Краеведы предложили установить в Калуге памятник Екатерине Великой

От «заштатного городишка» до губернии: чем мы обязаны императрице.

В библиотеке им. Белинского прошло бурное обсуждение: краеведы предложили установить в Калуге памятник императрице Екатерине II.

Повод весомый — скоро наш регион отметит 250-летие со дня образования.

Причем же здесь Екатерина?

Долг перед императрицей

На заседании Рабочей группы по сохранению исторической памяти первым слово взял заместитель руководителя Сергей ВАРФОЛОМЕЕВ. Он напомнил о важной дате:

— 24 августа 1776 года указом императрицы Екатерины II мы стали территориально самостоятельной единицей. Будут проводиться праздничные мероприятия.

А мы предлагаем установить памятник Екатерине II, потому что она очень много сделала для нашего города.

На встрече также вспомнили, что в 1775 году город с почестями встречал императрицу.

В честь неё палили из пушек, звонили колокола церквей, калужане преподнесли хлеб-соль.

Екатерину приняли очень хорошо, а на следующий день она отбыла в Полотняный Завод.

Несмотря на кратковременность визита Екатерины II, он имел огромное значение: в следующем 1776 году Калуга была преобразована из провинции в губернию.

Сергей Варфоломеев обратил внимание на несправедливость по отношению к историческим личностям:

— Столько, сколько Екатерина II сделала для калужан, никто не сделал. – заметил он. - Мало того, первый наместник Михаил Никитич Кречетников, которого поставила Екатерина, в 1777 году основал в Калуге театр.

А на театре есть доска, посвящённая Кречетникову? Это очень странно, когда основатель никак не отмечен.

То же самое и по поводу Екатерины.

Судьбоносный визит

Идею установки памятника поддержал краевед Николай БРОКМИЛЛЕР.

Он привёл веские аргументы:

— Это был судьбоносный визит для Калуги, — подчеркнул Николай Николаевич. — Мы могли бы в истории оставаться незначимым заштатным городишкой, если бы не приезд Екатерины.

Калуга произвела на неё благоприятное впечатление. Три дня она провела в нашем городе с заездом в Полотняный Завод.

Это история, которая современниками, к сожалению, забыта.

В 17 городах, где визит Екатерины был менее значим по последствиям, стоят памятники императрице. Даже в Подольске в 2002 году был установлен памятник!

В Подольске Екатерина делала остановку, возвращаясь из Калуги, и потом своим указом село Подол переименовала в город Подольск.

Благодарные подольчане уже в новом столетии поставили великолепный памятник недалеко от Привокзальной площади.

Считаю, что памятник Екатерине II в Калуге должен быть, потому что именно она назначала сюда первым наместником Михаила Кречетникова, и Калуга, пусть на короткий период — всего на 9 лет, — стала столицей наместничества, которой подчинялись Калужская, Тульская и Рязанская губернии.

Отсюда правил Кречетников.

Он, в свою очередь, пригласил лучшего на тот момент московского архитектора из школы Ухтомского — Петра Романовича Никитина.

Благодаря этому мы имеем регулярный план застройки города и уездных городов, великолепный ансамбль Присутственных мест и Гостиный двор, который поражает всех приезжающих.

Без Екатерины мы бы не имели того, что имеем сегодня.

Три локации для памятника

Где же может стоять Екатерина? На этот счёт прозвучало несколько идей.

Среди вариантов — сквер у школы №14 (которая когда-то была Екатерининским училищем), площадка у спорткомплекса на улице Ленина (там раньше стояли Московские ворота, которые строили к приезду императрицы и которые калужане долго называли Екатерининскими) или бюст на территории Гостиного двора.

Краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ была рада, что вновь затронули вопрос о Московских воротах.

Несколько лет назад краеведческое сообщество уже обращалось к властям с просьбой об их восстановлении.

— Московские ворота соответствуют по эстетике Присутственным местам. Во многих городах есть старые ворота — сохранённые или восстановленные. Московские, или Екатерининские, ворота — это плюс к этой теме, — добавила она.

Увековечить, но по-другому

Не все оказались согласны с установкой памятника. Представитель Государственного архива Калужской области Наталья Зиновкина высказала особое мнение:

— Я за увековечивание памяти любого исторического лица. Но против установки памятников. У нас в городе их очень много!

Я за то, чтобы память увековечивалась по-другому: писались книги, присваивались имена.

Например, школа №14, которая изначально строилась в память столетия со дня смерти Екатерины II. Это было Екатерининское училище.

Можно вернуть историческое имя этой школе.

Можно издавать сборники. Но ставить памятники... у нас очень маленький город.

Спор вышел жарким, но продуктивным. В итоге Рабочая группа решила не ограничиваться только памятником.

Предложение вернуть школе №14 историческое название «Екатерининская» тоже внесли в список.

Окончательное решение о том, где именно появится бюст или скульптура, оставят за Советом архитекторов.