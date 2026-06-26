Граффити, паспорт молодости и 40 активностей: что ждёт калужан на Дне молодёжи

В преддверии Дня молодёжи, 24 июня, в студии радио «Комсомольская правда-Калуга» побывали заместитель директора Областного молодёжного центра Анна Зиновьева (на фото слева) и начальник отдела организации молодёжных мероприятий Екатерина Фомина. (на фото справа)

Поговорили о современной молодёжи и куда им бежать за возможностями.

Беседа получилась жаркой — спорили о возрасте, мечтах и граффити. Держите главное.

Молодёжь: по закону или по душе

— Молодёжь - кто это? В законе написано от 14 до 35 лет. Но мне кажется, это про драйв и состояние души. Анна, а как вы определяете это понятие?

— Согласно букве закона, рамки жёсткие. Но на деле мы работаем с молодыми семьями, где родителям уже за 35.

Главный критерий - не паспорт, а состояние души. Люди, которые готовы энергично действовать, участвовать в активностях и не сидеть на диване, - вот, кто для нас молодёжь.

— Недавно обсуждали идею продлить возраст молодёжи до 45 лет. Как вам такая задумка?

— Мне 37, - отвечает Анна. - И я сама не прохожу по возрасту для многих программ. Но если честно - я бы была против.

В каждом возрасте свои ценности. Молодость - это когда ты готов пробовать новое, ошибаться, вставать и идти дальше. У 45-летних уже другой опыт, другие убеждения.

Они могут быть активными, но это уже не та категоричность и энергия, которая есть у ребят до 35.

О чём мечтает калужская молодёжь

— Когда я училась в Москве, и многие спрашивали меня: «В Калуге все мечтают стать космонавтами?» Анна, а о чём на самом деле мечтают калужские ребята, с которыми вы работаете?

— О разном. Кто-то хочет поступить в ВУЗ, кто-то - найти работу мечты, кто-то - создать семью. Есть те, кто мечтает реализовать себя в творчестве. И знаете, что я заметила? В Калужской области для всего этого - масса возможностей.

Начиная со школьников, ребятам предлагают попробовать себя в предпринимательстве. Есть «Калужская студенческая весна» - танцуй, пой, играй на инструментах, создавай группы. Есть гранты Росмолодёжи - подавай любую идею, и тебе помогут её реализовать. Главное - желание.

Паспорт молодости: что это и как получить

— Екатерина, на вашем празднике обещают выдать какой-то «паспорт молодости». Что это?

— Это наша фишка! Его будут вручать на стойке информации. С ним участники проходят по площадкам, участвуют в активностях и за каждую получают наклейку. А потом наклейки обменивают на мерч.

Возрастных ограничений нет. Прийти может абсолютно любой человек - хоть в 40, хоть в 50, если он молод душой.

Чем удивят на празднике

— Сейчас молодёжь больше интересуется образованием, чем просто тусовками. Будет ли на празднике образовательная часть?

— Обязательно, - отвечает Анна. - Будет лекция от Российского общества «Знание». К нам приедет сотрудник Центра подготовки космонавтов - он расскажет, как стать космонавтом.

Согласитесь, это круто - услышать такое из первых уст! Также будут лекции по финансовой грамотности и кибербезопасности.

Так что прийти и получить полезную информацию можно будет стопроцентно.

— А что ещё?

— Будет большая площадка уличной культуры, - продолжает Анна. - Выставка тюнингованных автомобилей - больше двадцати необычных машин. И, конечно, граффити.

Граффити: от вандализма к искусству

— Анна, я помню времена, когда старшее поколение ругало подростков за разрисованные стены. Сейчас отношение изменилось?

— Раньше это, действительно, носило деструктивный характер. Первыми в Челябинске власти пошли на контакт с уличными художниками - и эта коллаборация разлетелась по всей России.

В Калуге есть фестиваль «Переход». Помните переход, по которому страшно было идти? Разбитые лампочки, грязь, темнота. А сейчас это светлое пространство с люминесцентными рисунками по бокам. Настоящая достопримечательность!

Зачем бегать за молодёжью с баллончиками и закрашивать стены? Лучше дать им легальную площадку для творчества.

— На Дне молодёжи будут учить рисовать?

— В этот раз - нет. Будут соревнования, где ребята, которые уже умеют рисовать, покажут своё мастерство.

Но главное - они делают это легально, красиво и безопасно.

Молодёжь в Калуге и других регионах: есть ли разница

— Екатерина, вы сами переехали в Калугу из другого города. Отличается ли молодёжь в разных регионах?

— Я могу сказать, что молодёжь везде одинаковая. Ребятам важно просто проявить себя: в творчестве, в бизнесе, в общественной деятельности.

Самое главное - быть услышанными.

День молодежи состоится в субботу, 27 июня, в сквере имени Ленина с 11.00 до 22.00 вечера. Подкаст программы можно послушать здесь, а также в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93,1 FM в пятницу в 13.03; 14.03; 15.03.