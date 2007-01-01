Баллы, дети и «пенсионная тишина»: главный по пенсиям в Калуге раскрыл нюансы

Управляющий калужским отделением СФР Даниил Аганичев о пенсионной реформе.

В четверг, 18 июня в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» шел разговор тонкостях начисления пенсий, времени выхода на заслуженный отдых и о том, сколько баллов нужно заработать для счастья и как не потерять стаж, заработанный в СССР.

Даниил Аганичев также развеял несколько мифов о пенсионной реформе.

Год без пенсионеров и политические фейки

- Даниил Михайлович, одна из думских фракций предложила вернуть возраст выхода на пенсию к отметкам 60 и 55 лет. Есть ли у этого хоть какая-то реальная подоплека?

- Действительно, любят у нас комментировать громкие заявления, но давайте обратимся к фактам. Пенсионная реформа, которая стартовала в 2019 году, рассчитана на десять лет. Ее цель — плавно повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин, с 60 до 65, и для женщин, с 55 до 60.

Чтобы этот процесс не стал шоком для общества, увеличение происходит поэтапно, примерно раз в два года. Вот здесь и кроется разгадка тех самых слухов.

Двадцать пятый и двадцать седьмой годы — это своего рода пенсионные паузы в переходном периоде. Это значит, что в эти годы нет возрастных категорий граждан, которые выходили бы на страховую пенсию по старости на общих основаниях.

В текущем, 2026-м, на пенсию отправляются мужчины 1962 года рождения, которым исполнилось 64 года, и женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет. В следующем же году таких категорий действительно не будет, а вот уже в 2028-м реформа завершится, и мы выйдем на финальные показатели: мужчины будут уходить в 65, а женщины — в 60 лет.

При этом важно понимать, что речь идет исключительно о пенсии по старости.

Магия баллов и цена советского стажа

- Сегодня, чтобы выйти на пенсию, нужно соответствовать трем параметрам: возраст мы обсудили, но как же разобраться со стажем и этими загадочными коэффициентами?

- Да, право на страховую пенсию наступает только при выполнении трех условий. И если с возрастом мы разобрались, то остаются еще два: наличие минимум пятнадцати лет страхового стажа и наличие тридцати индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые в народе чаще называют баллами.

Эти баллы — не абстрактная величина, а прямая производная от страховых взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника в Социальный фонд.

Чтобы заработать примерно два балла за год, нужно в этом году получать около пятидесяти тысяч рублей в месяц.

- Но что делать тем, кто большую часть жизни проработал в Советском Союзе, когда зарплаты были другими, например, по 80 рублей?

- Сложные формулы расчета предусматривают и эту ситуацию: в них учитывается средний заработок по стране в тот период, и на его основе также начисляются баллы.

- А как простому человеку проверить, всё ли учтено и сколько баллов уже на счету? И что делать, если, скажем, в трудовой книжке есть запись, а в электронной системе — нет?

- Самый надежный способ — заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги».

Вот тут я настоятельно советую гражданам сверить данные с бумажной трудовой книжкой. Если вдруг вы обнаружили, что где-то работали, а в выписке этого нет, значит, работодатель в свое время не отчитался или ошибся.

Нужно обратиться к нам в фонд или подать заявление на уточнение индивидуального лицевого счета всё через те же «Госуслуги». Мы сделаем запросы в предприятия, проверим, были ли отчисления, и если всё подтвердится, внесем недостающие периоды в систему. Так что вопрос решаемый, и отчаиваться не стоит.

Досрочная пенсия, армия и эффект 42 лет

- Отдельная тема — это возможность уйти на пенсию досрочно, имея длительный стаж. Как это работает, и обязательно ли, чтобы это был непрерывный стаж?

- Это действительно так. Закон позволяет сократить срок ожидания пенсии на два года при условии выработки длительного стажа. Когда реформа завершится и пенсионный возраст станет 65 для мужчин и 60 для женщин, Те, кто отработал 42 и 37 лет соответственно, смогут выйти на заслуженный отдых уже в 63 и 58 лет. Впрочем, это правило работает и сейчас.

При этом хочу развеять одно распространенное заблуждение, которое касается службы в армии. Многие задаются вопросом, входит ли армия в этот льготный стаж. Да, входит, но только срочная служба.

Что касается периода до армии или между работами, то здесь всё суммируется — непрерывность значения не имеет, важен только общий объем времени, в течение которого за вас отчислялись взносы.

Многодетные матери, одинокие отцы и воспитание

- Коснемся социальной поддержки Какие льготы по выходу на пенсию предусмотрены для многодетных матерей?

- Женщины, воспитавшие троих детей, могут уйти на пенсию на три года раньше — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, срок сокращается на четыре года, то есть она выходит в 56. Ну а матери, родившие и воспитавшие пять и более детей, сохраняют за собой право на выход на пенсию в 50 лет, как и раньше.

При этом нужно соблюсти обязательные условия: необходимо иметь минимум пятнадцать лет страхового стажа и тридцать пенсионных баллов. Также крайне важно, чтобы женщина не была лишена родительских прав и воспитала каждого из детей хотя бы до восьмилетнего возраста. Это касается не только родных, но и усыновленных детей.

- Распространяется ли эта льгота на отцов, которые воспитывают детей в одиночку?

- Что касается многодетных отцов, то, к сожалению, на данный момент законодательство такой льготы не предусматривает, даже если мать трагически погибла и отец остался с тремя детьми один.

Индексация и тринадцатая пенсия

- Сохранится ли обязательство государства индексировать выплаты, и будет ли процент зависеть от реальной инфляции? И второй горячий вопрос, который гуляет по сети: будет ли «тринадцатая пенсия», которую все ждут после ковидных выплат?

- Индексация проводится ежегодно, и это обязательство прописано в законе. Размер индексации действительно зависит от уровня инфляции, сложившегося в предыдущем году.

Например, в 2026 году мы проиндексировали пенсии на 7,6 процента, а в прошлом году, в 2025-м, инфляция оказалась выше, чем планировалось, поэтому по указу президента была произведена доиндексация, и общий рост выплат в итоге превысил прогнозные значения.

Также не забывайте про ежегодный перерасчет для работающих пенсионеров с 1 августа: за них продолжают поступать взносы, и эти баллы конвертируются в прибавку к пенсии.

- Будет ли тринадцатая пенсия, которую все ждут после ковидных выплат?

- Тут нужно понимать механизм. Слухи об этой выплате пошли после того, как во время пандемии указом президента была произведена разовая выплата в размере месячной пенсии всем пенсионерам.

Люди восприняли это как регулярную практику, но на самом деле это была экстренная мера поддержки, а не системная норма. Будет ли такая выплата повторена, зависит исключительно от волевого решения руководства страны и экономической ситуации.

Где искать правду и как получить цифровое удостоверение

- Где калужане могут получить достоверную информацию, чтобы не наступать на грабли фейков?

- Первое и самое главное правило: читайте только официальные источники. Наш сайт Социального фонда России находится в белых списках и работает даже в моменты сбоев интернета. Мы активно ведем социальные сети: группы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в мессенджере «Макс». Каждый день выходит по несколько постов, и мы всегда отвечаем на комментарии.

Для тех, кто предпочитает голосовое общение, работает бесплатный единый колл-центр по номеру 8-800-100-0001 единица и пять нулей один. Там сначала ответит робот, но потом вы обязательно попадете к нашему специалисту.

И напоследок хочу поделиться замечательной новинкой. В мессенджере «Макс» появилась услуга «Макс ID», к которой можно привязать электронное пенсионное удостоверение. Для этого нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах».

Подкаст программы можно послушать здесь.