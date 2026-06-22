«Никто о них не слышал»: калужский краевед рассказал о забытых генералах ВОВ

А судьба их очень интересная.

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85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.

Накануне Дня памяти и скорби в библиотеке им. Белинского состоялась встреча, на которой прозвучали имена, долгие годы остававшиеся в тени.

Заместитель руководителя Рабочей группы по сохранению исторической памяти Сергей Варфоломеев представил исследование, посвященное двум генералам — нашим землякам, которых он назвал «забытыми командармами».

— Я считаю важным и необходимым вспомнить наших героев. Наверное, вам эти фамилии ничего не говорят. Личности этих двух командующих армиями на сегодняшний день неизвестны, — с этих слов начал своё выступление Сергей Варфоломеев.

Он показал книгу Владимира Скрипкина «Генералы — уроженцы земли Калужской», которая не раз переиздавалась.

В ней рассказывается о прославленных полководцах — Жукове, Пухове, Глаголеве, Ефремове и других.

Но, как оказалось, даже в таком фундаментальном труде не нашлось места для генерал-майора Андрея Александровича Харитонова и генерал-майора Михаила Михайловича Иванова.

— Моя задача была рассмотреть, что это за люди, — пояснил исследователь.

Учитель будущих маршалов

Андрей Александрович Харитонов родился в деревне Корчашкино Медынского уезда, которая сегодня находится на территории Дзержинского района.

Судьба этого человека уникальна: он прошёл четыре войны: Первую мировую, Гражданскую, Советско-финскую и Великую Отечественную. Между тем Харитонов был не просто командующим армией и начальником штаба трёх армий. Его боевой путь отмечен орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени и орденом Отечественной войны I степени. Причём, по словам исследователя, было представление и на звание Героя Советского Союза, но это звание, к сожалению, не дали. В 1915 году Харитонов был направлен в школу прапорщиков. Поручик, командир роты Юго-Западного фронта. В 1918 году перешёл на сторону Красной Армии, воевал на Восточном, Юго-Западном фронтах. В межвоенный период командовал ротой, батальоном, был начальником штаба. В 1927 году окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1930–1932 годах преподавал тактику на курсах «Выстрел». Среди его учеников — будущий генерал армии Иван Федюнинский и легендарный «командарм наступления», Герой Советского Союза Иван Крейзер. Позже, в Военной академии механизации и моторизации, у него учились будущие маршалы Василий Чуйков и Михаил Катуков.

В 1939-м Харитонов становится начальником штаба 23-го стрелкового корпуса.

— Что такое корпус? Это практически маленькая армия, состоящая из нескольких дивизий. В предвоенный период было корпусное деление структуры армии, — поясняет исследователь. — Харитонов участвовал в Польском походе, о котором мало говорят, так как были существенные потери, и в Советско-финской войне. Получил первый орден Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной Андрей Александрович был начальником штаба, а затем командующим 45-й армией, прикрывавшей границу с Турцией.

— Дело в том, что шла операция «Согласие», — рассказывает Сергей Варфоломеев. — Советское командование обоснованно опасалось, что к Гитлеру могут присоединиться его сателлиты, прежде всего Япония.

Поэтому дальневосточные дивизии держались долгое время на другом конце страны.

А другие сателлиты — это Иран и Турция. В Иран в то время приходит Мохаммед Реза Пехлеви, для которого кумиром был Муссолини.

И этот иранский шах открыл нацистской Германии ворота для поставки нефти, а немцы страдали от её недостатка.

45-я армия стояла на страже границ Закавказья.

Любопытно, что в 37-й дивизии 45-й армии начальником отдела разведки был Алексей Иванович Мигунов, первый ректор калужского пединститута.

В архивах есть его воспоминания об этом.

В ноябре 1942 года Андрей Харитонов получает звание генерал-майора и становится начальником штаба 18-й армии, которой командовал будущий маршал Андрей Гречко.

Позже Гречко скажет: «Четкая работа штаба остановила противника».

— Деятельность Харитонова как начальника штаба до сих пор мало оценена, потому что начальник штаба всегда находится в тени командующего армией, — говорит Варфоломеев. — А что такое начальник штаба? Это мозг армии. Это все операции, которые планируются. Начальник штаба является одной из ключевых фигур.

Особый эпизод в судьбе Харитонова — его заслуги при освобождении Кубани и Таманского полуострова, прорыв «Голубой линии» у станицы Крымской и форсирование Керченского пролива.

За успешные боевые действия он был удостоен полководческого ордена Суворова II степени.

Андрей Харитонов становится командующим 56-й армией Закавказского фронта.

Но после того, как в ноябре 1943 года он сильно заболевает, его снимают с должности и назначают начальником штаба Московского военного округа.

Андрей Александрович ушёл в запас в 1954-м, а скончался в 1967 году.

Похоронен рядом с женой Камой Андреевной Доброхотовой.

Цена командирского решения

Второй герой — Михаил Михайлович Иванов — родился в деревне Бобровка Малоярославецкого района в 1894 году.

Как и Харитонов, прошёл все четыре войны, был командиром корпуса и командующим армией. Награждён двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. — Михаил Иванов в 1914 году — подпоручик, участвует в Первой мировой войне, — перечисляет исследователь. — В 1918 году перешёл на сторону Красной армии. Закончил Военную академию им. Фрунзе, причём, оперативный факультет, который готовил начальников штаба. Позже закончил Академию Генерального штаба. В 1940 году был награждён орденом Красного Знамени. Генерал-майором Михаил Иванов стал в 1942 году. Но, но, как заметил Варфоломеев, это было время, когда из-за репрессий 1937 года не хватало командующего состава, и тогда был большой список назначений.

В начале войны Михаил Михайлович командовал 16-м стрелковым корпусом Северо-Западного фронта, участвовал в тяжёлых боях в Прибалтике.

Но в конце июня 1941 года генерал-майор Собенников пишет представление об отстранении от занимаемой должности командира 16-го стрелкового корпуса генерал-майора Иванова за то, что он отвел войска с занимаемого рубежа.

Однако, как отмечает Варфоломеев, Иванов сделал это для того, чтобы сохранить людей, действуя как опытный оперативник и начальник штаба, понимающий, где лучше расположить армию. Тем не менее в должности его понизили.

Несмотря на это, Михаил Михайлович попал в приказ о награждении вторым орденом Красного Знамени за бои в Прибалтике.

В наградном листе написано, что Иванов показал себя настоящим воином, мужественным, способным до конца защищать интересы Родины командиром.

— Очень интересно читать наградные листы, потому что там, несмотря на некую формальность, есть такие обороты, которые сейчас уже считаются пафосными, а на самом деле это не так, — отметил Сергей Варфоломеев.

Дальше — оборона Крыма, командование 24-й армией, работа заместителем начальника штаба Волховского фронта.

Погиб Михаил Михайлович при артобстреле 15 сентября 1942 года у посёлка Бор Воронежской области, был похоронен в братской могиле.

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22 июня началась самая страшная война в истории нашей страны, и мы обязаны помнить всех, а не только прославленных маршалов.

— Я звонил и в Корчашкино, и в Бобровку, и в районы — никто о Харитонове и Иванове не слышал, — с сожалением говорит Сергей Варфоломеев.

— Важно восстановить историческую справедливость. И когда состоится очередное переиздание книги о генералах, родившихся на Калужской земле, нужно включить туда этих двух командармов.