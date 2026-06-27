История учителя математики, которая полюбила вышивать лентами

И как телефон учит видеть то, что не замечает глаз.

Фото автора.

В Палатах Коробовых сейчас уютно и светло по-летнему. Там - цветы, травы, кувшинки на воде и невесомые облака.

Не подумайте, что это лето пробралось в зал.

Это - открылась выставка Людмилы Кониной. Она пишет картины не красками, а шелковыми лентами.

«Райский уголок», 2020 год.

Там, где цветы не вянут

Когда-то Людмила Алексеевна была учителем математики. А теперь у нее — золотые дипломы международных конкурсов и свой клуб «Рисуем лентами» при шопинской библиотеке.

Как так вышло?

Да просто однажды она случайно увидела вышивку лентами. Знаете, как бывает, ищешь своё, а оно само тебя находит.

Так и у Людмилы Алексеевны получилось.

Людмила Конина

Организотор клуба «Рисуем лентами». Раньше я чем только ни занималась: шила, вязала, аппликации делала, текстильные розы.

Но когда увидела вышивку лентами — меня это потрясло.

Такая красота, объёмная, живая! И все мои рукоделия отодвинулись в сторону, остались только с ленты.

Сейчас она уже не просто мастерица, а настоящий профи.

Практически каждый год участвует в конкурсах, выставках. И одерживает победы.

А на международном конкурсе декоративно-прикладного творчества ей и вовсе дали Золотой диплом.

За последние несколько лет работы Кониной можно было увидеть в Доме мастеров, в Доме музыки, в Музее изобразительных искусств.

А теперь — в Палатах Коробовых открылась выставка «Волшебной ленты превращение».

«Цветочная симфония», 2026 год.

«Но будет день», 2021 год.

От шелка до соломки

В зале на втором этаже - картины с душевными названиями: «Райский уголок», «Навстречу солнцу», «Улыбается лето цветами», «Июль, сколько в тебе света!», «Заброшенный цветочный сад к реки».

В основном природа, волшебные уголки, которые будто светятся изнутри.

— Я очень люблю пейзажи, — рассказывала нам Людмила Алексеевна. — Но они трудоёмкие, некоторые шью по году. Сидишь вечерами по два-три часа. Крупные цветы легче — за неделю можно управиться.

Дома у неё, как она сама смеётся, «хомячьи запасы». Сколько лент уйдёт на новую работу — никогда не угадаешь.

Поэтому лежат и турецкий искусственный шёлк, и китайский натуральный, и атласные ленты, и органза, и даже шерсть для валяния.

— Если заборчик на панно — беру кусочки древесины или соломку. В ход всё идёт, — улыбается мастерица.

Помощник всегда с собой

Когда смотришь на готовые картины Людмилы Кониной, кажется, что это рождается легко, на одном дыхании. Сама мастерица так не считает.

— Есть две категории вышивальщиц, — объясняет она. — Одни любят всё, что делают. И это правильно. А я из тех, кто себя критикует. Постоянно в своих ботах нахожу недостатки. Раньше терпеть не могла переделывать. А сейчас — вытаскиваю, распарываю, выкидываю атласные ленточки.

У Людмилы Алексеевны есть свой маленький, но очень эффективный лайфхак - камера в телефоне.

— Когда вышиваешь, глаз замыливается. Не видишь, где листва крупновата, где что-то топорщится.

А сфотографируешь — камера сразу все изъяны показывает.

Ну и, конечно, мы с девочками из клуба постоянно советуемся.

«Церквей златые купола», 2019 год.

На всю жизнь

Людмила Алексеевна признаётся: научиться технике может почти каждый. Мастерица уже обучила этой технике 80 человек.

А вот понять, как цвет сочетать, как композицию построить — это сложнее.

Ей самой иногда это тяжеловато даётся.

— Стремиться есть к чему. Я, например, ни разу не вышивала зимний пейзаж. Страшно, потому что сложно, - признается мастерица.

А ещё лентами можно не только картины вышить.

Людмила Конина украшает ими сумки, футляры для очков, чехлы для телефонов, скатерти, диванные подушки. Про броши даже говорить не приходится — красота невероятная.

Людмилу Алексеевну часто спрашивают: ты же математик, откуда такая любовь к вышивке?

— Я сначала рассказывала, что дедушка был портным. Потом подумала и поняла: это должно идти изнутри, - признается мастерица. - Просто наступил момент. Не ждала, не планировала. Случайно — и на всю жизнь.

Сейчас в ее клубе любителей вышивки мастерицы берут картины художников, которые нравятся, переводят на ткань.

Раньше фон не зашивали полностью — оставляли воду, небо, дальний план. А сейчас модно зашивать всё пространство целиком.

— Если есть идея, можем засидеться до полуночи. И не замечаешь, как время летит, - говорит Людмила Конина.

Материалы дорогие. Поэтому обычно покупают белые ленты и сами красят — в ход идёт и акварель, и пастель, и специальные краски для шёлка.

— Я люблю то, что делаю, — улыбается мастерица. — Но могу и немножко поругать себя, потому что это заставляет расти. И чем больше я вышиваю, тем чаще переделываю. З

начит, становлюсь требовательнее к себе. А это правильно. Для меня не важно быть первым, важно превзойти самого себя.

«Дыхание лета», 2020 год.

Выставка в Палатах Коробовых работает до 26 июля. Там очень спокойно и красиво. Как в гостях у доброго человека, который умеет видеть чудеса в обычных травах и цветах. 0+