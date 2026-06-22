Запах свободы и безнаказанности: калужанин превратил квартиру в бомжатник и терроризирует соседей
Это не вымысел, это реальность для жильцов, вынужденных дышать воздухом, пропитанным фекалиями, и наблюдать, как из соседней квартиры выползают полчища насекомых.
Виновник этих бед — местный житель Юрий, превративший свою муниципальную квартиру в зловонную помойку и ставший заложником собственной нечистоплотности.
История одной квартиры
По словам соседей, беда пришла в их дом около десяти лет назад после смерти матери Юрия.
— Он пошел вразнос, — рассказывает соседка Надежда Михайловна. — Он пьет, но никого не трогает, не обижает. Но эти гости — тараканы, клопы — нам уже надоели.
Мужчина, 1968 года рождения, проживший в этом доме с пеленок, превратил свою жизнь и жизнь окружающих в настоящий кошмар. Он не работает уже более десяти лет, перебиваясь случайными заработками и сбором металлолома.
За это время в его квартире скопились горы мусора, а коммуникации были отключены за многотысячные долги.
По словам соседей, только за коммунальные услуги долг мужчины перевалил за 670 тысяч рублей.
То, что находится за дверью квартиры № 46, соседи описывают с содроганием.
— Из кухни он сделал туалет, — поясняет сосед. — В ванной комнате — полная ванна грязной тухлой воды, унитаз переполнен, из него течет на пол, и там ползают опарыши.
Запах, который доносится из квартиры, невозможно описать словами. Он просачивается в соседние помещения, заставляя людей задыхаться и держать двери наглухо закрытыми даже в летнюю жару.
Антисанитарный тупик
Устав от зловония и полчищ тараканов, жильцы обратились практически во все инстанции. Но везде они наталкивались на глухую стену отписок.
Участковый, к которому они ходили в мае, по их словам, так и не дал внятного ответа. Роспотребнадзор, приглашенный по линии уполномоченного по правам человека, провел замеры воздуха на лестничной клетке и не нашел нарушений.
— Они сказали, что запах в норме, — хором говорят соседи.
Парадокс: вонь настолько сильна, что ее чувствуют даже прохожие, но формально приборы показывают норму. Как пояснил Роспотребнадзор, нормирование запаха — сложная проблема, а существующие гигиенические нормативы загрязняющих веществ не учитывают раздражающее воздействие запаха на человека.
Управляющая компания ограничилась обещанием разобраться с долгами, которые копятся уже более десяти лет. В квартире отключены газ и вода, но свет, по-видимому, работает. На вопрос соседей о том, как Юрий выживает, они лишь пожимают плечами.
— Ему кто-то что-то дает, он ходит по мусоркам, собирает металл, рассказала соседка Оксана.
Неприкосновенный и недосягаемый
История, произошедшая в доме на площади Победы в Калуге, отнюдь не единичный случай. Практически в каждом крупном городе России есть свои зловонные соседи, превращающие жизнь окружающих в ад.
Например, в Новосибирске на ул. Карамзина жильцы уже год воюют с соседом, который привел в квартиру бомжа и устроил склад мусора. Там ситуация зеркально повторяется: тараканы, клопы, жуткий запах и полное бессилие властей. Последний ответ администрации округа гласил, что во время проверки около входной двери квартиры-помойки санитарная обстановка была в норме.
В Санкт-Петербурге в Красносельском районе развернулась аналогичная битва. Жильцы пятиэтажного дома на проспекте Народного Ополчения тоже страдают от соседки, которая превратила свою квартиру в мусорный бордель.
Она систематически заливает жильцов, распространяет жуткую вонь и развела целый кошачий притон в подвале. Инстанции, включая Роспотребнадзор и жилагентство, разводят руками, ссылаясь на неприкосновенность жилища.
Один из ответов, полученных жителями, прямо говорит о бессилии чиновников: «Взаимоотношения между соседями жилых помещений не регламентированы действующими санитарными нормами и правилами и не входят в компетенцию Роспотребнадзора».
Юристы по жилищным вопросам, комментируя подобные ситуации, разводят руками.
В законодательстве практически нет мер, которые бы позволили повлиять на соседей, чьи квартиры превратились в источник антисанитарии.
Все дело в том, что без согласия собственника попасть в помещение почти невозможно: неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией.
Единственный выход, который видят чиновники, — это подача коллективного иска в суд. Однако судебный процесс требует времени, денег и решимости, которых у многих соседей, особенно если они пенсионного возраста, просто нет.
Прецеденты есть, но их мало
Несмотря на запутанность ситуации, прецеденты успешной борьбы с проблемой все же существуют. Самым действенным инструментом является суд.
Псковский городской суд вынес беспрецедентное решение о выселении нанимателя из муниципальной квартиры без предоставления другого жилья за систематическое нарушение прав соседей и доведение помещения до антисанитарного состояния. Мужчина складировал мусор, а отходы выливал из окна.
Однако такие решения — скорее исключение, чем правило. Златоустовский городской суд, например, отказал в выселении семьи, которая держала в своей квартире около 20 кошек, создавая антисанитарные условия.
Суд счел доказательства, представленные администрацией, недостаточными, а само по себе наличие животных не является основанием для лишения жилья.
Что в итоге
Проблема жильцов дома на площади Победы — это классический пример правовой коллизии: права одного человека на неприкосновенность жилища превращаются в орудие пытки для десятков других.
Ситуация зашла в тупик, где формальные законы бессильны против реального зловония и заразы, расползающихся по подъезду.
В январе 2025 года депутаты Госдумы предложили ввести повышение штрафов за антисанитарию до 25 тысяч рублей. Но поможет ли такое решение в нашем случае, если хозяин вонючей квартиры 10 лет не платит за жилье?
Ситуация в данном случае касается муниципальной квартиры, как говорят соседи. Другими словами, речь идет о муниципальном имуществе. А о нем должны заботиться городские чиновники. Или нет?
А тем временем жильцы вынуждены дышать воздухом, пропитанным разложением, и каждую ночь бояться, что вслед за тараканами в их квартиры поползут опарыши.
Их вопрос прост и страшен: как долго они будут заложниками одной-единственной квартиры и бездействия системы? Ответа на этот вопрос пока нет ни у них, ни у нас.
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