Запах свободы и безнаказанности: калужанин превратил квартиру в бомжатник и терроризирует соседей

В центре города, на площади Победы в доме № 15 разворачивается драма, которая могла бы лечь в основу сценария для фильма ужасов.

Это не вымысел, ​это реальность для жильцов, вынужденных дышать воздухом, пропитанным фекалиями, и наблюдать, как из соседней квартиры выползают полчища насекомых.

Виновник этих бед — ​местный житель Юрий, превративший свою муниципальную квартиру в зловонную помойку и ставший заложником собственной нечистоплотности.

История одной квартиры

По словам соседей, беда пришла в их дом около десяти лет назад после смерти матери Юрия.

— Он пошел вразнос, — ​рассказывает соседка Надежда Михайловна. — ​Он пьет, но никого не трогает, не обижает. Но эти гости — ​тараканы, клопы — ​нам уже надоели.

Мужчина, 1968 года рождения, проживший в этом доме с пеленок, превратил свою жизнь и жизнь окружающих в настоящий кошмар. Он не работает уже более десяти лет, перебиваясь случайными заработками и сбором металлолома.

За это время в его квартире скопились горы мусора, а коммуникации были отключены за многотысячные долги.

По словам соседей, только за коммунальные услуги долг мужчины перевалил за 670 тысяч руб­лей.

То, что находится за дверью квартиры № 46, соседи описывают с содроганием.

— Из кухни он сделал туалет, — ​поясняет сосед. — ​В ванной комнате — ​полная ванна грязной тухлой воды, унитаз переполнен, из него течет на пол, и там ползают опарыши.

Запах, который доносится из квартиры, невозможно описать словами. Он просачивается в соседние помещения, заставляя людей задыхаться и держать двери наглухо закрытыми даже в летнюю жару.

Антисанитарный тупик

Устав от зловония и полчищ тараканов, жильцы обратились практически во все инстанции. Но везде они наталкивались на глухую стену отписок.

Участковый, к которому они ходили в мае, по их словам, так и не дал внятного ответа. Роспотребнадзор, приглашенный по линии уполномоченного по правам человека, провел замеры воздуха на лестничной клетке и не нашел нарушений.

— Они сказали, что запах в норме, — ​хором говорят соседи.

Парадокс: вонь настолько сильна, что ее чувствуют даже прохожие, но формально приборы показывают норму. Как пояснил Роспотребнадзор, нормирование запаха — ​сложная проблема, а существующие гигиенические нормативы загрязняющих веществ не учитывают раздражаю­щее воздействие запаха на человека.

Управляющая компания ограничилась обещанием разобраться с долгами, которые копятся уже более десяти лет. В квартире отключены газ и вода, но свет, по-­видимому, работает. На вопрос соседей о том, как Юрий выживает, они лишь пожимают плечами.

— Ему кто-то что-то дает, он ходит по мусоркам, собирает металл, рассказала соседка Оксана.

Неприкосновенный и недосягаемый

История, произошедшая в доме на площади Победы в Калуге, ​отнюдь не единичный случай. Практически в каждом крупном городе России есть свои зловонные соседи, превращающие жизнь окружающих в ад.

Например, в Новосибирске на ул. Карамзина жильцы уже год воюют с соседом, который привел в квартиру бомжа и устроил склад мусора. Там ситуация зеркально повторяется: тараканы, клопы, жуткий запах и полное бессилие властей. Последний ответ администрации округа гласил, что во время проверки около входной двери квартиры-­помойки санитарная обстановка была в норме.

В Санкт-­Петербурге в Красносельском районе развернулась аналогичная битва. Жильцы пятиэтажного дома на проспекте Народного Ополчения тоже страдают от соседки, которая превратила свою квартиру в мусорный бордель.

Она систематически заливает жильцов, распространяет жуткую вонь и развела целый кошачий притон в подвале. Инстанции, включая Роспотребнадзор и жил­агентство, разводят руками, ссылаясь на неприкосновенность жилища.

Один из ответов, полученных жителями, прямо говорит о бессилии чиновников: «Взаимо­отношения между соседями жилых помещений не регламентированы действующими санитарными нормами и правилами и не входят в компетенцию Роспотребнадзора».

Юристы по жилищным вопросам, комментируя подобные ситуации, разводят руками.

В законодательстве практически нет мер, которые бы позволили повлиять на соседей, чьи квартиры превратились в источник антисанитарии.

Все дело в том, что без согласия собственника попасть в помещение почти невозможно: неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией.

Единственный выход, который видят чиновники, — ​это подача коллективного иска в суд. Однако судебный процесс требует времени, денег и решимости, которых у многих соседей, особенно если они пенсионного возраста, просто нет.

Прецеденты есть, но их мало

Несмотря на запутанность ситуации, прецеденты успешной борьбы с проблемой все же существуют. Самым действенным инструментом является суд.

Псковский городской суд вынес беспрецедентное решение о выселении нанимателя из муниципальной квартиры без предоставления другого жилья за систематическое нарушение прав соседей и доведение помещения до антисанитарного состояния. Мужчина складировал мусор, а отходы выливал из окна.

Однако такие решения — ​скорее исключение, чем правило. Златоустовский городской суд, например, отказал в выселении семьи, которая держала в своей квартире около 20 кошек, создавая антисанитарные условия.

Суд счел доказательства, представленные администрацией, недостаточными, а само по себе наличие животных не является основанием для лишения жилья.

Что в итоге

Проблема жильцов дома на площади Победы — ​это классический пример правовой коллизии: права одного человека на неприкосновенность жилища превращаются в орудие пытки для десятков других.

Ситуация зашла в тупик, где формальные законы бессильны против реального зловония и заразы, расползающихся по подъезду.

В январе 2025 года депутаты Госдумы предложили ввести повышение штрафов за антисанитарию до 25 тысяч руб­лей. Но поможет ли такое решение в нашем случае, если хозяин вонючей квартиры 10 лет не платит за жилье?

Ситуация в данном случае касается муниципальной квартиры, как говорят соседи. Другими словами, речь идет о муниципальном имуществе. А о нем должны заботиться городские чиновники. Или нет?

А тем временем жильцы вынуждены дышать воздухом, пропитанным разложением, и каждую ночь бояться, что вслед за тараканами в их квартиры поползут опарыши.

Их вопрос прост и страшен: как долго они будут заложниками одной-­единственной квартиры и бездействия системы? Ответа на этот вопрос пока нет ни у них, ни у нас.