ребят пользоваться ею осознанно.

— Сколько всего человек сдавало ЕГЭ, и что чаще всего выбирают школьники?

— ЕГЭ сдают 4 398 человек. В 11-х классах самая популярная пятерка предметов стабильна: обществознание, информатика, физика, химия и биология. А вот в 9-м классе, на ОГЭ, традиционно выбирают обществознание и географию — считается, что к ним готовиться менее трудозатратно.

— Много ли апелляций?

— В среднем за кампанию мы получаем около 300 апелляций от 4500 выпускников. Это нормально.

Чаще всего подают, чтобы добрать баллы до золотой медали или до минимального порога для аттестата.

Иногда апелляция, действительно, помогает, но до сотни добираются крайне редко — такое было всего раз в прошлом году.

Новые специальности: Стоматология и учителя

— Лето — время поступления. Какие новые специальности ждут абитуриентов Калужской области?

— В этом году абитуриентов ждет несколько знаковых новинок. В Калужском государственном университете (КГУ) в медицинском институте открывается направление «Стоматология».

На первый набор выделено 20 мест — пока все платные, но конкурс обещает быть огромным.

В Институте истории и права КГУ спустя долгий перерыв открывается набор на заочное отделение по специальности «Учитель истории» — 10 бюджетных мест и 10 платных.

В Бауманском университете появилась «Инноватика» — организация наукоемкого производства.

В Финуниверситете усиливают блоки по налогам и бухучету. Да, экономисты всё еще нужны, просто теперь акцент на практические алгоритмы работы.

— А что в среднем профессиональном образовании?

— В Калужском индустриально-педагогическом колледже открывается специальность «Учитель основ безопасности и защиты Родины». Набирают 25 человек после 11 класса.

Кроме того, в колледже механизации и сервиса в Жукове появится направление «Преподавание в начальных классах» — туда можно поступать после 9-го класса, также 25 бюджетных мест.

Дни тишины и главный совет выпускникам

— Михаил, я читал, что в вузах вводят так называемые дни тишины 3 и 7 августа, когда абитуриенты не могут совершать действий с документами. Это так?

— Честно говоря, этот термин я услышал от вас. Но суть такова: сейчас документы можно подавать онлайн через Госуслуги, и это порождает у абитуриентов соблазн менять решение в последний момент.

Дни тишины вводятся для того, чтобы выпускник в последний момент не метался между направлениями, чтобы приемные комиссии могли спокойно обрабатывать заявления, проверять баллы и дополнительные достижения.

Формально вы можете изменить выбор в любой момент, но такая цифровая свобода создает хаос для вузов, особенно с учетом того, что теперь лимитированы даже платные места.

— Что бы вы посоветовали тем, кто сейчас мечется?

— Во-первых, помните: образование — это непрерывный процесс. Специальность можно сменить курсами или магистратурой. Результаты ЕГЭ действуют 4 года.

Во-вторых, не воспринимайте полученные баллы, как приговор. Важно не то, сколько баллов вы получили сейчас, а то, как вы выстроите свой путь дальше, сохраните ли интерес к обучению и саморазвитию.

Сегодняшние цифры — это лишь этап, а не финишная прямая.

Новый учебник обществознания: госуслуги, фейки и семейный бюджет

— Вышел единый учебник обществознания. Это тот самый знаменитый учебник Дмитрия Медведева?

— Да, именно он. Хотя в контексте появления единых госучебников по всем предметам, знаменитыми теперь становятся все они.

Но этот, действительно, особенный. Там есть вступительное слово Дмитрия Анатольевича и серьезный авторский коллектив под руководством Владимира Ростиславовича Мединского.

— Вы уже ознакомились с содержанием. В чем ключевое отличие от старого учебника Боголюбова?

— Я бы выделил три принципиальных момента.

Первое — это цифровое государство. Впервые в учебнике подробно рассказывается о портале Госуслуги, о том, как устроена цифровая структура России.

Ребята узнают, что такое ИНН, СНИЛС и какие ресурсы доступны гражданину. Раньше такое в учебниках не встречалось.

Второе — информационная безопасность. Есть целый параграф, посвященный интернет-пространству, и даже памятка о том, как отличить фейковую информацию от достоверной.

Третье — практическая экономика. Раздел о семейном бюджете написан очень функционально. Например, есть задание изучить структуру банковской карты: магнитная полоса, срок действия, платежная система. Объясняется суть кредитования.

— А как же идеологическая составляющая?

— Идеологическая линия в учебнике есть. Например, отдельный параграф назван «Традиционные ценности российского общества».

Это полноценный раздел, который транслирует современные государственные подходы. Учебник органично дополняет единые учебники по истории.

— Учебник тонкий, всего 238 страниц. Не мало?

— Это особенность дизайна. Он не толстый, но очень плотный по инфографике.

Качественные иллюстрации, выделение ключевых понятий цветом и шрифтом — страница построена интерактивно.

Например, упоминается даже наш регион — музей Паустовского в Тарусе, когда идет раздел о культуре.

Я называю это «инфраструктурой страницы»: читать и воспринимать информацию стало легче.

— В открытом доступе учебник был на стадии обсуждения. Калужские учителя направляли предложения?

— Да, все пожелания были примерно в одном направлении: чтобы было больше современности, живых примеров и функциональности. И разработчики прислушались.

Там есть упоминания о волонтерстве, о Елизавете Глинке, об акции «Бессмертный полк».

Другой вопрос, что современной повестки могло бы быть еще больше, но первый блин, как говорится, не комом.

— И главный практический вопрос: школьникам бежать в магазин за этим учебником?

— Нет. С 1 сентября 2026 года все учебники поступят в школы Калужской области и будут выданы бесплатно.

Покупать его стоит только в том случае, если вы хотите пополнить личную библиотеку.

Это, действительно, интересная книга, уникальная для истории российского образования.

Подкаст программы с участием советника министра образования и науки региона Михаила Морозова можно послушать здесь.